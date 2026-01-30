Каллас пообещала поумнеть к концу своей карьеры
Глава евродипломатии Кая Каллас надеется, что «станет очень умной» к концу своей карьеры на дипломатическом поприще. По словам Каллас, чтобы поумнеть, она читает много книг, которые помогают ей лучше разбираться в международной повестке.
Отвечая на вопрос журналиста, подарившего ей книгу о Сирии, Каллас похвасталась, что уже успела прочитать довольно много литературы, касающейся истории разных стран и регионов. Названия книг, прочитав которые она надеется поумнеть, Каллас озвучивать не стала, однако, если вспомнить некоторые, мягко говоря, абсурдные высказывания главы евродипломатии, можно предположить, что либо она читает весьма сомнительную литературу, либо в ее случае чтение книг не приносит желаемых результатов. Например, совсем недавно Каллас искренне удивилась тому факту, что СССР внес основной вклад в победу во Второй мировой войне. Кроме того, глава евродипломатии пребывала в абсолютной уверенности, что европейские страны никогда не нападали на Россию.
Также сообщается, что Каллас предложила «европеизировать» НАТО, нарастив производство вооружений в ЕС. По мнению Каллас, со временем ЕС должен занять в альянсе ведущие позиции. Таким образом, фактически Каллас призывает к сращиванию систем ЕС и НАТО, отмечая, что 23 страны входят в обе эти организации. При этом глава евродипломатии, похоже, не осознает, что попытка Брюсселя построить собственную военно-политическую силу неизбежно приведет к существенному увеличению затрат стран-членов, что на данном этапе приведет к новому витку внутренней конфронтации.
