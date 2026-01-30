МИД РФ готовит ответ на ограничения работы российских посольств в Прибалтике

МИД РФ готовит ответ на ограничения работы российских посольств в Прибалтике

Заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский заявил, что в ближайшие дни будет объявлено решение по работе посольств Латвии, Литвы и Эстонии в России. По его словам, отсутствие адекватной реакции со стороны этих государств оставляет Москве пространство для конкретных шагов.

В конце декабря Латвия, Литва и Эстония ввели регламентирование административно-хозяйственной деятельности российских дипломатических миссий в Риге, Вильнюсе и Таллине.



В российском МИДе эти меры прямо называют дискриминационными и нарушающими Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года. Она обязывает государство пребывания предоставлять диппредставительствам «все возможности» для выполнения их функций.

30 декабря в ответ на эти действия в МИД России были вызваны временные поверенные в делах прибалтийских стран. Тогда же, как подчеркивает Любинский, руководителей миссий заранее предупредили о возможных ответных мерах. Речь шла не о символическом демарше, а о вполне прикладных решениях, которые могут напрямую затронуть работу посольств уже в Москве.

В Москве считают, что под видом «технического регулирования» Прибалтика фактически создает условия, при которых нормальная дипломатическая деятельность становится затруднительной. Такой подход Россия расценивает как часть общей санкционной логики, перенесенной в сферу дипломатии.

Теперь, судя по заявлениям МИДа, зеркальный или асимметричный ответ – вопрос времени. Решение по посольствам стран Прибалтики в России будет объявлено в ближайшие дни, и, как дают понять в Москве, оно станет прямым следствием выбранного Ригой, Вильнюсом и Таллином курса.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 11:57
    А зачем нам их посольства,закрыть и забыть,все наши кто хотел вернуться уже это сделали,а кто там остается до сих пор готовы терпеть ради "райского сада" все что с ними вытворяет правительство Трибалтов скоро начнут знаки на одежду нашивать,а эти всё равно будут терпеть но в Россию не вернуться.
    1. topol717 Звание
      topol717
      -1
      Сегодня, 12:12
      Цитата: Ропот 55
      А зачем нам их посольства
      Любое посольство это в первую очередь разведка, не обязательно разведка военная. Тот же мониторинг настроений граждан.
    2. Pete Mitchell Звание
      Pete Mitchell
      0
      Сегодня, 12:17
      Цитата: Ропот 55
      А зачем нам их посольства, закрыть и забыть, все наши кто хотел вернуться уже это сделали..
      А есть повод шашкой махать? Там осталось предостаточно стариков, кому просто уже не под силу что то менять. И некоторых по вине работников посольств ‘прокатили’ с пенсиями.
      Цитата: Ропот 55
      а кто там остается до сих пор..
      .. многие столкнулись с российским чиновничеством - тебе Путин обещал, к нему и обращайся. И это не шутка. К тому же российские ‘бизнесмены’ активно уговаривают специалистов менять гражданство, а потом начинают отказываться от своих обещаний - типа а куда ты денешься. Совокупность факторов удерживает многих от переезда. А про младшие поколения можно вообще забыть…
      1. baza1 Звание
        baza1
        0
        Сегодня, 12:36
        Поддерживаю. Это только по телевизору всё красиво, а на деле...
    3. kventinasd Звание
      kventinasd
      0
      Сегодня, 12:33
      Цитата: Ропот 55
      а эти всё равно будут терпеть но в Россию не вернуться.

      Если нравится, то пусть терпят. Их там силком никто не держит, хотели бы давно переехали, пусть если не в Россию, то в другие европейские страны. Как по мне, то России давно пора закрыть свои представительства во всех недружественных странах, которые в открытую объявляют нас врагом. Честно говоря, уже надоела эта беззубая дипломатия нашего МИДа
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 12:36
        kventinasd hi ,да давно пора ,только куда девать ТАКОЙ объем дипломатов и прочих "очень" нужных работников. wink
    4. Михаил Драбкин Звание
      Михаил Драбкин
      0
      Сегодня, 12:46
      Что стоит за этими обтекаемыми фразами об административно - хозяйственном обрамлении? Нельзя ходить на Центральный Рижский Рынок ежедневно, а только по Вторникам и Субботам? И нельзя покупать шпроты более чем 2 банки в руки?

      В принципе, чему удивляться - это тест-прогон будущих ограничений в странах НАТО: разведка через посольства - это пройденный этап для этих стран. А human intel они получают от и через Украину.

      А без посольств - это плохой прецедент, или повторение разворота Княжеств русских в клиентуру (вассальство) Орды
  2. Sergey_Yekat Звание
    Sergey_Yekat
    +4
    Сегодня, 12:00
    И зачем нам их посольства? Да и наши там? Вполне достаточно консульских отделов...
  3. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +1
    Сегодня, 12:04
    Давно пора научиться играть по принципу, по которому маленький Вова Путин по его словам действовал у себя во дворе в Ленинграде: ввязался в драку, не жди удара, а бей первым. Тем более кто против нас: шавки чухонские, которых еще Петр I купил с потрохами. А мы все время в этом плане в хвосте плетемся, зеркальном
  4. Mishka78 Звание
    Mishka78
    +1
    Сегодня, 12:05
    А чего там готовить?
    Пишешь в ворде: "Мы выражаем озабоченность", сохраняешь файл на рабочем столе. А потом просто печатаешь на бланке МИДа по любому поводу.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:11
    Когда вызовут посла Норвегии в Москве? МИД Норвегии разрешил 404 ым в Киркинесе устраивать демарши у нашего консульства не ограничивая во времени и громкости мероприятия !
  6. пылесос Звание
    пылесос
    0
    Сегодня, 12:13
    Если они нарушают то то.то то. то пора заявить, что в этих НЕТ демократии, и избавить эти страны от их правителей и предать суду. поступить , как США с Венесуэлой, тогда сразу замолчат,
    1. Oldi Звание
      Oldi
      +1
      Сегодня, 12:18
      Как с Венесуэлой? Не те весовые категории. Тут бы хоть с танкерами, как то порешать, чтоб не позорится.
  7. Ady66 Звание
    Ady66
    -1
    Сегодня, 12:18
    Шавки любят облаивать всех, но быстро разбегаются видя угрозу. Так может стоит показать им эту угрозу?
  8. moreman78 Звание
    moreman78
    0
    Сегодня, 12:20
    Для чего нам дипотношения с этими шавками? Прервать и все - все свои посольства и консульства закрыть, а всех прибалтийских дипломатов отправить к себе на Родину!
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:38
    И опять, что то нужно/можно обсуждать?
    Снизить уровень контактов до... никаких и ничего от того не изменится.
    Ах да, Калининград... простых решений проблемы нет.