«Прошёл горячие точки»: Казахстан начнёт выпуск лёгкого танка Tulpar

4 541 27
«Прошёл горячие точки»: Казахстан начнёт выпуск лёгкого танка Tulpar

Минобороны Казахстана в последние годы активно расширяет сотрудничество с турецкой оборонкой. В частности, в феврале 2025 года был запущен завод компании «Бескару» (Besqaru), где налажено производство бронетехники по лицензии от турецкого оборонного гиганта Otokar.

На данный момент это бронеавтомобили Aibar 4x4 (на базе Cobra II), Ural 4x4 (локализованный вариант Otokar Ural), БТР Taimas 8x8 и 6x6 (местные версии Arma 8x8 и 6х6). Как заявили в руководстве компании, мощность предприятия позволяет выпускать около 100 машин в год (с потенциалом роста до 200), в том числе в интересах экспортных заказчиков. В 2026 году планируется начать изготовление бронемашины Tulpar и тяжелой беспилотной бронетехники Alpar – обе также разработки Otokar, основного партнёра Besqaru:



Эти изделия прошли горячие точки. Они испытаны в реальных условиях.




Tulpar будет выпускаться в конфигурации лёгкого танка с новейшей цифровой башней Hitfact MkII, которая изготавливается итальянским концерном Leonardo.

Tulpar в качестве БМП был впервые представлен ещё в 2013 году. С башней Hitfact MkII в 120-мм исполнении он был показан в 2021 году (ранее он демонстрировался со 105-мм пушкой). Именно эту версию и намерен выпускать Казахстан.

Tulpar в роли ЛТ весит оценочно 30-32 т. Экипаж состоит из 3 чел. Вооружение представлено 120/45-мм гладкоствольной пушкой, спаренной с 7,62-мм пулемётом. На крыше установлен 12,7-мм дистанционно управляемый боевой модуль. Броня машины модульная и может быть адаптирована под требования заказчика. Техника оснащена дизельным двигателем Scania DSI 14 или DSI 16 на 810 л. с. и трансмиссией SAPA SG-850. Может развивать скорость до 70 км/ч.
27 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. гильза Звание
    гильза
    +17
    Сегодня, 13:15
    ОДКБ каюк...Либо вводить моратории на внешний импорт вооружений и развёртывать совместные программы, либо...Да без "либо". Нужно выводить экономическую и военно-политическую зависимость отношений. На кой хрен нам откармливать соседей, которые стараются дружить с нашими "не друзьями"?
    1. Павел Дрябин Звание
      Павел Дрябин
      0
      Сегодня, 13:19
      походу тоже начали подготовку к конфликту с нами, интересно кто им или что дает карт-бланш на эту конфронтацию? Нужно уже сейчас поднимать вопрос Восточного Алтая и трех северных областей по примеру заявок трампа на гренландию и канаду
      1. bondov Звание
        bondov
        +1
        Сегодня, 13:34
        дает Турция, которая сама получает приказ из Лондона... вот если падет Иран, то появится новый Азербайджан с населением ок 40 млн ... с 80 миллионной турцией это будет новый центр притяжения тюркских народов СРЕДНЕЙ АЗИИ, вместе где-то ок 200 млн... а на севере (а какая там страна находится?) - вода, земли, нефть, газ и иные ресурсы...
        1. Sergej1972 Звание
          Sergej1972
          +1
          Сегодня, 13:55
          Три провинции Иранского Азербайджана, а также населённая преимущественно азербайджанцами провинция Зенджан это около 9 миллионов человек, и значительная часть его в этих четырех провинциях не азербайджанцы, и не везде на этих территориях азербайджанцы преобладают. Откуда 40 миллионов? Основная масса иранских азербайджанцев живёт вне Иранского Азербайджана, практически на всей территории страны. В Тегеране и окрестностях их около четверти или трети населения. При самом неблагоприятном для Ирана сценарии у большинства азербайджанцев Ирана нет никакой физической возможности отделиться от своей страны. И отнюдь не все азербайджанцы как в Иранском Азербайджане, так и за его пределами являются сепаратистами и сторонниками объединения с Азербайджанской Республикой.
          1. bondov Звание
            bondov
            0
            Сегодня, 15:20
            в нете в среднем можно найти, что Общая численность составляет около 25-35 миллионов человек. + 10 млн. в самом Азербайджане... и эта, как вы пишите, неазербайджанская часть населения тоже будет в новом Азербайджане..., если до этого дойдет, в чем лично сильно сомневаюсь, но все, однако, может быть, никто их - этих приграничных жителей - и спрашивать не будет, чего они хотят... вот и Вэнс приезжает к Алиеву... в разгар иранского кризиса..., не судьбу ли приграничных районов Ирана обсуждать..??? теоретически-то желательно все варианты и возможности рассмотреть
      2. Ratmir_Ryazan Звание
        Ratmir_Ryazan
        -1
        Сегодня, 13:39
        Нужно уже сейчас поднимать вопрос Восточного Алтая и трех северных областей по примеру заявок трампа на гренландию и канаду


        Ты лично готов воевать за эту территорию?
    2. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 13:21
      Вы политику, военное сотрудничество и экономику попутали. ОДКБ никакого отношения к экономике и вооружениям стран не имеет. Это договор о коллективной безопасности. не больше не меньше. Казахстан сам вправе решать какое оружие и у кого ему закупать и какое выпускать.
      1. dnestr74 Звание
        dnestr74
        0
        Сегодня, 13:39
        Забавно интегрировать в бою наше и Натовкое оружие, совместная оборона от врага-это не ОДКБ?
      2. Vitaly_pvo Звание
        Vitaly_pvo
        +3
        Сегодня, 14:33
        Цитата: topol717
        ОДКБ никакого отношения к экономике и вооружениям стран не имеет
        Есть такое понятие как военно-техническое сотрудничество (ВТС) стран ОДКБ. В рамках соглашения ВТС ОДКБ все вооружение и военная техника поставляется странами по цене завода изготовителя. Напомню, за этой ценой следят военные представители. Там даже нет 10 - 15% надбавки на развитие, которое обычно платит наше МО РФ российским военным предприятиям. А что бы продавать технику в страны Средней Азии нужно заинтересовать не только российских производителей, но и насквозь коррумпированную систему этих стран. Например у Турции есть курорты, где она может "бесплатно" сдавать недвижимое и недвижимое имущество казахстанским чиновникам на 99 лет. Любое турецкое предприятие эти расходы легко компенсирует за счет повышения цены вооружения и техники хоть в 2 хоть в 3 раза. А в России у наших чиновников в Рособоронэкспорте руки связаны соглашением о ВТС ОДКБ. Поэтому любая российская поставка сталкивается с кучей негатива и грязи которое выливают местные чиновники на нашу технику. И это не считая кучи агентов иностранного влияния, которые выросли за годы бездействия российских спецслужб в этих регионах. Да если бы не угрозы со стороны Афганистана и Китая эти страны давно превратились в нацистские государства хуже украины. Там еще многие помнят как резали и выгоняли ненавистных русских в 90-е. А молодежь, которая не помнит на чьей крови была "завоевана" их независимость и чьи квартиры и предприятия захватывали их отцы и деды, успешно разговаривает на английском, заканчивает за государственный счет иностранные ВУЗ, где 90% более менее вменяемых сразу вербуется и сейчас уже находится на высоких государственных должностях.
        1. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 15:00
          по цене завода изготовителя.
          Всё, всегда и везде продается по цене завода изготовителя, иначе в этом мире не бывает. Потом правда появляются всякие посредники/нахлебники типа Рособоронэкспорта. Но изначально это цена изготовителя. Казахстан пытается создать свою военную промышленность. Вы почему то сразу начинаете вспоминать, на что есть право у казахов а на что нет.
    3. Помеха с права Звание
      Помеха с права
      +1
      Сегодня, 15:00
      На кой хрен нам откармливать соседей, которые стараются дружить с нашими "не друзьями"?
      Давно пора распустить ОДКБ и СНГ, и выстраивать отношения со странами бывшего СССР только на основе двусторонних отношений. А казахам в 2022 году помогать не стоило, от "многовекторного" Токаева России толку не много...
  2. Pivot Звание
    Pivot
    +2
    Сегодня, 13:20
    Ну только время покажет, казахи собирались выпускать броневики ЮАР от Paramount Group, и вроде бы тоже с прицелом на экспорт, но что то тишина по этим машинам. А так у казахов наши БТР и БМП в армии, и армия их так себе оснащена.
    1. dnestr74 Звание
      dnestr74
      0
      Сегодня, 13:22
      Что время покажет? Что казахи переходят на НАТОвский калибр и технику? Так и так все видно.
      1. Pivot Звание
        Pivot
        -1
        Сегодня, 13:24
        А у Т 55 какой калибр был? Тоже натовский?
        1. dnestr74 Звание
          dnestr74
          0
          Сегодня, 13:26
          Tulpar в качестве БМП был впервые представлен ещё в 2013 году. С башней Hitfact MkII в 120-мм исполнении он был показан в 2021 году (ранее он демонстрировался со 105-мм пушкой). Именно эту версию и намерен выпускать Казахстан.
          СЧейчас версия 120 мм пушка, которую и будет брать Казахстан, а что Т-55 у нас покупает?
  3. Million Звание
    Million
    +4
    Сегодня, 13:21
    Лет через 20 будут на осликах ездить.
  4. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +1
    Сегодня, 13:25
    В статье нет информации о локализации. Как показывает жизнь, в случае полноценной войны доставлять комплектующие становится в лучшем случае проблематично, в худшем случае невозможно.
  5. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +4
    Сегодня, 13:39
    Казахстан упрямо тянет к туркам... Какого-то реального эффекта от помощи и поддержке этой страны (в кавычках) что-то не наблюдается, а вот под брюхом уже у нас начинает подгорать...
    пополняется список с Арменией, Азербайджаном? Пока только Грузия в своем уме, хоть и не без проблем...
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +1
      Сегодня, 14:14
      Идеями Великого Турана много кому успели голову задурить. Возможно после незалежных, придется с этим разбираться.
  6. север 2 Звание
    север 2
    +1
    Сегодня, 13:49
    можно предположить , что время проведённое такими членами кружка ОДКБ в ОДКБ как Казахстан , было использовано не для одинаковой интеграции с Россией в российское вооружение , а для совершенно другой интеграции и с другими государствами , которые при достижении казахстанами пика хамства , нахальства , претензий и враждебности к России и к русским , получат от этих стран оружие и вооружение , которые Казахстан , будучи членом этого кружка ДОКБ , уже получает довольно таки давно и сегодня тоже, от этих враждебных России стран и не интегрируется в этот кружок ДОКБ . Ведь и дураку понятно , когда казахстанам Запад выберет вид тарана на Россию аналогичный тому , как и такой таран на Россию Запад предложил Украине , то Россия такому члену кружка уже вооружение поставлять не будет. А ему и не надо будет , Он уже будет интегрирован в системы вооружения недругов России , так что только давайте-поставляйте ...
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 14:18
      Хамство с враждебностью насаждалась еще во времена СССР. И кто же за все это платил.
  7. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Сегодня, 13:55
    Похоже на какой то изощренный распил турецко казахстанского бабла
    Как будто и не было опыта СВО .Эти машинки очень легкая цель для беспилотников, тем более для ландшафта и климата Казахстана
    То есть годится разве что для подавления и преследования собственных бандитских формирований
    Никто ничем не хочет думать. Все хотят получать деньги, ну и хорошо
    Тем более эта инерция со стремлением клепать устаревшую бронетехнику наблюдается во всем мире
  8. Melior Звание
    Melior
    -1
    Сегодня, 13:56
    Вот какой смысл ставить на легкую технику крупнокалиберные пушки высокой баллистики? Миномет или орудие низкой баллистики 120мм как на "Ноне" самое то, а если пушка, то до 76 мм, ну максимум 85.
  9. AdAstra Звание
    AdAstra
    -1
    Сегодня, 14:01
    Казахстан начнет выпускать свои танки звучит как начало анекдота yes
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 14:18
    Цитата: bondov
    появится новый Азербайджан с населением ок 40 млн
    Вряд ли Алиеву понравится такой Азербайджан!
    1. Сергей Митинский Звание
      Сергей Митинский
      0
      Сегодня, 14:33
      Алиев в этом Азербайджане в лучшем случае будет губернатором бакинской провинции
  11. Комментарий был удален.
  12. Totor5 Звание
    Totor5
    0
    Сегодня, 15:43
    Впринципе пускай закупают эту каракатицу. Это более безопасно чем Абрамс или Липард.