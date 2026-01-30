«Ответ на гиперзвук»: США в разы увеличивают производство перехватчиков THAAD

Американская компания Lockheed Martin подписала рамочное соглашение с Минобороны США об увеличении в разы производства перехватчиков THAAD – с 96 до 400 единиц в год. Подрядчик пояснил по этому поводу:

Это решительное наращивание промышленного потенциала является ответом на современные ракетные угрозы.

В Пентагоне назвали растущую угрозу со стороны передовых баллистических и гиперзвуковых ракет потенциальных противников основным фактором, повлиявшим на решение о расширении производства.



Достичь новых показателей планируется в течение 7 лет. В настоящее время 2000 работников Lockheed Martin занимает трудятся над производством THAAD, но этого недостаточно. В связи с этим компания в январе начала строительство нового завода в Камдене, штат Арканзас, который будет специализироваться на выпуске THAAD и Patriot PAC-3, используя робототехнику нового поколения.



Американская ПРО состоит из 3 эшелонов. За верхний ярус отвечают комплексы GMD с противоракетами GBI, которые должны уничтожать МБР в космосе на маршевом участке пути. Далее идут системы THAAD (900 перехватчиков к 2025 году, 10 активных батарей), в обязанности которых входит поражение баллистических ракет как в верхних слоях атмосферы, так и за её пределами (на высоте до 150 км) на конечном участке полета. На нижнем находятся ЗРК Patriot PAC-3, работая на значительно меньших высотах (до 20–30 км) и прикрывая объекты от тех ракет, которые пропустил THAAD.

  1. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 16:59
    Ну, Маск тогда говорил, что разработали для военных робототехнический комплекс для производства оружия, где роботы будут делать круглые сутки оружие без участия человека. Возможно, оно.
    Готовятся они
  2. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 17:04
    Интересно - почём этот праздник жизни им обойдётся?
    1. bondov Звание
      bondov
      +1
      Сегодня, 17:07
      все-таки много дешевле выйдет, чем российский робот - мигрант...
    2. ulembeck Звание
      ulembeck
      +2
      Сегодня, 17:10
      Интересно - почём этот праздник жизни им обойдётся?

      При текущем раскладе, когда сколько хочешь долларов печатай, он другим обойдётся - не им.
      1. bondov Звание
        bondov
        0
        Сегодня, 18:12
        , он другим обойдётся - не им.
        а вот русский робот только РФ обходится... всякие выплаты, страховки итд... вообще, передовые технологии робототехники России в Средней Азии находятся, а с недавнего времени и в некоторых районах Индии...
  3. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +2
    Сегодня, 17:04
    Они пока только собираются и собираться будут долго. "Локхид" - это не про безопасность США, это про прибыли акционеров))) так что, песня будет долгой.
  4. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Сегодня, 17:07
    Учитывая, что для перехвата "обычной" сверхзвуковой ракеты, для уверенного поражения, нужно истратить две, а то и три ракеты-перехватчика, то как здесь будет в случае попытки перехвата гиперзвука очень трудно прогнозировать.
    Хватит ли заявленных объёмов выпуска? what
    Хотя, пока конечно, пин дос сии никто не угрожает ракетным ударом. Зато они раз за разом провоцируют других на это своей шакальской политикой.
    1. kromer Звание
      kromer
      0
      Сегодня, 17:22
      Цитата: К-50
      Учитывая, что для перехвата "обычной" сверхзвуковой ракеты, для уверенного поражения, нужно истратить две, а то и три ракеты-перехватчика


      Чего то я сомневаюсь что и трёх хватит. Нет, у американцев на картинках всё красиво. Только к реальности эти картинки никакого отношения не имеют.
  5. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 17:50
    Перехватывать гиперзвук занятие достойное и интересное. Но защита от этого отсутствует. Нет инженерных компетенций. Пилите Шура, пилите.
  6. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 17:51
    Супостат сосредотачивается...
    Под шумиху разных гренландий тайваней и иранов штаты готовятся к серьезному разговору "кто круче"... Надеемся, что мы не будем опять играть в реформы и сокращения, одного раза хватит для науки