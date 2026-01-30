Мэр Нуука раскритиковала комика из ФРГ за попытку поднять флаг США в Гренландии
Стремление президента США Дональда Трампа любым способом заполучить контроль над Гренландией, от которого в последнее время он слегка отвлекся, продолжает будоражить не только европейских политиков. Свою лепту в развитие этой темы решил внести немецкий комик Макси Шафрот.
Он разыграл целый спектакль, приехав в столицу датской автономии город Нуук под видом американского чиновника. Комик решил сняться в шоу для сатирической программы на немецком общественном телеканале Norddeutscher Rundfunk (NDR).
Под объективами камер Шафрот попытался поднять в центре Нуука американский флаг, однако был остановлен возмущенными этим действом прохожими. Они объяснили немецкому лицедею, что его действия незаконны. Шафрот с ними согласился, при этом в ответном объяснении не преминул намекнуть на любителя сделок Трампа.
В свою очередь, жители Нуука между собой прозвали Шафрота «грубым комиком».
Мэр столицы Гренландии Аваарак Ольсен резко раскритиковала немецкого комика за попытку поднять в Нууке флаг США. Соответствующее заявление опубликовано на сайте мэрии Нуука.
Мэр Нуука подчеркнула, что Гренландия сейчас переживает период «подлинной тревоги и неопределенности для нашего населения», и такие выходки с флагом «имеют реальные последствия для реальных людей».
Немецкому комику пришлось «заключить сделку» с властями Гренландии, правда, не совсем такую, как он хотел. Шафрот был задержан полицией, ему выписали штраф в рамках административного правонарушения. Телеканал NDR заявил, что сатира не была направлена против жителей Гренландии, наоборот, в фильме предполагалось высмеять Вашингтон в отношении Гренландии.
Увлеченность Трампа Гренландией породила волну шуток и мемов в интернете. Наибольшей популярностью пользуется фотоколлаж, на котором президент США изображен со спины идущим по заснеженной гренландской территории с пингвином, несущим американский флаг, чтобы водрузить его вместо красно-белого флага Гренландии. Фотография ранее была опубликована в официальном аккаунте Белого дома в соцсети.
В подписи к сгенерированному ИИ снимку говорится: «Обнимите пингвина». Этих нелетающих морских птиц в Гренландии отродясь не водилось. Наверное, Трамп намеревается завести их из Южного полушария, когда заполучит контроль над островом.
Информация