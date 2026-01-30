ФСБ задержала украинского агента с оружием в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге ФСБ пресекла попытку точечного теракта, который по своей логике больше напоминает работу диверсионных групп, чем «инициативу одиночки». Задержан агент украинских спецслужб, готовивший убийство российского военнослужащего. При нем – классический набор для «тихого» устранения: пистолет Макарова с глушителем, снаряженный и готовый к применению.
По данным спецслужбы, фигурант сам вышел на контакт с куратором через Telegram и без лишних колебаний предложил свои услуги «в поддержку киевского режима». Далее – все по отработанному шаблону: получение оружия, разведка адреса проживания цели, подготовка маршрутов отхода.
География здесь не на последнем месте. Санкт-Петербург – крупнейший транспортный узел, мегаполис, где смешаны военные объекты, логистика, промышленность и плотная гражданская среда. Именно такие города интересуют противника: сложнее контроль, выше медийный эффект, удобнее раствориться в потоке после выполнения «задания».
В декабре ФСБ уже предотвращала аналогичное покушение в Крыму – тогда украинский агент готовил подрыв автомобиля военнослужащего. Методы те же, каналы связи те же, ставка все та же – на террор вместо реальных военных успехов.
В отношении задержанного УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ – участие в деятельности террористической организации, запрещенной на территории России.
