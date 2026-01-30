МИД РФ готовит ответ на ограничения работы российских посольств в Прибалтике
Заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский заявил, что в ближайшие дни будет объявлено решение по работе посольств Латвии, Литвы и Эстонии в России. По его словам, отсутствие адекватной реакции со стороны этих государств оставляет Москве пространство для конкретных шагов.
В конце декабря Латвия, Литва и Эстония ввели регламентирование административно-хозяйственной деятельности российских дипломатических миссий в Риге, Вильнюсе и Таллине.
В российском МИДе эти меры прямо называют дискриминационными и нарушающими Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года. Она обязывает государство пребывания предоставлять диппредставительствам «все возможности» для выполнения их функций.
30 декабря в ответ на эти действия в МИД России были вызваны временные поверенные в делах прибалтийских стран. Тогда же, как подчеркивает Любинский, руководителей миссий заранее предупредили о возможных ответных мерах. Речь шла не о символическом демарше, а о вполне прикладных решениях, которые могут напрямую затронуть работу посольств уже в Москве.
В Москве считают, что под видом «технического регулирования» Прибалтика фактически создает условия, при которых нормальная дипломатическая деятельность становится затруднительной. Такой подход Россия расценивает как часть общей санкционной логики, перенесенной в сферу дипломатии.
Теперь, судя по заявлениям МИДа, зеркальный или асимметричный ответ – вопрос времени. Решение по посольствам стран Прибалтики в России будет объявлено в ближайшие дни, и, как дают понять в Москве, оно станет прямым следствием выбранного Ригой, Вильнюсом и Таллином курса.
