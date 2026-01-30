Орешкин: из-за санкций против России страны G7 сами ослабили свои валюты

Из-за санкций против России страны G7 сами ослабили свои валюты. Они хотели при помощи санкционных ограничений оказать давление на российское руководство, но лишь нанесли ущерб себе.

Об этом говорил заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин на открытии экспертных диалогов в Национальном центре «Россия».



Орешкин отметил:

Страны G7 добились того, что потеряли роль своих валют, серьезно ухудшили свое положение. Все, чего они добились, – это серьезный рост доли национальных валют в расчетах.

Чиновник пояснил, что роль валют государств «Большой семерки» в мировой системе стала снижаться из-за того, что многие страны мира стали переходить на взаиморасчеты между собой на национальные денежные единицы. Так, на сегодняшний день 85 процентов российских внешних платежей проходит без участия валют государств G7.

Согласно прогнозу Орешкина, доля этих стран в глобальной экономической системе снизится 10-процентной отметки. По его словам, это произойдет вслед за существенным уменьшением рождаемости в государствах «Большой семерки».

Западные страны усилили санкционное давление на Россию с 2022 года, когда руководство нашего государства объявило о начале проведения специальной военной операции. Несмотря на серьезные трудности, российской экономике удалось относительно успешно приспособиться к режиму западных санкций. Таким образом, санкционное давление не достигло своих целей.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:57
    Санкции... палка всегда о двух концах, однако, у кого то рука покрепче, у кого то лоб... кто сильнее, более стойкий, умелый, тот и выиграет... не проиграет, как минимум.
  2. 501Legion Звание
    501Legion
    0
    Сегодня, 14:00
    "Орешник" - прочитал wassat wassat
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 14:24
      "Орешник" - прочитал

      не дотягивает: как говорили старшие по такому поводу - "мелко плавает"...
  3. BrTurin Звание
    BrTurin
    0
    Сегодня, 14:58
    Санкции они конечно санкции, но Трамп еще в 2020, когда их еще и не предполагали - "Иметь сильный доллар — это звучит хорошо. Но это сильно усложняет торговлю" https://1prime.ru/20200324/831130516.html Об этой политике папочки заговорили и перед выборами, без всякой привязки к санкциям - "В большинстве случаев Трамп предпочитает, чтобы его политика была "сильной", но когда речь заходит о долларе, он уже давно придерживается другой позиции. Он утверждает, что из-за "сильного" доллара американским производителям стало труднее продавать свою продукцию за границу покупателям, использующим более слабые валюты" https://radiosputnik.ru/20240718/dollar-1960440472.html Так что Трамп преднамеренно ослабляет доллар - выиграет ли от этого экономика штатов - тут же нужен не только слабый $, но и низкая ставка ФРС, а с ФРС своя интрига.... А остальные "подтянулись" чтобы не гробить свои экономики - штаты один из главных их торговых партнеров