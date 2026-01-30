Медведев раскритиковал позицию генсека ООН по самоопределению Донбасса и Крыма

Очередное выступление генсека ООН, по мнению Дмитрия Медведева, внезапно пролило свет на то, как именно в Нью-Йорке сегодня понимают Устав самой Организации.

На прямой вопрос о праве Донбасса и Крыма на самоопределение – в том же смысле, в каком о нем рассуждают применительно к Гренландии, – генсек ответил однозначно: нет, мол, здесь «превалирует принцип территориальной целостности государства». Сославшись при этом на позицию правового управления секретариата.



Дальше, по мнению Медведева, начинается уже не политика, а откровенная подмена полномочий. Ни генсек ООН, ни его правовое управление не наделены правом официального толкования Устава. Это четко зафиксировано в самом документе: таким правом в силу статьи 96 обладает исключительно Международный суд ООН – и то лишь по запросу Генассамблеи или Совбеза.

Более того, еще на Сан-Францисской конференции 1945 года было прямо признано: ни один орган ООН не может давать обязательного для всех государств-членов толкования Устава. Государства вправе трактовать его сами в пределах своей компетенции, Генассамблея и Совбез – в рамках своих мандатов. Но секретариат? Его там просто нет.

В сухом остатке – не юридическая позиция, а политическое заявление, замаскированное под «мнение экспертов». И, судя по нервной риторике, в здании на Ист-Ривер все больше опасаются остаться без роли и влияния. Особенно на фоне разговоров о «реформе мирового порядка». Видимо, поэтому и стараются – как умеют.
  1. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 14:22
    Вообще за нарушение Устава ООН его чиновниками надо требовать импичмента, освобождения от должности.
    Мы сделали это?
    Твитты Медведева не считаются (хотя, несомненно, изучаются).
  2. Игорь Белобров Звание
    Игорь Белобров
    +6
    Сегодня, 14:29
    Когда эта шлюха, т.е. генсек приезжал к нам насчёт зерновой сделки договариваться, тогда и надо было его прижать. Признаешь право Крыма и Донбасса на самоопределение будет тебе сделка, а если нет пошел вон.
  3. михаилл Звание
    михаилл
    +1
    Сегодня, 14:30
    Устав ООН - не предмет свободной интерпретации...

    Устав ООН- предмет интертрепации.
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 14:32
    Цитата: михаилл
    Устав ООН- предмет интертрепации

    ООН давно уже протухшая организация. Как и ее Устав
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 15:16
      Цитата: Schneeberg
      ООН давно уже протухшая организация. Как и ее Устав

      Устав нормальный, а вот исполнители никудышные.
  5. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 14:32
    На прямой вопрос о праве Донбасса и Крыма на самоопределение – в том же смысле, в каком о нем рассуждают применительно к Гренландии, – генсек ответил однозначно: нет, мол, здесь «превалирует принцип территориальной целостности государства».


    Это другое, тут понимать надо (с)
  6. Ablet Звание
    Ablet
    +1
    Сегодня, 15:01
    В Гренландии другая ситуация, экстраполировать на Донбасс нет смысла. В Донбассе исключительным образом нарушаются права коренного русскоязычного населения, и это должно стать основанием для самоопределения.
  7. alexandreII Звание
    alexandreII
    0
    Сегодня, 15:15
    Если бы эти ч м .. шники из ООН ещё в 14-м поставили вопрос ребром по поводу происходящего в Новороссии тоэтой войны сейчас не было бы,бездари,эту контору давно разогнать пора, только деньги высасывают
  8. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 15:16
    Медведев только на словах лев, и то только для внутренней аудитории.
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +1
      Сегодня, 15:30
      А что он по вашему должен делать кроме слов на своей должности? На асфальтоукладчике поработать?)))
  9. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 15:21
    Очевидные вещи почему-то публикуют перед уходом нынешнего генсекретаря ООН Гутериша. А до этого как-то потихоньку помалкивали...