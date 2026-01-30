Говорит «Колхозник»: бойцы на передовой получают свои позывные по-разному
Бойцы на передовой получают свои позывные по-разному. Иногда их присваивают им командиры и сослуживцы, но чаще военнослужащий придумывает себе второе «имя» самостоятельно. Часто за позывным стоит какая-то история, иногда довольно интересная.
К примеру, о выборе позывного рассказал для Telegram-канала «Герои спецоперации Z» инженер-сапер, которого сослуживцы называют «Колхозником». Он служит в войсках беспилотных систем, собирая и подготавливая боеприпасы для FPV-дронов.
Боец рассказал, что когда выступал раньше на соревнованиях по боксу, то его коронный нокаутирующий удар часто называли «колхозным». Кроме того, говорит «Колхозник», он – деревенский уроженец.
На передовой также несет службу один офицер с позывным «Мустанг». Он заканчивал вуз по автотранспортному направлению. И «Мустанг» – это одна из серий двигателей автомобилей КамАЗ.
Иногда позывные могут обозначать национальность, причем часто сам боец или командир может к ней и не принадлежать (например, «Чех», «Хорват» или даже «Скиф»). Также среди них присутствуют географические места, откуда родом военнослужащий (к примеру, «Воронеж» или «Воркута»). Не является редким и использование бойцами своих детских прозвищ или позывных, которые они получали раньше в ходе других локальных конфликтов много лет назад.
И когда приходит новое пополнения, каждый военнослужащий из вновь поступивших должен хорошо выучить позывные сослуживцев. Их использование необходимо, в числе прочего, для безопасности подразделения, его бойцов и командиров, а также их семей.
