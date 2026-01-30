Песков: встречи с Путиным просил именно отказавшийся от неё Зеленский

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, комментируя отказ главы киевского режима Зеленского приехать в Москву, напомнил, что о встрече с президентом России Владимиром Путиным просила именно украинская сторона. Путин никуда Зеленского инициативно не приглашал.

Песков подчеркнул, что встречи с президентом России просил именно украинский диктатор, впоследствии наотрез отказавшийся от предложения приехать в Москву, где ему гарантировали абсолютную безопасность и необходимые для работы условия. Вместо того, чтобы принять предложенные Москвой условия, бывший комик саркастично заявил, что будет ждать Путина в Киеве.



На вопрос о заявлении «просроченного» о неготовности украинской стороны без боя выводить ВСУ из оккупированных районов Донбасса и отказаться от притязаний на ЗАЭС, Песков констатировал, что Запорожская атомная электростанция уже несколько лет находится под полным контролем России. Что же касается Донбасса, то динамика на фронте говорит сама за себя.

Кроме того, Песков указал, что Москва считает глубоко ошибочными выводы генсека ООН Антонио Гуттериша, заявившего, что он считает неприменимым право на самоопределение народов, когда дело касается Крыма и Донбасса.

В свою очередь Зеленский подтвердил, что минувшей ночью ВС РФ не наносили удары по украинским объектам энергетической инфраструктуры, однако при этом российская армия увеличила интенсивность атак на логистику.
  1. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 14:56
    что встречи с президентом России просил именно украинский диктатор, впоследствии наотрез отказавшийся от предложения приехать в Москву

    Золотого унитаза не предоставят, wassat пися важная...
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +4
      Сегодня, 15:01
      А чего тут удивительного?Зеленскому нужно было чтобы Киев в морозы окончательно не обесточили,ради этого он и собирался говорить,а как только он получил недельное перемирие,то что хотел получить в ходе встречи,он тут же от этой встречи и отказался.Спасибо надо сказать очередному жесту доброй воли в ходе которого Зеленский без каких либо условий отказался от намечавшийся встречи ,получив в качестве красивого жеста,то что он пытался ранее выторговать в ходе намечавшийся встречи.В добрых дядь можно играться ещё очень долго,упуская при этом одну возможность договориться за другой,так как та сторона получая то что она хотела просто так при этом теряет всякий стимул идти на встречу и о чём-либо договариваться.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 15:03
        Мы свое возьмем...... yes .......
  2. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    +1
    Сегодня, 14:57
    встречи с президентом России просил именно украинский диктатор, впоследствии наотрез отказавшийся

    Надо отметить: "Смело отказался, о чём и отважно отписался в соцсетях!" ))
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 14:59
      Поди еще и продристался.................
      1. Alex F._2 Звание
        Alex F._2
        +1
        Сегодня, 15:01
        Именно так, причём оставновить поток уже нет надежды)
  3. БИАБИА Звание
    БИАБИА
    +4
    Сегодня, 14:59
    В свою очередь Зеленский подтвердил, что минувшей ночью ВС РФ не наносили удары по украинским объектам энергетической инфраструктуры,


    "В связи с сильными морозами в январе 1943 года Рузвельт попросил Сталина сбросить окруженной под Сталинградом армии Паулюса теплые вещи..." fool
  4. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 14:59
    Всё ожидаемо и предсказуемо, игра престолов продолжается. Логично что если наростили удары по логистике значит дроны не копят а просто перенацелили.
  5. Genak Звание
    Genak
    +1
    Сегодня, 15:02
    Помню Шойгу тоже приглашали в Мариуполь , бойтесь своих желаний иногда они исполняются;)
  6. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    0
    Сегодня, 15:08
    . встречи с Путиным просил именно отказавшийся от неё Зеленский

    А если бы Зеленский согласился, то встреча бы состоялась? drinks
    Интересно было бы посмотреть как бы они поздоровались и как были одеты.

    Чудны дела твои, Господи.
  7. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +1
    Сегодня, 15:08
    Этот клоун, видимо решил "вызвать Путина в Киев"? Лишенный мозга пианист-скоморох.
  8. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 15:09
    бывший комик саркастично заявил, что будет ждать Путина в Киеве.

    Пора усвоить - "сено к лошади не ходит". Так же и президент не приедет к клоуну, не те весовые категории.
    1. kromer Звание
      kromer
      0
      Сегодня, 15:44
      Всё правильно он сказал. Будет ждать Путина в Киеве. Путин туда года через 2-3 придёт. Но только после того как Киев перейдёт в руки России, а ЛБС отодвинется к польской границе.
  9. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 15:11
    А вот тогда в чём смысл следующих "переговоров" в Абу-Даби первого февраля!??
    Зеля уже на все вопросы ответил.
    Тем более янки увидели что ничего не получается у них и,откровенно,сливают или сваливают сами.
  10. Комментарий был удален.
  11. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 15:23
    Внезапно Франция освободила задержанный танкер из так называемого "теневого флота" России. С извинениями. Информация о так называемом "теневом флоте" России и принадлежности задержанного французами судна к нему не нашла подтверждения, пишет издание "Страна".

    Все попытки европейских стран удержать такие танкеры заканчивались одинаково — корабли отпускали через короткое время.

    Согласно международному праву, принцип свободы открытого моря гарантирует право на беспрепятственное передвижение судов. Захват судов при любых обстоятельствах считается пиратством. Попытка арестовать иностранное судно также может быть расценена как акт агрессии.
  12. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 15:36
    Кроме того, Песков указал, что Москва считает глубоко ошибочными выводы генсека ООН Антонио Гуттериша, заявившего, что он считает неприменимым право на самоопределение народов, когда дело касается Крыма и Донбасса.

    Уважаемый! А выводы Адольфа Алоисовича в отношении русского народа в частности и славянских народов вообще вы тоже подвергаете анализу?!
    Киевская мартышка долдонит «буду - не буду», «хочу - не хочу», а вы всё разбираете варианты договоров с ним и его бандой...Трамп, видите ли попросил...
    Чего-то пришёл на память эпизод из фильма «Антикиллер 2» с «Клопом в камере»:
    — О! Вот теперь мне ясно, кто ты по жизни будешь! Ты — шестёрка! Чушкарь! Король параши!
    — Ты же сам меня попросил...
    — А если я тебя попрошу стать моей подстилкой — ты станешь?

    Спрашивается, руководство России теперь всегда станет прислушиваться с просьбам Трампа? А что полезного для России изменилось в этом конкретном случае?
    Неправильно всё это! Подло и гадко в отношении погибших на этой СВО, шедших до конца, до последнего дыхания...
  13. Тройной_стандарт Звание
    Тройной_стандарт
    0
    Сегодня, 15:41
    Так интересно читать 😁 тут президент, а там "просроченный", "нелегитимный", "диктатор" 😁😁😁так смешно! Самое интересное, что я их обоих считаю нелегитимными, просроченными диктаторами. У кого сильнее поджилки трясутся, ещё нужно разобраться... Самое печальное, что оба не могут уступить, потому что слишком все далеко зашло и для обоих уступки равны смерти.