ФСБ задержала украинского агента с оружием в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге ФСБ пресекла попытку точечного теракта, который по своей логике больше напоминает работу диверсионных групп, чем «инициативу одиночки». Задержан агент украинских спецслужб, готовивший убийство российского военнослужащего. При нем – классический набор для «тихого» устранения: пистолет Макарова с глушителем, снаряженный и готовый к применению.

По данным спецслужбы, фигурант сам вышел на контакт с куратором через Telegram и без лишних колебаний предложил свои услуги «в поддержку киевского режима». Далее – все по отработанному шаблону: получение оружия, разведка адреса проживания цели, подготовка маршрутов отхода.



География здесь не на последнем месте. Санкт-Петербург – крупнейший транспортный узел, мегаполис, где смешаны военные объекты, логистика, промышленность и плотная гражданская среда. Именно такие города интересуют противника: сложнее контроль, выше медийный эффект, удобнее раствориться в потоке после выполнения «задания».

В декабре ФСБ уже предотвращала аналогичное покушение в Крыму – тогда украинский агент готовил подрыв автомобиля военнослужащего. Методы те же, каналы связи те же, ставка все та же – на террор вместо реальных военных успехов.

В отношении задержанного УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ – участие в деятельности террористической организации, запрещенной на территории России.
  Uncle Lee
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 12:29
    классический набор для «тихого» устранения: пистолет Макарова с глушителем, снаряженный и готовый к применению.
    А кто ему это доставил ?
    marchcat
      marchcat
      +1
      Сегодня, 12:48
      Очень странно, что на месте не уничтожили, с оружием всё таки был.
      Ныробский
        Ныробский
        0
        Сегодня, 13:04
        Цитата: marchcat
        Очень странно, что на месте не уничтожили, с оружием всё таки был.

        Если бы он успел ствол достать, то возможно и был бы немножечко мёртвый, а так бойцы видимо сработали на опережение и он не успел им воспользоваться, поэтому ещё живой, но немножечко вонючий.
    Ропот 55
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 12:59
      Uncle Lee hi , болезненная тема,откуда эти помощники берут оружие и взрывные устройства,кто то это либо провозит либо здесь покупает, где-то их паяют -собирают,кто то их в тайники привозит, вообщем работы непочатый край. А тут ещё Москалькова предложила пропускной пункт открыть между Россией и Украиной как будто у нас оперативники спецслужб в избытке присутствуют.
  rocket757
    rocket757
    +2
    Сегодня, 12:30
    Будет сидеть... про лоб + зеленку, разговора нет, а зря... такие, конченные, для них места на белом свете не должно быть.
    rosomaha
      rosomaha
      -1
      Сегодня, 12:44
      вот именно...мучительно и жестоко казнить их нужно...и мучить на допросах...кароч не считать их за людей...создать спец отряд из маньяков и садистов..и после допроса сбрасывать их туда на растерзание..нечего тратить силы и ср-ва на их содержание и кормёжку. И да..нефиг сюда приплетать "мы не они"...это будет наша ПРАВЕДНАЯ кара. Кара за русофобию должна быть изощерённо жестокой!
      rocket757
        rocket757
        0
        Сегодня, 12:52
        Любителям средневековой жестокости... зачем?
        Суд, приговор и туда, где такие приговор приводят в исполнение... неотвратимость наказания серьёзный аргумент для тех, кто может шевелить мозгами, а конченых уже никак не поймёшь, только ровнять с грунтом.
      Alex DHG
        Alex DHG
        0
        Сегодня, 12:54
        А зачем? Что это даст в стратегической перспективе?
    Ропот 55
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 13:03
      rocket757 hi ,а может он от кровоизлияния в мозг зажмуриться,говорят с такими частенько случается wink
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 12:37
    В Санкт - Петербурге полно мигрантов.
    Затеряться среди них агентам Буданова или Малюка проще простого.
    Бери любого подходящего по фактуре, изымай у него документы и можно спокойно легализоваться в Северной столице.
    Страна превратилась в проходной двор из за не разумной политики.
    paul3390
      paul3390
      0
      Сегодня, 12:57
      Судя по тому что не указаны ни национальность ни хотя бы имя - с высокой долей вероятности жизненно необходимый стране ценный специалист из ближнего зарубежья. Не иначе как индус или финн..
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 12:38


    Мне по душе лучше такие сообщения:
    МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Два боевика ликвидированы в Дагестане, они планировали теракты на железнодорожной станции и объекте религиозного культа, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ.
  Тройной_стандарт
    Тройной_стандарт
    +1
    Сегодня, 12:54
    Цитата: rosomaha
    вот именно...мучительно и жестоко казнить их нужно...и мучить на допросах...кароч не считать их за людей...создать спец отряд из маньяков и садистов..и после допроса сбрасывать их туда на растерзание..нечего тратить силы и ср-ва на их содержание и кормёжку. И да..нефиг сюда приплетать "мы не они"...это будет наша ПРАВЕДНАЯ кара. Кара за русофобию должна быть изощерённо жестокой!

    Менгеле бы вами гордился
  Василий_Островский
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 12:58
    На кол бы садить "инициативщиков"...
    Хороший результат работы ФСБ, очень похоже на лучшие примеры из тех ещё времен )))