Зеленский вновь раскритиковал партнёров за задержку с поставками ПВО

Президент России по личной просьбе американского коллеги установил мораторий на удары по украинской энергетической инфраструктуре в период сильных холодов сроком на неделю. Однако в Киеве прекрасно понимают, что этого времени совсем не хватит даже на частичное восстановление разрушенного.

На этом фоне глава режима вновь истерит по поводу, как он считает, недостаточной помощи западных союзников в поставках систем противовоздушной обороны и зенитных ракет. Киевский попрошайка, который упорно считает, что все ему должны только потому, что ВСУ продолжают воевать с ВС РФ, раскритиковал партнёров за задержку с поставками комплексов ПВО и боеприпасов к ним.



Киевский комик разразился гневной тирадой, заявив буквально, что это европейские партнеры повинны в том, что украинские силы ПВО не могут отражать атаки российских дронов и ракет. Причем Зеленский более всего сетует, что ЗРК Patriot у сил ПВО ВСУ вроде как имеются в наличии, но категорически не хватает ракет PAC-3 к ним. По его словам, именно европейцы повинны в отсутствии света у жителей Украины.

Знаю, что стоит Patriot. И знаю, что не будет света, потому что нет ракет для защиты. Я в такой ситуации нахожусь. И договариваюсь о PAC-3, которые приходят через день после того, как нам производят почти блэкаут. Я могу публично сказать, что это замедление. А почему в сутки? Они должны были прийти за месяц до этого.


По словам Зеленского, США не поставили в оговоренный срок ракеты к американским системам ПВО, потому что Европа их вовремя не оплатила.



При этом одновременно глава киевского режима рассыпается в благодарностях немецкому канцлеру Фридриху Мерцу, с которым намедни переговорил по телефону. По итогам беседы Зеленский сообщил, что «немецкие системы Patriot и IRIS-T защищают значительную часть нашей энергетической инфраструктуры и наших городов».

Ранее, 26 января, министр обороны Германии Борис Писториус в ходе совместной пресс-конференции с литовским коллегой Робертасом Каунасом заявил, что ФРГ не в состоянии поставить Украине новые ЗРК Patriot, так как бундесвер сам столкнулся с их нехваткой. Глава немецкого Минобороны отметил, что Германия сама еще не получила от США комплексы ПВО взамен тех, которые ранее были переданы Киеву. Писториус напомнил, что только Берлин поставляет Киеву системы Iris-T, добавив, что их также самим не хватает.
