Трамп подаёт в суд на Минфин США и требует компенсацию 10 миллиардов долларов

Американский президент Дональд Трамп подает в суд на Минфин и Налоговую службу (IRS) США и требует компенсацию в размере не менее 10 миллиардов долларов. Лидер станы обвиняет государственные ведомства в несанкционированном разглашении закрытой информации.

Иск подан в федеральный суд Майами. Наряду с президентом США, истцами являются его сыновья Дональд-младший и Эрик, а также компания Trump Organization.



Речь идет о том, что во время первого президентского срока Трампа в открытый доступ попали его налоговые декларации за 2019 и 2020 годы. Суть обвинения заключается в том, что упомянутые ведомства не обеспечили должную защиту конфиденциальной информации и допустили ее публикацию в СМИ, среди которых – The New York Times и ProPublica. В документе говорится, что Минфин США и IRS были обязаны обладать надежными системами безопасности и мониторинга для предотвращения подобных утечек.

Декларации, о которых говорится в заявлении, передал журналистам бывший подрядчик IRS Чарльз Литтлджон. Он намеренно завладел закрытой информацией и предоставил ее СМИ. Опубликованные данные имели отношение не только к Трампу, но и к целому ряду богатых граждан США.

Уникальность данного иска состоит в том, что он подан действующим главой американского государства на органы исполнительной власти Соединенных Штатов. За последний год юристы Трампа подавали в суд и другие исковые заявления, но они по большей части были направления против СМИ.
  1. Ady66 Звание
    Ady66
    +4
    Сегодня, 12:36
    Дональд Трамп подает в суд на Минфин и Налоговую службу (IRS) США

    Бей своих! Раздрай в САСШ - бальзам на русскую дУшу )))
  2. sergey4791 Звание
    sergey4791
    +1
    Сегодня, 12:38
    Да это же золотая жила! Сначала закулисно даешь нужному сотруднику ведомства указание "Слей информацию обо мне", а потом подаешь на ведомство в суд с целью финансовой компенсации laughing
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 13:01
      Цитата: sergey4791
      Да это же золотая жила! Сначала закулисно даешь нужному сотруднику ведомства указание "Слей информацию обо мне", а потом подаешь на ведомство в суд с целью финансовой компенсации laughing

      А потом подписываешь бюджет США - где отдельная строка выплаты по проигранным в суде Госорганами.делам.

      Красивее было только в Туркмении - там маме присвоили Героя Туркмении за то что родила Отца Туркменов. И выплату в 10 000 долларов в месяц положенную Героям - за 36 лет после смерти мамы как наследник себе в карман.. ..
  3. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 12:41
    Речь идет о том, что во время первого президентского срока Трампа в открытый доступ попали его налоговые декларации за 2019 и 2020 годы.

    Так их Доня, ибо нефиг.... Зла не помню, все записано....
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 12:43
    Речь идет о том, что во время первого президентского срока Трампа в открытый доступ попали его налоговые декларации за 2019 и 2020 годы.

    Как они все одинаково предсказуемы...И живут за государственный счёт, и охрана у них, и элитное медицинское обслуживание, которое творит чудеса и...все они не любят, когда из пыльных шкафов достают их грязное бельё...
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:44
    Трамп вроде и другие цифры знает ,что он зацикливается на 10 млрд $ .Это уже не первый иск на 10 млрд $.Жми Доня,удачи !!!
  6. kventinasd Звание
    kventinasd
    0
    Сегодня, 12:47
    Американский президент Дональд Трамп подает в суд на Минфин и Налоговую службу (IRS) США и требует компенсацию в размере не менее 10 миллиардов долларов.

    Ох и довыпендривается Доня. Если этого рыжего кто-то не грохнет, то после президентства, если Венс окажется за бортом, скорее всего ему светят долгие судебные тяжбы.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 13:03
      Цитата: kventinasd
      Американский президент Дональд Трамп подает в суд на Минфин и Налоговую службу (IRS) США и требует компенсацию в размере не менее 10 миллиардов долларов.

      Ох и довыпендривается Доня. Если этого рыжего кто-то не грохнет, то после президентства, если Венс окажется за бортом, скорее всего ему светят долгие судебные тяжбы.

      Пффф, Ростов ждет и принимает всех belay Опять же "с Ростова выдачи нет"(с)
  7. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 13:00
    Иск от детей, а в СМИ - Трамп подал и ля-ля-ля...
    А по существу - и правильно делает, врага надо давить его же оружием - в штатах этим оружием является - закон, как бы это по идиотски не звучало...