Зеленский отказался приехать в Москву, чтобы встретиться с Путиным

Глава киевского режима Владимир Зеленский с негодованием отверг предложение приехать в Москву для прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным об урегулировании украинского кризиса.

При этом бывший комик в саркастической форме предложил российскому лидеру приехать в Киев. Украинский диктатор заявил, что он готов «к любому формату саммита лидеров, но не в Москве или Белоруссии». Он также добавил, что убежден, что приглашения приехать в Москву якобы звучат тогда, когда «кто-то не хочет встречаться, но не может себе позволить сказать об этом прямо по какой-то причине».



Кроме того, Зеленский добавил, что, хотя между Украиной и Россией не было никаких прямых переговоров или прямых соглашений о временном прекращении взаимных ударов по объектам энергетической инфраструктуры, Киев готов заключить «энергетическое перемирие».

Украинский диктатор также в очередной раз подчеркнул, что Киев не согласится вывести ВСУ из Донбасса и отдать Запорожскую АЭС без боя. По мнению Зеленского, «наименее проблемным вариантом» урегулирования вооруженного конфликта было бы заключение перемирия по текущей линии боевого соприкосновения. При этом, как ранее сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, Киев наотрез отказывается включить в возможное соглашение пункты, касающиеся соблюдения прав русского и русскоязычного населения, проживающего на оставшихся под украинским контролем территориях.
  1. Ярославский Звание
    Ярославский
    +3
    Сегодня, 12:21
    Насчет приезда , он разве не прав?)
    1. BAI Звание
      BAI
      0
      Сегодня, 12:44
      Не ему диктовать условия
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 12:50
        BAI hi ,тогда почему он их диктует???
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 12:55
      Ярославский
      Сегодня, 12:21
      Насчет приезда , он разве не прав?)

      hi Вэй’з мир, аз ох-н-вей, таки жыдо наркофюрер, как любой иврэец, на первом месте ставит бабло, поскольку частный визит просроченному никто не оплатит.
  2. Андрей К Звание
    Андрей К
    +3
    Сегодня, 12:21
    Зеленский отказался приехать в Москву, чтобы встретиться с Путиным

    На это свиноподобное не угодишь - то суп жидок, то алебастр творог laughing
    ...и отдать Запорожскую АЭС без боя.

    Что такое оно курит?
    Оно бредит wassat
    1. region46 Звание
      region46
      0
      Сегодня, 12:49
      Автор статьи не правильно написал просто
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 12:21
    ❝ Зеленский* с негодованием отверг предложение приехать в Москву для прямых переговоров с президентом России ❞ —

    — Неуж-то троллинг за чистую монету принял? ...
    ( "Деточка, вам не кажется, что ваше место у параши?" © )
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 12:27
      бывший комик в саркастической форме предложил российскому лидеру приехать в Киев.
      Юморит....
      о Киев не согласится вывести ВСУ из Донбасса и отдать Запорожскую АЭС без боя.
      Хамит....
  4. Егоза Звание
    Егоза
    +5
    Сегодня, 12:26
    Трамп попросил + Путин согласился = Зеля раздухарился и охамел в края. Как то так получается!
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 12:51
      Егоза hi , совершенно верно, именно так и получается. Самое интересное с чьей подачи Трамп узнал про морозы и что Киеву кровь из носу нужна эта недельная(я надеюсь) передышка.
  5. kventinasd Звание
    kventinasd
    +4
    Сегодня, 12:26
    Украинский диктатор также в очередной раз подчеркнул, что Киев не согласится вывести ВСУ из Донбасса и отдать Запорожскую АЭС без боя

    ЗАЭС уже российская, а не согласных бандерлогов на выход с Донбасса, вынесут вперёд ногами.
  6. Ady66 Звание
    Ady66
    -1
    Сегодня, 12:26
    Зеленский с негодованием отверг предложение приехать в Москву

    Сс...т. Фаберже мягковаты
  7. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +1
    Сегодня, 12:30
    Знает Зелень, что в Москве его никто пальцем не тронет. А не поедет потому-что цирковые номера для прессы ему устраивать в Кремле не дадут, да и предмета для мирных переговоров нет, ибо Зелень жив пока намерен гнать своих окраинцев на войну.
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 12:33
    Вот и правильно... с такими, серьёзные дела обсуждать, бессмысленно, да и вредно, пожалуй.