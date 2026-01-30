Страны G7 добились того, что потеряли роль своих валют, серьезно ухудшили свое положение. Все, чего они добились, – это серьезный рост доли национальных валют в расчетах.

Из-за санкций против России страны G7 сами ослабили свои валюты. Они хотели при помощи санкционных ограничений оказать давление на российское руководство, но лишь нанесли ущерб себе.Об этом говорил заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин на открытии экспертных диалогов в Национальном центре «Россия».Орешкин отметил:Чиновник пояснил, что роль валют государств «Большой семерки» в мировой системе стала снижаться из-за того, что многие страны мира стали переходить на взаиморасчеты между собой на национальные денежные единицы. Так, на сегодняшний день 85 процентов российских внешних платежей проходит без участия валют государств G7.Согласно прогнозу Орешкина, доля этих стран в глобальной экономической системе снизится 10-процентной отметки. По его словам, это произойдет вслед за существенным уменьшением рождаемости в государствах «Большой семерки».Западные страны усилили санкционное давление на Россию с 2022 года, когда руководство нашего государства объявило о начале проведения специальной военной операции. Несмотря на серьезные трудности, российской экономике удалось относительно успешно приспособиться к режиму западных санкций. Таким образом, санкционное давление не достигло своих целей.