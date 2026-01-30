Макрон сетует, что Франция вынуждена освободить захваченный танкер Grinch
Французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что из-за требований национального законодательства вынужден освободить захваченный ранее танкер так называемого «теневого флота» России.
Об этом Макрон посчитал необходимым предупредить Зеленского, позвонив украинскому диктатору по телефону и пообещав инициировать внесение изменений во французское законодательство, чтобы получить возможность в дальнейшем оставлять задержанные суда под арестом во Франции. Однако, учитывая, что соответствующее решение должен одобрить парламент страны, маловероятно, что Макрону удастся воплотить эту идею в жизнь.
При этом международное морское право, за исключением ряда особых случаев, не допускает захват гражданских судов в нейтральных водах. Как правило, опасаясь, что блокирование судоходства может быть воспринято как casus belli, европейцы ограничиваются угрозами захватывать танкеры «теневого флота», на практике в большинстве случаев ограничиваясь лишь демонстративным временным задержанием судна и его последующим освобождением.
22 января французские ВМС задержали танкер Grinch в нейтральных водах Средиземного моря, после чего сопроводили его в один из своих портов. Власти Франции объяснили свои действия тем, что, по их мнению, судно, вышедшее из Мурманска, входит в состав так называемого «теневого флота» России и в нарушение санкций перевозит нефть. Макрон тогда публично приветствовал эту операцию, похваставшись операцией по захвату танкера в соцсетях.
