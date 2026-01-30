Финские СМИ: постройка ледоколов для США является ошибкой

Финские СМИ: постройка ледоколов для США является ошибкой

Финляндия являлась одним из ведущих производителей судов для СССР и затем России. В частности, весь советский ледокольный флот (кроме атомного) фактически вырос на местных верфях. Учитывая столь богатый опыт, Соединённые Штаты, намереваясь догнать РФ в Арктике, решили востребовать его для своих нужд.

В июле 2024 года между Вашингтоном, Хельсинки и Оттавой было заключено соглашение ICE Pact – «совместные усилия по ледоколу». Сделка предусматривает строительство 11 среднеразмерных ледоколов проекта ASC («арктический сторожевой корабль») для Береговой охраны США. 4 единицы планируется построить на финских верфях, а остальные 7 – в США с использованием финских технологий и специалистов. Общая стоимость программы оценивается более чем в $6 млрд.



Длина ASC составит 110 м, ширина 24 м, осадка 7 м, водоизмещение не сообщается («средний класс»), ледопроходимость до 1 м льда при скорости 3 узла, скорость до 12 узлов, дальность хода 6,5 тыс. морских миль, автономность 60 суток, экипаж 124 чел. Борт будет оборудован полётной палубой для вертолёта MH-60.

Компания Rauma Marine Constructions (RMC) в конце декабря 2025 года подписала с Береговой охраной США контракт за $1,3 млрд на постройку двух ASC с поставкой в 2028 году. Раньше Соединённые Штаты изготавливали ледоколы исключительно на собственных верфях, но последний крупный (Healy) был построен четверть века назад. По этому поводу подрядчик отметил:

Это соглашение является исторической вехой и большим проявлением доверия.

Однако ряд финских обозревателей не согласны с такой позицией, полагая, что, строя ледоколы, финское судостроение изготавливает топор для палача, который собирается прибрать к своим рукам Гренландию. Так, в крупнейшей газете страны Helsingin Sanomat говорится, что данная «сделка является ошибкой»:

Продажа ледоколов США была неудачным решением для Финляндии. Если Соединённые Штаты аннексируют Гренландию или совершат что-нибудь ещё более отвратительное, это вынудит Европу к ответным действиям. И можете быть уверены, что вас (RMC) заставят отказаться от этих соглашений.
