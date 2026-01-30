Песков: встречи с Путиным просил именно отказавшийся от неё Зеленский
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, комментируя отказ главы киевского режима Зеленского приехать в Москву, напомнил, что о встрече с президентом России Владимиром Путиным просила именно украинская сторона. Путин никуда Зеленского инициативно не приглашал.
Песков подчеркнул, что встречи с президентом России просил именно украинский диктатор, впоследствии наотрез отказавшийся от предложения приехать в Москву, где ему гарантировали абсолютную безопасность и необходимые для работы условия. Вместо того, чтобы принять предложенные Москвой условия, бывший комик саркастично заявил, что будет ждать Путина в Киеве.
На вопрос о заявлении «просроченного» о неготовности украинской стороны без боя выводить ВСУ из оккупированных районов Донбасса и отказаться от притязаний на ЗАЭС, Песков констатировал, что Запорожская атомная электростанция уже несколько лет находится под полным контролем России. Что же касается Донбасса, то динамика на фронте говорит сама за себя.
Кроме того, Песков указал, что Москва считает глубоко ошибочными выводы генсека ООН Антонио Гуттериша, заявившего, что он считает неприменимым право на самоопределение народов, когда дело касается Крыма и Донбасса.
В свою очередь Зеленский подтвердил, что минувшей ночью ВС РФ не наносили удары по украинским объектам энергетической инфраструктуры, однако при этом российская армия увеличила интенсивность атак на логистику.
Информация