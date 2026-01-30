Армия России освободила Терноватое, взяв ключевые высоты на этом направлении
1 3372
Поступают сообщения о важном успехе российских Вооружённых сил в Запорожской области. Преодолев сопротивление противника к северу от ранее освобождённого Гуляйполя, армия России освободила село Терноватое.
Важность этого успеха состоит в том, что Терноватое находится на господствующих высотах. А в условиях запорожских и днепропетровских равнин контроль над высотами имеет если не решающее, то в любом случае большое значение.
Взятие под контроль Терноватовских высот даёт возможность продвигаться сразу в нескольких направлениях. Одно из таких направлений - к автомобильной дороге Т0408 Павлоград (Днепропетровская область) - Орехов (Запорожская область). Эта дорога является восточным маршрутом снабжения Ореховского гарнизона украинских вооружённых сил. На фрагменте карты помечена синим цветом.
От передовых позиций ВС РФ до ближайшего участка автомобильной дороги Т0408 - 13 км. Если учесть, что к западному маршруту (Запорожье-Орехов) снабжения Ореховской группировки противника армия России подошла на расстояние около 4 км (до района Таврийского), то можно констатировать, что растёт вероятность попадания противника в этом городе в полноценный котёл.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация