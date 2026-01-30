Макрон сетует, что Франция вынуждена освободить захваченный танкер Grinch

Макрон сетует, что Франция вынуждена освободить захваченный танкер Grinch

Французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что из-за требований национального законодательства вынужден освободить захваченный ранее танкер так называемого «теневого флота» России.

Об этом Макрон посчитал необходимым предупредить Зеленского, позвонив украинскому диктатору по телефону и пообещав инициировать внесение изменений во французское законодательство, чтобы получить возможность в дальнейшем оставлять задержанные суда под арестом во Франции. Однако, учитывая, что соответствующее решение должен одобрить парламент страны, маловероятно, что Макрону удастся воплотить эту идею в жизнь.



При этом международное морское право, за исключением ряда особых случаев, не допускает захват гражданских судов в нейтральных водах. Как правило, опасаясь, что блокирование судоходства может быть воспринято как casus belli, европейцы ограничиваются угрозами захватывать танкеры «теневого флота», на практике в большинстве случаев ограничиваясь лишь демонстративным временным задержанием судна и его последующим освобождением.

22 января французские ВМС задержали танкер Grinch в нейтральных водах Средиземного моря, после чего сопроводили его в один из своих портов. Власти Франции объяснили свои действия тем, что, по их мнению, судно, вышедшее из Мурманска, входит в состав так называемого «теневого флота» России и в нарушение санкций перевозит нефть. Макрон тогда публично приветствовал эту операцию, похваставшись операцией по захвату танкера в соцсетях.
  1. Nastia Makarova Звание
    Nastia Makarova
    -8
    Сегодня, 16:10
    ну вот и всепроплакальщики выли тут, задерживать могут, арестовывать нет
    1. Aken Звание
      Aken
      +4
      Сегодня, 16:13
      Это великая победа. Всё просто замечательно.
      Трамп вон тоже кого-то уже отпустил. Правда нефть из танкера слил. Сказал - везите исчо.
      1. kventinasd Звание
        kventinasd
        +7
        Сегодня, 16:19
        Цитата: Aken
        Правда нефть из танкера слил.

        Если вы про Маринеро, то не было там нефти.
        1. Aken Звание
          Aken
          0
          Сегодня, 16:20
          С других скачал. А этот отпустил грузиться.
          1. kventinasd Звание
            kventinasd
            +6
            Сегодня, 16:21
            Цитата: Aken
            С других скачал.

            О других пускай китайцы думают.
            1. Aken Звание
              Aken
              -1
              Сегодня, 16:22
              Действительно, чего России переживать? Нас ведь пока не трогают. Боится Трамп.
              1. kventinasd Звание
                kventinasd
                +4
                Сегодня, 16:34
                Цитата: Aken
                Боится Трамп.

                Если бы не боялся, то Томагавки давно были бы у зеленого наркомана.
                Слушал недавно Караганова, он как раз по этой теме высказался. Сказал что по закрытым каналам наш генштаб сообщил пентагону, что будет с их базами в европе и на БВ, если хоть один топор прилетит по Москве. Заметьте, что Атакамсы американцы тоже перестали поставлять.
                1. Aken Звание
                  Aken
                  -4
                  Сегодня, 16:37
                  Вот-вот. Я об этом и пишу. Трамп боится, НАТО боится. Все боятся.
                  Да и Герасимов крутой мужик. Сказал - сделал.
      2. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        0
        Сегодня, 17:34
        У вас одно нытьё и субстанция
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 17:01
      Вот - вот, повторился прошлогодний вариант - задержали и отпустили, зато сколько тут было истерик)))
  2. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 16:23
    При чем здесь законодательство. Просто люди позвонили мужу Макрона. А ему уже и в глаз не дать. Осталось только зубы выбивать.
  3. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +2
    Сегодня, 16:27
    устанавливать в танкер самоуничтожающую судно приблуду...как-только европираты его отогнали к себе в порт...нажимаешь на кнопочку в Кремле..и минус порт у ЕС)
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -2
    Сегодня, 16:31
    Цитата: Яро Полк
    устанавливать в танкер самоуничтожающую судно приблуду
    Это не для сегодняшнего руководства wink
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 16:38
    пообещав инициировать внесение изменений во французское законодательство, чтобы получить возможность в дальнейшем оставлять задержанные суда под арестом во Франции.

    Хотелось бы, чтобы в законодательство РФ были внесены соответствующие изменения...
    И да...Макрон не вечно будет президентом (хотя есть прецедент с Мадуро) и статью ему пора нарисовать...
  6. роман66 Звание
    роман66
    +1
    Сегодня, 16:52
    . Макрон тогда публично приветствовал эту операцию, похваставшись операцией по захвату танкера в соцсетях.

    Похвалился - обосрался!
  7. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 17:00
    Говоря простыми словами, Франция совершила акт пиратства. Пиратов принято вешать.

    Желающие лично повесить Макрона найдутся.

  8. kromer Звание
    kromer
    0
    Сегодня, 17:07
    Макрон посчитал необходимым предупредить Зеленского, позвонив украинскому диктатору по телефону


    Жертву домашнего насилия походу не только садист-муж угнетает. Иначе с чего ему первым делом звонить какому то Зеленскому и отчитываться о проделанной работе.
  9. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 17:59
    Власти Франции объяснили свои действия тем, что, по их мнению, судно, вышедшее из Мурманска, входит в состав так называемого «теневого флота» России и в нарушение санкций перевозит нефть.

    Французы забыли про Международные Конвенции и Законы, а их никто не отменял. Можно так "доиграться", что весь морской мир на уши встанет. Тем более что в мире огромное количество морских безпилотников, которые могут устроить бойню на морских путях, где не будет ни правых, не виноватых.
    Запад очнитесь !!!