Минэнерго Украины подтвердило паузу в ударах по энергетике
Минэнерго Украины подтвердило примечательный факт: минувшей ночью ударов по объектам энергетики не зафиксировано. В суточной сводке – тишина, что в нынешних условиях само по себе уже новость. Впервые за долгое время энергетическая карта Украины не пополнилась новыми отметками «прилетов».
Контекст у этой паузы вполне конкретный. Россия ранее объявила энергетическое перемирие до 1 февраля – по просьбе Дональда Трампа. И, судя по текущей обстановке, это решение действительно соблюдается.
Идея паузы, как пишет Financial Times, родилась на переговорах в Абу-Даби и была озвучена американской делегацией. Вашингтон предложил Киеву и Москве временно прекратить удары по энергетике как шаг к деэскалации. Трамп позже подтвердил, что лично обращался к Владимиру Путину с просьбой воздержаться от атак по Киеву и ряду других городов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин согласился на предложение об энергетическом перемирии, подчеркнув: речь идет о временной мере.
При этом российская позиция здесь давно и последовательно озвучена: удары наносятся не «по лампочкам», а по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей работу ВПК Украины. Киев же, в отличие от этого, регулярно бьет по гражданским объектам, что фиксируется и на земле, и в отчетах.
