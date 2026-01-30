Медведев раскритиковал позицию генсека ООН по самоопределению Донбасса и Крыма
Очередное выступление генсека ООН, по мнению Дмитрия Медведева, внезапно пролило свет на то, как именно в Нью-Йорке сегодня понимают Устав самой Организации.
На прямой вопрос о праве Донбасса и Крыма на самоопределение – в том же смысле, в каком о нем рассуждают применительно к Гренландии, – генсек ответил однозначно: нет, мол, здесь «превалирует принцип территориальной целостности государства». Сославшись при этом на позицию правового управления секретариата.
Дальше, по мнению Медведева, начинается уже не политика, а откровенная подмена полномочий. Ни генсек ООН, ни его правовое управление не наделены правом официального толкования Устава. Это четко зафиксировано в самом документе: таким правом в силу статьи 96 обладает исключительно Международный суд ООН – и то лишь по запросу Генассамблеи или Совбеза.
Более того, еще на Сан-Францисской конференции 1945 года было прямо признано: ни один орган ООН не может давать обязательного для всех государств-членов толкования Устава. Государства вправе трактовать его сами в пределах своей компетенции, Генассамблея и Совбез – в рамках своих мандатов. Но секретариат? Его там просто нет.
В сухом остатке – не юридическая позиция, а политическое заявление, замаскированное под «мнение экспертов». И, судя по нервной риторике, в здании на Ист-Ривер все больше опасаются остаться без роли и влияния. Особенно на фоне разговоров о «реформе мирового порядка». Видимо, поэтому и стараются – как умеют.
