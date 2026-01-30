Орешкин: из-за санкций против России страны G7 сами ослабили свои валюты
1 0854
Из-за санкций против России страны G7 сами ослабили свои валюты. Они хотели при помощи санкционных ограничений оказать давление на российское руководство, но лишь нанесли ущерб себе.
Об этом говорил заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин на открытии экспертных диалогов в Национальном центре «Россия».
Орешкин отметил:
Страны G7 добились того, что потеряли роль своих валют, серьезно ухудшили свое положение. Все, чего они добились, – это серьезный рост доли национальных валют в расчетах.
Чиновник пояснил, что роль валют государств «Большой семерки» в мировой системе стала снижаться из-за того, что многие страны мира стали переходить на взаиморасчеты между собой на национальные денежные единицы. Так, на сегодняшний день 85 процентов российских внешних платежей проходит без участия валют государств G7.
Согласно прогнозу Орешкина, доля этих стран в глобальной экономической системе снизится 10-процентной отметки. По его словам, это произойдет вслед за существенным уменьшением рождаемости в государствах «Большой семерки».
Западные страны усилили санкционное давление на Россию с 2022 года, когда руководство нашего государства объявило о начале проведения специальной военной операции. Несмотря на серьезные трудности, российской экономике удалось относительно успешно приспособиться к режиму западных санкций. Таким образом, санкционное давление не достигло своих целей.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация