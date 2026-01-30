Противник отмечает изменение тактики ударов ВС РФ по целям в Одессе
Украинские ресурсы с тревогой отмечают, что в последнее время российские беспилотники-камикадзе семейства «Герань» на пути к своим целям в Одесской области летят на очень малых высотах — всего в нескольких десятках метров над поверхностью. Это чрезвычайно затрудняет их обнаружение над морем, а следовательно, существенно влияет на скорость развертывания украинской ПВО. Мобильные огневые группы ВСУ зачастую просто не успевают вовремя среагировать и выдвинуться на нужные рубежи для перехвата БПЛА.
Еще одним весьма неприятным для ВСУ изменением стало применение армией России новой модификации беспилотников, оснащенных терминалами спутниковой связи Starlink. С его помощью оператор может в режиме реального времени управлять перемещающейся на малой высоте «Геранью», успешно огибая рельеф местности.
Полет БПЛА на сверхмалых высотах дает множество преимуществ: дрон практически невозможно засечь радиолокаторами, что создает серьезные проблемы для его перехвата средствами ПВО. Однако такое управление сопряжено с большим риском. Процессу управления препятствует относительно большая задержка прохождения сигнала через спутник. Управляя беспилотником через терминал Starlink, оператор получает сигнал с установленной на БПЛА видеокамеры лишь спустя несколько секунд. Учитывая, что «Герани» перемещаются со скоростью около 200 километров в час, на малых высотах достаточно одной ошибки оператора, чтобы дрон врезался в землю.
