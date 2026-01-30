Российский дроны на Starlink теперь атакуют трассу Богуслав-Петропавловка
Так называемое «энергетическое перемирие», установленное на неделю решением президента России, не означает, что ВС РФ не будут атаковать иные цели на подконтрольной Киеву территории. Более того, условно говоря, у операторов наших войск беспилотных систем теперь больше времени для успешного поражения военных объектов и путей снабжения ВСУ, чем они эффективно и занимаются.
Примерно с ноября прошлого года украинцы все чаще и больше паникуют по поводу того, что ВС РФ используют американскую спутниковую связь «Старлинк» для управления ударными беспилотниками. Причем география атак и дальность постоянно расширяются и возрастают. Подавить системами РЭБ летящие на предельно низких высотах дроны украинские силы ПВО не могут.
Вчера недавно назначенный советником по технологическим направлениям обороны украинского Минобороны Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш», ранее позиционирующийся как эксперт по беспилотным системам, сообщил очередную тревожную новость. Российские ударные беспилотники с оборудованием «Старлинк» нанесли серию весьма эффективных ударов по грузовой и легковой технике на трассе Павлоград — Покровск (Красноармейск) на расстоянии 50 километров от фронта.
Теперь от украинского чиновника военного ведомства поступило еще более тревожное сообщение. На этот раз Бескрестнов поведал, что российский дроны на Starlink теперь атакуют трассу Богуслав-Петропавловка. Эта трасса проходит через Киевскую и Днепропетровскую области. Причем от Петропавловки до Богуслава по прямой более 400 километров, это плюсом еще к 50 км от ближайшей точки ЛБС по версии украинских OSINT-ресурсов. Советник министра обороны Украины сообщил, что за сутки было нанесено несколько десятков ударов.
Судя по всему, наши операторы войск беспилотных систем очень плотно взялись за логистику в тылу противника. Сегодня компания «Украинская железная дорога» («Укрзалізниця» или «УЗ») официально сообщила, что из-за атак БПЛА на железнодорожную инфраструктуру вблизи маршрутов движения поездов, мониторинговая команда и диспетчеры «УЗ» ограничили движение всех составов между Днепром (Днепропетровском) и Запорожьем.
Зафиксированы повреждения железнодорожной инфраструктуры. Для пассажиров поездов №37/38 Киев-Запорожье и №85/86 Львов-Запорожье организованы замещающие автобусные перевозки. Это означает, что как минимум на этих участках железной дороги до завершения восстановительных работ не ходят и составы, обеспечивающие перевозку военных грузов с запада Украины, куда они поступают из Европы.
Вчера «Укрзалізниця» сообщила о повреждениях железнодорожной инфраструктуры в результате ударов ВС РФ в Харьковской, Сумской и Запорожской областях. На отдельных участках, особенно в прифронтовой зоне, вводится особый режим движения, возможны внеплановые остановки.
Проблему с использованием ВС РФ терминалов Starlink для управления беспилотниками украинский министр обороны, ранее возглавлявший профильное Министерство цифровой трансформации, а до этого основатель цифрового агентства, обсуждает напрямую с руководством SpaceX и даже Маском. Судя по сообщениям от его советника, пока что решение так и не найдено.
Информация