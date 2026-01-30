Зеленский отказался приехать в Москву, чтобы встретиться с Путиным

Глава киевского режима Владимир Зеленский с негодованием отверг предложение приехать в Москву для прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным об урегулировании украинского кризиса.При этом бывший комик в саркастической форме предложил российскому лидеру приехать в Киев. Украинский диктатор заявил, что он готов «к любому формату саммита лидеров, но не в Москве или Белоруссии». Он также добавил, что убежден, что приглашения приехать в Москву якобы звучат тогда, когда «кто-то не хочет встречаться, но не может себе позволить сказать об этом прямо по какой-то причине».Кроме того, Зеленский добавил, что, хотя между Украиной и Россией не было никаких прямых переговоров или прямых соглашений о временном прекращении взаимных ударов по объектам энергетической инфраструктуры, Киев готов заключить «энергетическое перемирие».Украинский диктатор также в очередной раз подчеркнул, что Киев не согласится вывести ВСУ из Донбасса и отдать Запорожскую АЭС без боя. По мнению Зеленского, «наименее проблемным вариантом» урегулирования вооруженного конфликта было бы заключение перемирия по текущей линии боевого соприкосновения. При этом, как ранее сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, Киев наотрез отказывается включить в возможное соглашение пункты, касающиеся соблюдения прав русского и русскоязычного населения, проживающего на оставшихся под украинским контролем территориях.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»