Армия России освободила Терноватое, взяв ключевые высоты на этом направлении

1 337 2
Армия России освободила Терноватое, взяв ключевые высоты на этом направлении

Поступают сообщения о важном успехе российских Вооружённых сил в Запорожской области. Преодолев сопротивление противника к северу от ранее освобождённого Гуляйполя, армия России освободила село Терноватое.

Важность этого успеха состоит в том, что Терноватое находится на господствующих высотах. А в условиях запорожских и днепропетровских равнин контроль над высотами имеет если не решающее, то в любом случае большое значение.





Взятие под контроль Терноватовских высот даёт возможность продвигаться сразу в нескольких направлениях. Одно из таких направлений - к автомобильной дороге Т0408 Павлоград (Днепропетровская область) - Орехов (Запорожская область). Эта дорога является восточным маршрутом снабжения Ореховского гарнизона украинских вооружённых сил. На фрагменте карты помечена синим цветом.



От передовых позиций ВС РФ до ближайшего участка автомобильной дороги Т0408 - 13 км. Если учесть, что к западному маршруту (Запорожье-Орехов) снабжения Ореховской группировки противника армия России подошла на расстояние около 4 км (до района Таврийского), то можно констатировать, что растёт вероятность попадания противника в этом городе в полноценный котёл.
2 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. пылесос Звание
    пылесос
    0
    Сегодня, 12:17
    А , где карта с западного направления? Что бы воочию увидеть.
    1. Володин Звание
      Володин
      0
      Сегодня, 12:22
      Там гиперссылка стоит на материал с картой.