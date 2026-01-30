Минэнерго Украины подтвердило паузу в ударах по энергетике

Минэнерго Украины подтвердило паузу в ударах по энергетике

Минэнерго Украины подтвердило примечательный факт: минувшей ночью ударов по объектам энергетики не зафиксировано. В суточной сводке – тишина, что в нынешних условиях само по себе уже новость. Впервые за долгое время энергетическая карта Украины не пополнилась новыми отметками «прилетов».

Контекст у этой паузы вполне конкретный. Россия ранее объявила энергетическое перемирие до 1 февраля – по просьбе Дональда Трампа. И, судя по текущей обстановке, это решение действительно соблюдается.



Идея паузы, как пишет Financial Times, родилась на переговорах в Абу-Даби и была озвучена американской делегацией. Вашингтон предложил Киеву и Москве временно прекратить удары по энергетике как шаг к деэскалации. Трамп позже подтвердил, что лично обращался к Владимиру Путину с просьбой воздержаться от атак по Киеву и ряду других городов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин согласился на предложение об энергетическом перемирии, подчеркнув: речь идет о временной мере.

При этом российская позиция здесь давно и последовательно озвучена: удары наносятся не «по лампочкам», а по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей работу ВПК Украины. Киев же, в отличие от этого, регулярно бьет по гражданским объектам, что фиксируется и на земле, и в отчетах.
  1. Таймень Звание
    Таймень
    +18
    Сегодня, 14:40
    Да,уж.Слов нет.Одни эмоции и сплошная нецензурщина.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +12
      Сегодня, 14:51
      Ключевое в этом "по просьбе Трампа"........ уже писал видимо Трамп рулит миром как бы меня не минусовали, ну не может Президент Державы руководствоваться просьбами другого президента который накачивает наших врагов оружием и разведданными...... все что угодно сейчас наплетут наши говорящие головы с усами и гуманизм и накопление оружия..... но лично я верю словам А.В. Суворова врага надо добивать..... а не словоблудием заниматься.... наш гарант видимо забыл про страдания русского народа и гибель солдат. Стал более критично относится к нашему Верховному, много говорит и податливый он для других мнений из-за бугра.
      1. AKuzenka Звание
        AKuzenka
        +4
        Сегодня, 15:02
        наш гарант видимо забыл про страдания русского народа и гибель солдат.
        А он разве знал? Его везде встречают бодрые, весёлые и довольные специально отобранные бойцы, что приехали с Арбатского ВО, с самого фронта. У них всё хорошо.
      2. Andobor Звание
        Andobor
        +1
        Сегодня, 15:37
        Отползание Штатов с Украины по любому нужно поощрять, а Трамп отползает, и не по доброй воле, а потому что там США проигрывают.
  2. Дедок Звание
    Дедок
    +3
    Сегодня, 14:41
    Россия ранее объявила энергетическое перемирие до 1 февраля – по просьбе Дональда Трампа.

    осталось ждать 2 дня...
    подождем...
    1. torbas41 Звание
      torbas41
      +2
      Сегодня, 15:00
      Точно надо пару дней подождать и множество вопросов отпадут сами собой, когда ВСУ начнет бить уже по нашей энергетике.
    2. AKuzenka Звание
      AKuzenka
      +1
      Сегодня, 15:03
      Только год не уточнили.
  3. Сибирь55 Звание
    Сибирь55
    -2
    Сегодня, 14:42
    Silver99:
    кто кроме вас и Пескова в это верит ?........ Мы уже слышали про "условия"


    Silver, Ваш выход
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      0
      Сегодня, 14:54
      Юра, мне льстит что вы являетесь поклонником моего скромного мнения пусть и отличного от общепринятого , хотелось бы и ваши личные умозаключения прочесть, а не копирасты чужие и поддакивания.
      1. Сибирь55 Звание
        Сибирь55
        -8
        Сегодня, 14:55
        А меня бесят истерички в канале!
        Всего доброго hi
        1. Silver99 Звание
          Silver99
          +5
          Сегодня, 14:57
          Так при приступе бешенства есть народное средство..... головой об стенку, канал можете не трогать. Доброго не желаю, стараюсь не общаться с теми кто приватизировал ресурс и надменно выносит оценки.
        2. carpenter Звание
          carpenter
          +3
          Сегодня, 15:21
          Цитата: Сибирь55
          А меня бесят истерички в канале!

          Диазепам принимать надо, помогает.
  4. Oldi Звание
    Oldi
    +2
    Сегодня, 14:44
    Это нормально, политика. Но вот неделя быстро пролетит и за это время необходимо тщательно определить цели и врезать так, чтоб эта пауза в ударах в страшном и холодном сне снилась свиньям всю оставшуюся жизнь! am
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 14:58
      до 1 февраля)))) осталось ждать 2 дня
      1. berlaga2005 Звание
        berlaga2005
        +1
        Сегодня, 15:03
        до 1 февраля осталось 33 часа.
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          -5
          Сегодня, 15:04
          вы еще в минуты пересчитайте)))))))))
  5. Totor5 Звание
    Totor5
    +1
    Сегодня, 14:45
    Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля по просьбе главы Белого дома Дональда Трампа, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    «Действительно, президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю, до 1 февраля, от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров», - заявил Песков журналистам
    1. Totor5 Звание
      Totor5
      +2
      Сегодня, 14:47
      Кстати на доп вопрос журналиста КП о том будем ли мы наносить удары, если укры продолжат - он уклонился, сославшись на создание благоприятных условий переговоров! Бег по граблям от гроссмейстера.
  6. Piramidon Звание
    Piramidon
    +2
    Сегодня, 14:47
    Минэнерго Украины подтвердило паузу в ударах по энергетике

    Надеюсь, это касается исключительно объектов энергетики. А порты, ж/д станции, мосты, пункты дислокации ВСУ, заводы и склады... к энергетике не относятся и пауза на них не распространяется. recourse
    1. Сибирь55 Звание
      Сибирь55
      +1
      Сегодня, 14:52
      И не останавливались. Вот один из примеров:
      Нанесен удар по складскому зданию предприятия в пригороде Харькова: произошел масштабный пожар на площади более 5000 кв.м.

      https://t.me/rezervsvo/150706
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 15:05
        Цитата: Сибирь55
        И не останавливались. Вот один из примеров:

        И картинка есть для подтверждения.
    2. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +4
      Сегодня, 14:59
      сегодня удары наносились по другим объектам кроме энергетики
  7. БИАБИА Звание
    БИАБИА
    +9
    Сегодня, 14:47
    А наш может Доню попросить старлинк отключить над украиной на недельку. Ну, так по дружески?
    Думаю пошлет. Потому что жесты доброй воли - это удел слабых...либо глупых...
    1. eckons Звание
      eckons
      +4
      Сегодня, 14:52
      Доню попросить старлинк отключить над украиной на недельку.
      А наша система управления войсками на недельку тоже отключится? Вы думаете наши на чем сидят не на Старлинке?
    2. AKuzenka Звание
      AKuzenka
      0
      Сегодня, 15:31
      Думаю пошлет. Потому что жесты доброй воли - это удел слабых...либо глупых...
      Зачем открыто посылать? Просто скажет - "это другое".
  8. Слово Звание
    Слово
    -1
    Сегодня, 14:48
    Очередной поклон, так и коленки могут не разогнуться, такие действия бодрость духа не вселяют.
  9. Cartalon Звание
    Cartalon
    -2
    Сегодня, 14:50
    Я вот пытаюсь сравнить кто хуже управлял вооружёнными силами Николай второй или наш ВГК и ответа не нахожу.
    1. alovrov Звание
      alovrov
      0
      Сегодня, 14:54
      Вопрос не сложный. Первая украинская это точная калька с русско-японской и первой финской. Вот и найдите ответ )
      1. Ivan№One Звание
        Ivan№One
        0
        Сегодня, 15:44
        Не соглашусь.
        В "первой финской" (вообще формально она не первая, финны еще в 20ые лезли через границу) взяли больше, чем просили изначально у финов на обмен.
        Переговоры о мире предложили финны.
        Все официально объявленные территориальные претензии СССР были удовлетворены Финляндией.
        Так что схожего мало.
  10. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 14:51
    Интересно, когда мы услышим "нас обману"?
  11. ученый Звание
    ученый
    0
    Сегодня, 14:52
    Зеленский после шабаша в Европе рванул в Прибалтику как раз на пике ударов России по энергетике, когда люди стали выходить на улицы и требовать поселить их в элитных районах в которых свет и тепло не выключается. Теперь он может как херой вернутся. Как же, самого Трампа и Путина развел на перемирие.
    Остается только посочувствовать нашим парням на передовой из-за возобновления логистики. Да и тем кто на гражданке мало не покажется, когда за это перемирие произойдет 3-х, 4-х кратное накопления БПЛА и они всей тучей после 1 декабря полетят в Россию.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 15:29
      Цитата: ученый
      Остается только посочувствовать нашим парням на передовой из-за возобновления логистики.

      Да вот как то так :
      "В пригороде Харькова горят склады врага
      Российские подразделения нанесли высокоточный ракетный удар по одному из логистических объектов. В результате попадания на территории склада возник масштабный пожар."
  12. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 14:52
    Выдохните.... воздуха в легкие побольше наберите... 1-е на пороге.....
  13. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 14:56
    Курить вредно, решило наше МО.
    И ударом "Искандера" в юго-восточном пригороде Харькова поразило табачную фабрику американской компании Philip Morris. Табачок оказался забористым, детонирует до сих пор. Пожар на площади 5 тыс кв.метров.
  14. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    -2
    Сегодня, 14:58
    Все эти вопросы должен решать не один человек, а простой народ России
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 15:30
      Цитата: gribanow.c
      Все эти вопросы должен решать не один человек, а простой народ России

      И получится - "лебедь, рак и щука ..."
  15. Обычный Звание
    Обычный
    +1
    Сегодня, 15:02
    Да пожалейте вы местных юзеров на ВО. Они сегодня не так активны, как вчера, когда утверждали что все это "фейк". Как сказал сам Песков ,целовавший аж саму руку Пугачевой, что это сделано для создания благоприятной переговорной атмосферы.
  16. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 15:04
    Надеюсь с кохлами будет как детском анекдоте : "Чебурашка:-мы строили,строили!и,наконец построили!.......Абдулла,поджигай!"
    Там эвропа подсуетилась с Литвой и Азербайджаном насчёт электрооборудования,так что будет что утилизировать.
    Вот только предыдущие "перемирия" ничему то Кремль и не научили.
  17. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -3
    Сегодня, 15:04
    Минэнерго Украины подтвердило паузу в ударах по энергетике

    Да пофиг это Минэнерго Украины...
    Минобороны РФ подтверждает паузы в ударах ВСУ по энергетике России?!
  18. Andrey_5 Звание
    Andrey_5
    +1
    Сегодня, 15:06
    А почему окраина перед каждыми переговорами творит какую-то дичь? И ничего - переговоры проходят.
    Полная непоследовательность солнцеликого мечтателя, один шаг вперёд - если успех, то два шага назад. А потом снова рассказы, что за нос его водят.
    И зеля не оценит, он уже поблагодарил Трампа, "все его молитвами и благодаря"
  19. Radius Звание
    Radius
    +1
    Сегодня, 15:15
    А зря... Понимаю, что комментарий слишком короткий
  20. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 15:22
    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин согласился на предложение об энергетическом перемирии, подчеркнув: речь идет о временной мере.Трамп позже подтвердил, что лично обращался к Владимиру Путину с просьбой воздержаться от атак по Киеву и ряду других городов.

    Путин — преемник Ельцина! Интересно, когда он скажет «Боже, храни Америку»?
  21. Aleksandr Bezfamilnuy Звание
    Aleksandr Bezfamilnuy
    +3
    Сегодня, 15:23
    Политика дело темное. СМИ, современные, в основном своем большинстве, тот еще источник информации.
    Поэтому могу лишь о своем личном восприятии новости.
    Мне она крайне не понравилась. Давно, уже, более 20 лет точно, не доверяю господину Президенту лично. Ничего конкретно предъявить не могу, разумеется. Поскольку вовсе не обладаю полнотой информации, известной ему. Далеко не готов исключить, что знай я столько, сколько и он, действовал бы точно так же.
    А пока, с моего личного дивана эта новость выглядит неприглядно. Просьба Трампа? И что? Просьба главного организатора конфликта братских некогда народов (имею в виду США). Он лично, не он, какая нафиг разница... США как стояли за этим конфликтом, так и стоят. Понимаю, что вывод их из конфликта, хотя бы на уровне деклараций, нам выгоден. Это так. Пока никакого смягчения со стороны главного организатора конфликта в сторону России я не вижу. Одни слова. Чем они отплатят за это? "Трамп будет очень благодарен"? А конкретно?
    Теперь Укрия. Видимо уже бывший братский народ. Зима не столь длинна. Пауза поможет до некоторой степени смягчить бедственное положение украинцев. Уже через месяц им будет сильно легче.
    Только вот ценой этого будут дополнительно потерянные жизни наших парней.
    Нам это зачем? Погладить Трампа по головке? США сейчас не в лучшей ситуации и дать им время на устаканивание... Нам это зачем? Шаг от ядерной катастрофы для всего мира? Да нифига, пока не получат по зубам и реально не почувствуют смертный холодок, так и будут нагнетать.
    Странная слабость.
    Странные уступки.
    Как следствие - странные рассуждения на диванах. Полагаю, не только моем.
  22. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 15:30
    Рано рвать на себе волосы и кричать "Все пропало". Как сегодня утром сообщило центральное ТВ, мораторий на удары относится ТОЛЬКО к Киеву и продлится ДО 1 февраля, которое наступит ПОСЛЕЗАВТРА.
    Почему бы таком образом не продолжить игру с Трампом, за эти дни подкопив средства для последующего удара, куда потребуется? Или же продолжить наносить удары по иным объектам, которых достаточно?
  23. Апис1962 Звание
    Апис1962
    -1
    Сегодня, 15:34
    Начали с договорённостей которые обозвали минскими соглашениями. По итогам выяснилось что нас просто на...ли что бы вооружится.
    Потом были Стамбульские соглашения по которым мы отвели войска, но нас опять обманули.
    Следующая это зерновая сделка, снова на... ка.
    Теперь энергетическое перемирие и мы снова частично прекращаем боевые действия.
    Сколько раз нужно наступить на одни и те же грабли, что бы понять что с западом, америкосами и иудеями из 404 договооиться невозможно. Заключить с ними договор это как играть с шулером краплеными картами.
    Руководство государства неоднократно пытаясь договориться или слепо, или преследует свои, корыстные цели.
  24. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    -1
    Сегодня, 15:38
    Вчера писков не комментировал
    Сегодня комментирует
    Когда уже даже зайцы в курсе