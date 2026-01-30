Говорит «Колхозник»: бойцы на передовой получают свои позывные по-разному

Говорит «Колхозник»: бойцы на передовой получают свои позывные по-разному

Бойцы на передовой получают свои позывные по-разному. Иногда их присваивают им командиры и сослуживцы, но чаще военнослужащий придумывает себе второе «имя» самостоятельно. Часто за позывным стоит какая-то история, иногда довольно интересная.

К примеру, о выборе позывного рассказал для Telegram-канала «Герои спецоперации Z» инженер-сапер, которого сослуживцы называют «Колхозником». Он служит в войсках беспилотных систем, собирая и подготавливая боеприпасы для FPV-дронов.



Боец рассказал, что когда выступал раньше на соревнованиях по боксу, то его коронный нокаутирующий удар часто называли «колхозным». Кроме того, говорит «Колхозник», он – деревенский уроженец.

На передовой также несет службу один офицер с позывным «Мустанг». Он заканчивал вуз по автотранспортному направлению. И «Мустанг» – это одна из серий двигателей автомобилей КамАЗ.

Иногда позывные могут обозначать национальность, причем часто сам боец или командир может к ней и не принадлежать (например, «Чех», «Хорват» или даже «Скиф»). Также среди них присутствуют географические места, откуда родом военнослужащий (к примеру, «Воронеж» или «Воркута»). Не является редким и использование бойцами своих детских прозвищ или позывных, которые они получали раньше в ходе других локальных конфликтов много лет назад.

И когда приходит новое пополнения, каждый военнослужащий из вновь поступивших должен хорошо выучить позывные сослуживцев. Их использование необходимо, в числе прочего, для безопасности подразделения, его бойцов и командиров, а также их семей.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 11:36
    Много интересных историй с этой темой мелькало в начале С.В.О. и про то как в одной частной компании позывные давали когда новобранец не мог сам выбрать,и про то как в разных подразделениях одни и те же позывные пересекались,и про правильные позывные по меркам радиообмена.
    1. kromer Звание
      kromer
      +4
      Сегодня, 11:49
      Цитата: Ропот 55
      и про правильные позывные по меркам радиообмена.


      Ну тут главное чтоб позывной четко можно произнести, ну и не многобуквенный конечно.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 11:53
        kromer hi , ещё указывали отсутствие шипящих звуков,чтоб при помехах не пропадать.
        1. Melior Звание
          Melior
          -1
          Сегодня, 11:55
          А я знаю одного с позывным Штуша-Кутуша! laughing
          1. kromer Звание
            kromer
            +1
            Сегодня, 11:58
            Цитата: Melior
            А я знаю одного с позывным Штуша-Кутуша! laughing


            Двойные тоже плохо.
            1. Melior Звание
              Melior
              +2
              Сегодня, 11:59
              А это чтобы враги не догадались, сколько их там! fellow
              1. Андрей К Звание
                Андрей К
                +2
                Сегодня, 12:16
                Цитата: Melior
                А это чтобы враги не догадались, сколько их там! fellow

                Лет так 25 назад думали какой позывной дать мне.
                В то время по ТВ крутили фильм ДМБ - ну прицепили мне "черного дембеля", в итоге сократили до просто "дембеля".
                Так с этим позывным и живу третий десяток лет laughing
          2. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +2
            Сегодня, 11:59
            Melior hi , юмор вещь хорошая,только пока его дозовешся с таким позывным,так что думаю коллектив давно сократил это позывной.
            1. Melior Звание
              Melior
              0
              Сегодня, 12:03
              В этом весь прикол: иногда он Штуша, иногда Кутуша, а иногда Штуша-Кутуша! laughing
              1. kromer Звание
                kromer
                +1
                Сегодня, 12:06
                Цитата: Melior
                В этом весь прикол: иногда он Штуша, иногда Кутуша, а иногда Штуша-Кутуша!


                Шипящее "ш" в эфире плохо.
                1. Melior Звание
                  Melior
                  +1
                  Сегодня, 12:10
                  Очень плохо. А еще иногда он Фтуфа-Кутуфа! laughing
                  Но это уникальный случай: тут по интонации понятно, даже когда есть проблемы со связью и произношением! wink
        2. kromer Звание
          kromer
          +3
          Сегодня, 12:01
          Это да. Позывной должен быть простой и четкий в эфире.
          Приветствуются позывные с юмором.
          Был такой "Малой" - детина под 2 метра ростом.
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +4
            Сегодня, 12:03
            kromer ,ну да а ещё в 2022 читал про снайпера с позывным Косой,юмор в зоне боевых действий и помогает и приветствуется.
            1. kromer Звание
              kromer
              +1
              Сегодня, 12:12
              Цитата: Ропот 55
              kromer ,ну да .


              Кромер это тоже позывной был. Их в разное время три было: Контур, Клебер, Кромер.
  2. Melior Звание
    Melior
    0
    Сегодня, 11:46
    А иногда по кличке собаки - Мyму, например! laughing
  3. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 11:52
  4. rosomaha Звание
    rosomaha
    0
    Сегодня, 12:35
    а такие позывные как Сталин или Ковпак не встречались?