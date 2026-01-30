В России запущен сервис поиска и внедрения частных инноваций в сфере ОПК

544 8
В России запущен сервис поиска и внедрения частных инноваций в сфере ОПК

Вчера совершенно незаслуженно почти без внимания осталась на деле не просто важная, архиважная новость от российского военного ведомства. Минобороны РФ совместно с Минпромторгом при информационной поддержке Государственной информационной системы промышленности запустили сервис по поиску и внедрению перспективных технологий и инновационных решений в интересах обороны и безопасности страны. В официальном заявлении пресс-службы МО РФ указано:

Поддержка и сопровождение таких инициатив будет осуществляться под эгидой проекта «Воентех», созданного Минобороны России совместно с движением «Народный фронт». Сервис запущен в целях формирования военно-гражданской экосистемы, объединяющей предприятия «большого» и «народного» ОПК, научную деятельность и институты развития.




Новый сервис будет производить отбор заявок на постоянной основе с целью скорейшего внедрения в серийное производство инновационных решений и инициатив, от кого бы они ни исходили. Это значит, будет государственная поддержка подобных разработок, созданных частными компаниями и даже отдельными гражданами.



Всего планируется поддержать до 150 инновационных проектов с горизонтом реализации до двух лет. Первые 20 заявок уже в работе. Инициатива реализуется с учетом поручений президента России по обеспечению технологического развития и повышения производительности труда в ОПК.

Решение это не просто назрело, оно более чем перезрело. Всего несколько примеров из того, о чем ранее писало «Военное обозрение». Таких на деле можно при желании найти даже не сотни, а тысячи.



Начнем с того, что на Украине аналогичный сервис был создан по инициативе правительства еще в апреле 2023 года. Платформа Brave1 объединяет инновационные компании с идеями и разработками, которые могут быть использованы в сфере военно-промышленного комплекса. Требуется упрощенная регистрация в онлайн-режиме, после чего проходит ускоренная экспертная проверка и проекты, её прошедшие, получают доступ к государственному и частному финансированию, включая зарубежное, в основном в виде грантов.

Мы можем сколько угодно посмеиваться над такими проектами, как украинская суперракета «Фламинго» компании Fire Point, которая стала одним из самых ярких примеров пиара и миллиардной коррупции киевского режима. Но за время существования платформы Brave1 было реализовано немалое количество реально эффективных идей, включая беспилотную авиацию, робототехнику и много еще чего в интересах ВСУ.

А что у нас? Всего два примера, но очень характерных.

Недавно государственная корпорация «Ростех» объявила об успешном завершении испытаний и скором запуске в серийное производство новых патронов «Многоточие» для борьбы с беспилотниками. Характеристики впечатляют. Дальность поражения малогабаритных маневрирующих воздушных целей достигает 300 метров. На полигоне один из наших бойцов с первого выстрела сбил БПЛА с расстояния более 60 метров.

Что более всего важно, патроны СЦ 226 калибра 5,45×39 мм и СЦ 228 калибра 7,62×54 мм с трехэлементной пулей подходят к штатным автоматам Калашникова. Навесные приспособления не требуются, нет необходимости даже снимать со ствола глушитель. Насколько «Многоточие» более эффективно, чем дробовики, пока сказать сложно. Но боец, участник СВО, испытавший новинку, очень лестно отозвался о патроне.

А ведь всё могло произойти намного раньше. Еще в марте прошлого года было объявлено о завершении испытаний патрона для штатного АК калибра 5,45х39 мм. Новинка была представлена АО «НПП», вроде как шла речь о запуске в серию. Заявленная стоимость производства одного патрона составляет 75 копеек. И да, это частная компания, специализирующаяся на разработке систем РЭБ.

Если порыться в интернете, то можно найти массу более ранних аналогичных разработок. Куда-то они все «пропали» на этапе от объявления об успешном локальном применении в зоне СВО к массовому производству и поставкам в войска.

Теперь в прямом смысле слова с земли сразу в космос. В середине января этого года финская аэрокосмическая компания ICEYE («Ледяной глаз»), производитель и оператор микроспутников, объявила о договоренностях с Министерством обороны Украины по расширению доступа для нужд ВСУ к высококачественным SAR-снимкам своей спутниковой группировки. Это частная компания, которая в рамках стартапа в феврале 2022 года собрала 304 миллиона долларов венчурных инвестиций и получила государственное финансирование серии D в размере 136 миллионов долларов.

Совсем немного, но этого стартового капитала хватило, чтобы через несколько лет ICEYE стала мировым лидером в коммерческом предоставлении спутниковых снимков высочайшего разрешения по технологии SAR. Сразу после начала конфликта в 2022 году финский стартап ICEYE наладил сотрудничество с украинскими военными. Тогда компания передала в полное распоряжение Минобороны Украины возможности одного из своих орбитальных SAR-спутников, а также гарантировала, чтобы коммерческие снимки не попадали к странам или структурам, враждебным Киеву.

Радиолокационное синтезирование апертуры (Synthetic Aperture Radar, SAR) — способ, который позволяет получать радиолокационные изображения поверхности планеты и находящихся на ней объектов независимо от метеоусловий и времени суток с разрешением до 16 см с зоной покрытия 400 км. Предоставляемые ВСУ снимки позволяют вести оперативную разведку и осуществлять тактическое планирование в режиме реального времени. Насколько такие снимки были бы полезны ВС РФ в зоне СВО, да не только, даже говорить не стоит.

У нас «Роскосмос» в декабре прошлого года успешно вывел на орбиту первый и единственный тяжелый спутник радиолокационного наблюдения «Обзор-Р» с синтезированной апертурой (SAR) весом 4 тонны. Финская компания специализируется на массовом производстве и управлении космической группировкой малогабаритных и недорогих SAR-спутников. Это прибыльный частный проект. Тот случай, когда меньше и чаще — намного лучше.



В России была единственная коммерческая компания АО «СР Спейс» (SR Space), пытавшаяся еще в 2020 году реализовать проект создания малых радарных SAR-спутников. В апреле 2025 года счета компании были заморожены Федеральной налоговой службой, а в августе суд объявил SR Space банкротом. Возможно, на то были объективные причины, но сути это не меняет.

SpaceX с тысячами спутников Starlink — частная компания, основанная в 2002 году Илоном Маском. Финляндию в сравнении с Россией ну никак не назвать великой космической державой. Несколько первых спутников ICEYE были выведены на орбиту с российских космодромов ракетами-носителями «Союз». Парадокс.

Сколько подобных прорывных инновационных проектов от частных компаний и просто изобретателей только за почти четыре года СВО не получили должного внимания и финансирования даже представить сложно. Очень хочется надеяться, что инициатива Минобороны и Минпромторга не погрязнет в бюрократии и станет реально эффективным механизмом ускоренного внедрения частных инновационных разработок в промышленное серийное производство на пользу обороноспособности страны.

8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Sky Strike fighter Звание
    Sky Strike fighter
    +1
    Сегодня, 15:26
    Проблемы со связью надо решать кардинально,речь в первую об отечественном аналоге Starlink. Российские ученые создали и испытали революционную технологию метеоустойчивой лазерной связи.Подробности по ссылке ниже.После чего уже можно будет подумать о модификации многоразовых Гераней - бомберов под управлением этой связи. Парочку КАБ-50Л/одну КАБ-100Л такая модификация могла бы нести,как тот же Форпост-РУ использует управляемые по лучу лазера боеприпасы КАБ-20Л.Такой ход даст возможность использовать массово дальнобойные дроны-бомберы,а не так что один налёт и нету Герани,при этом не подставляя под удар Су-34 и заменяя в некоторой степени функционал Су-34 далеко за линией фронта при помощи массового применения таких дронов-бомберов.Они вполне при помощи накопительного эффекта таких массовых ударов смогут положить логистику.Понятно что такие дроны-бомберы прикрывались бы при налетах Геранями-2 с ПЗРК /ракетами воздух-воздух малой дальности,тоже желательно многоразовыми.Дрон с полетом в один конец это всё больше роскошь по мере его модернизации,усложнения и как следствие подорожания.Видео по ссылке.

    .На одном из участков фронта расчет разведывательно-ударного беспилотника "Форпост РУ" установил местонахождение группы боевиков ВСУ, выбравших в качестве места временный дислокации заброшенный дом.В телеграм-канале "Бортовой журнал военлета" показано, как БПЛА нанес первый удар по этому объекту. ... Как предполагается, использовались управляемые по лучу лазера боеприпасы КАБ-20Л.


    https://vestnik-rm.ru/news/oborona-i-bezopasnost/tochnyj-udar-lazernoj-bomby-kab-20l-forposta-ru-unichtozhil-13-veseushnikov


    Российские ученые создали и испытали революционную технологию метеоустойчивой лазерной связи.

    .Российские учёные представили технологию, способную изменить будущее беспроводной связи. Впервые в стране создана и успешно испытана система метеоустойчивой лазерной связи в среднем инфракрасном диапазоне. Её ключевое преимущество – устойчивость к атмосферным помехам: туману, дождю, снегу и турбулентности. При этом вся система построена исключительно на отечественных компонентах: квантово-каскадных лазерах и детекторах. Это не просто научный эксперимент – это стратегический шаг к технологическому суверенитету России в области передовых коммуникаций.Оптическая связь давно считается перспективной альтернативой радиоканалам: она обеспечивает высокую скорость передачи данных, защищённость и минимальные задержки. Однако её главный недостаток - уязвимость к погодным условиям. Именно эту проблему и решили российские исследователи. Их разработка открывает путь к надёжной беспроводной связи даже в экстремальных условиях – от Арктики до городских мегаполисов с плотной застройкой.


    https://dzen.ru/a/aXeELdSrMzjMuMK9

    Думаю со временем при помощи такой связи можно будет управлять истребителями 6 поколения.Тот же ИИ можно будет подключить к такому истребителю по средством такой связи,так как он не устает и сможет думать намного быстрее ,что немаловажно при тех скоростях на которых будут выполнять полеты истребители будущего.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 15:34
      Проблемы со связью надо решать кардинально,речь в первую об отечественном аналоге Starlink.

      меня смущает бюрократия:
      Поддержка и сопровождение таких инициатив будет осуществляться под эгидой проекта «Воентех», созданного Минобороны России совместно с движением «Народный фронт».

      обе структуры "сидят" на бюджете, и торопиться им не куда...
      как раньше говорили: "солдат спит - а служба - идет..."
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        0
        Сегодня, 15:37
        Ну так Народный фронт в своё время во многом ускорил оказание помощи на СВО.Но со временем,да,любая бюрократическая организация может закостенеть.Просто надо ближе к этой системе подводить людей реально заинтересованных в скорости внедрения разработок,тех же военных,тот же Рубикон,активно внедряющих инновации.
        1. Дедок Звание
          Дедок
          0
          Сегодня, 15:42
          просто надо ближе к этой системе подводить людей реально заинтересованных в скорости внедрения разработок,тех же военных,тот же Рубикон,активно внедряющих инновации.

          сие от нас не зависит...
    2. Развед Звание
      Развед
      0
      Сегодня, 15:40
      Цитата: Sky Strike fighter
      Проблемы со связью надо решать кардинально,речь в первую об отечественном аналоге Starlink.


      Прежде чем решать эту проблему, надо решить другую. Проблему с носителями. Дешёвыми, многоразовыми, надёжными.
      А эта проблема пока не решаема. Пока существует РК.
  2. JustMe Звание
    JustMe
    0
    Сегодня, 15:26
    В России была единственная коммерческая компания АО «СР Спейс» (SR Space), пытавшаяся еще в 2020 году реализовать проект создания малых радарных SAR-спутников. В апреле 2025 года счета компании были заморожены Федеральной налоговой службой, а в августе суд объявил SR Space банкротом. Возможно, на то были объективные причины, но сути это не меняет.

    Любопытно было бы поговорить с кем то из тамошних специалистов в чем возникли проблемы...
    Это надо делать хотя бы для систематизации проблем..
  3. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 15:31
    Решение это не просто назрело, оно более чем перезрело.


    Мало того, что перезрело, а даже протухло. Ведь руководящие документы по ВПК были составлены еще в СССР. И только титульники поменялись.
  4. Vovanya Звание
    Vovanya
    0
    Сегодня, 15:33
    Чёта адрес сайта не нашел...