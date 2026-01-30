Трамп подаёт в суд на Минфин США и требует компенсацию 10 миллиардов долларов

Американский президент Дональд Трамп подает в суд на Минфин и Налоговую службу (IRS) США и требует компенсацию в размере не менее 10 миллиардов долларов. Лидер станы обвиняет государственные ведомства в несанкционированном разглашении закрытой информации.Иск подан в федеральный суд Майами. Наряду с президентом США, истцами являются его сыновья Дональд-младший и Эрик, а также компания Trump Organization.Речь идет о том, что во время первого президентского срока Трампа в открытый доступ попали его налоговые декларации за 2019 и 2020 годы. Суть обвинения заключается в том, что упомянутые ведомства не обеспечили должную защиту конфиденциальной информации и допустили ее публикацию в СМИ, среди которых – The New York Times и ProPublica. В документе говорится, что Минфин США и IRS были обязаны обладать надежными системами безопасности и мониторинга для предотвращения подобных утечек.Декларации, о которых говорится в заявлении, передал журналистам бывший подрядчик IRS Чарльз Литтлджон. Он намеренно завладел закрытой информацией и предоставил ее СМИ. Опубликованные данные имели отношение не только к Трампу, но и к целому ряду богатых граждан США.Уникальность данного иска состоит в том, что он подан действующим главой американского государства на органы исполнительной власти Соединенных Штатов. За последний год юристы Трампа подавали в суд и другие исковые заявления, но они по большей части были направления против СМИ.

