Каллас пообещала поумнеть к концу своей карьеры

Глава евродипломатии Кая Каллас надеется, что «станет очень умной» к концу своей карьеры на дипломатическом поприще. По словам Каллас, чтобы поумнеть, она читает много книг, которые помогают ей лучше разбираться в международной повестке.

Отвечая на вопрос журналиста, подарившего ей книгу о Сирии, Каллас похвасталась, что уже успела прочитать довольно много литературы, касающейся истории разных стран и регионов. Названия книг, прочитав которые она надеется поумнеть, Каллас озвучивать не стала, однако, если вспомнить некоторые, мягко говоря, абсурдные высказывания главы евродипломатии, можно предположить, что либо она читает весьма сомнительную литературу, либо в ее случае чтение книг не приносит желаемых результатов. Например, совсем недавно Каллас искренне удивилась тому факту, что СССР внес основной вклад в победу во Второй мировой войне. Кроме того, глава евродипломатии пребывала в абсолютной уверенности, что европейские страны никогда не нападали на Россию.



Также сообщается, что Каллас предложила «европеизировать» НАТО, нарастив производство вооружений в ЕС. По мнению Каллас, со временем ЕС должен занять в альянсе ведущие позиции. Таким образом, фактически Каллас призывает к сращиванию систем ЕС и НАТО, отмечая, что 23 страны входят в обе эти организации. При этом глава евродипломатии, похоже, не осознает, что попытка Брюсселя построить собственную военно-политическую силу неизбежно приведет к существенному увеличению затрат стран-членов, что на данном этапе приведет к новому витку внутренней конфронтации.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 11:56
    ....то есть если рассуждать логически и от противного - то сейчас она не умная, раз хочет
    "стать очень умной" (с). Ну что ж - самокритичность это хорошо. yes
    ладно хоть призналась , в отличие от Микрона, Мерца, сестер Бербок и Урсулки.
    1. Tusv Звание
      Tusv
      0
      Сегодня, 12:40
      Цитата: Nexcom
      о есть если рассуждать логически и от противного

      Ну если в математическом смысле, то это решение теоремы. А вот в биологическом. От Противного детей не будет)))
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 12:43
        У Каи Каллас есть сын Стен, который родился в 2011 году во втором браке, как сообщает интернет.
        (т.е. видимо во втором браке она уже поняла как делать детей.....)
        1. Tusv Звание
          Tusv
          0
          Сегодня, 12:59
          Как говорил Глеб Жеглов : "Кто такая, почему не знаю?".- Кто такая Стэн:? Далее по Пушкину
          - Родила Царица в ночь
          - Не то Сына ни то Дочь
          - Не Мышонка, не Лягушку,
          - А не ведому зверюшку.
          Сына надо как то воспитать. Да и Царицей Каю не назовешь
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:59
    Не наезжайте на Кайю ,она одна из самых умных в европейской элите.Других у них ,для нас нет . wassat Уровня " австрийского художника " пока в европах на горизонте не предвидится.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 12:23
      ...до Дони ей ещё далеко. Она хоть о бубенцах не мечтает чтобы они у неё появились. Доня то уже про отрастить ногти и маникюр о котором мечтает уже заявил. Следующий этап у Дони будет - мечта о появлении женского лона у себя?? laughing

      свистит у них уже фляга у всех , и чем дальше - тем всё заливистее и громче свистит. yes
      Андрей hi drinks
    2. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 12:26
      Цитата: tralflot1832
      Не наезжайте на Кайю, она одна из самых умных в европейской элите.

      Мало того, что Кая не отличается умом и сообразительностью, эта дама склонна к алкоголизму...
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 12:27
        ...а что делать? ума нет - и даже она сама это поняла похоже.
        вот и закладывает за воротник чтобы грусть-печаль не заедала.
        и даже предложила всем в ЕС пить.

        подозреваю что там образовывается клуб анонимных алкоголиков....
      2. bondov Звание
        bondov
        +1
        Сегодня, 12:50
        согласно недавнему европейскому исследованию к алкоголизму склонно весьма значительное кол-во женщин, которые пытаются усидеть на мужских работах, часто весьма стрессогенных... а спиваются дамы весьма быстро, лечение таких весьма длительное, тяжелое и да результат не гарантирован
        1. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          +1
          Сегодня, 12:52
          Цитата: bondov
          согласно недавнему европейскому исследованию

          А когда наблюдаешь лично, а не делаешь выводы согласно европейских исследований, всё выглядит более омерзительно...
  3. 123_123 Звание
    123_123
    +2
    Сегодня, 12:00
    От руководства ес не требуется блистать умом. Достаточно быть послушными.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 12:26
      чухонка "блистанула" умишком своим в очередной раз.
      у моей дочки кот раза в три умнее.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 12:01
    ❝ Глава евродипломатии Кая Каллас надеется, что «станет очень умной» к концу своей карьеры на дипломатическом поприще ❞ —

    — Ну зачем же мечтать о недостижимом, сказала бы «слегка поумнеть» – хоть какая-то надежда ...
  5. Сибирь55 Звание
    Сибирь55
    +2
    Сегодня, 12:01
    из-за своей тупости, пытаясь сказать что-то умное, призналась, что тупая. Прям каламбур
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 12:30
      она забыла простой принцип для таких - промолчи лишний раз и за умную сойдёшь....
  6. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 12:09
    На комиксах явно не поумнеешь......всё "читание" у них,обычно,сводится к пролистыванию картинок...
    А по голливудским "историческим" фильмам ещё и поглупеешь... hi
  7. пылесос Звание
    пылесос
    0
    Сегодня, 12:10
    Туда подбирают таких работников, которые плохо говорят о России, а ум. зачем, если умный будет, опять будет сопостовлять факты. анализировать, тогда пол-ся, что Россия права, а им это не нужно. Вон Рютте, что болтает
  8. Vik66 Звание
    Vik66
    0
    Сегодня, 12:13
    Не в коня корм... laughing
    Да, очень короткий коммент.
  9. Ady66 Звание
    Ady66
    +2
    Сегодня, 12:14
    надеется, что «станет очень умной»

    Сомнительно, глупость не лечится
  10. bambr731 Звание
    bambr731
    0
    Сегодня, 12:17
    Глава евродипломатии Кая Каллас надеется, что «станет очень умной» к концу своей карьеры на дипломатическом поприще. По словам Каллас, чтобы поумнеть, она читает много книг, которые помогают ей лучше разбираться в международной повестке.

    Но, если туп, как дерево - родишься баобабом
    И будешь баобабом тыщу лет, пока помрешь.
  11. Горизонт Звание
    Горизонт
    0
    Сегодня, 12:19
    Не поумнеет. Не в коня корм.
  12. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 12:21
    По словам Каллас, чтобы поумнеть, она читает много книг

    Перечиталась походу.... Мысля ща мыслю заворачивается.... lol
  13. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +1
    Сегодня, 12:33
    Алогизмы: Белая чернота, горячий холод, сиреневый желток, умная блондинка....
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 12:34
      ...правильнее было наверно написать - умная Кая Каллас....
  14. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:40
    Цитата: ROSS 42
    дама склонна к алкоголизму...

    Я не знаю, для неё это хорошо или плохо .В " рюмочных " пользовалась бы успехом - рассказывая кто она была ,в прошлой жизни .
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 12:46
      ....я в такую рюмочную где она тусовалась бы - даже и не пошёл бы.....
      (ну если только по-быстрому намахнуть и свинтить подальше)
  15. Ныробский Звание
    Ныробский
    0
    Сегодня, 12:51
    Глава евродипломатии Кая Каллас надеется, что «станет очень умной» к концу своей карьеры на дипломатическом поприще.
    Ну-у-у если уже сама Кая Каллас надеется стать умной, то значит она всё таки осознала насколько она тупа и её коллеги по европарламенту ни грамма не ошибаются давая ей определение что она это "явное дипломатическое недоразумение" и что у некоторых евродепутатов домашние хомячки умнее её. Браво!
    Слова В.С.Высоцкого - "А если туп как дерево, родился баобабом, то будешь баобабом тыщщу лет пока помрёшь" - это о ней.