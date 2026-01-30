США рассекретили программу спутникового слежения за СССР

США рассекретили программу спутникового слежения за СССР

Национальное управление военно-космической разведки США – National Reconnaissance Office – частично рассекретило программу спутников-шпионов Jumpseat, нацеленную на военные возможности СССР. Программа работала с начала 1970-х и почти до конца 1980-х.

С 1971 по 1987 год было выполнено восемь запусков аппаратов Jumpseat (AFP-711), один из которых закончился неудачей. Запуски осуществлялись с базы Ванденберг с помощью ракет Titan IIIB – по сути, переделанных межконтинентальных баллистических ракет.



По своему назначению Jumpseat были «глазами и ушами» радиоэлектронной разведки. Спутники перехватывали связь, телеметрию, работу радаров и систем управления вооружениями – прежде всего ПВО.

Собранные данные позволяли выстраивать электронную модель боевого порядка страны-противника, в первую очередь Советского Союза, с его удаленными северными районами, полигонами и узлами управления.

Ключевым отличием Jumpseat стала высокоэллиптическая орбита. Она позволяла подолгу «висеть» над северными широтами, обеспечивая устойчивое наблюдение там, где обычные низкоорбитальные спутники проходили мимо. Именно это сделало программу особенно ценной – и долгоживущей: из архитектуры SIGINT ее окончательно вывели лишь в 2006 году.

Сегодня в NRO говорят о «историческом значении» Jumpseat. Переводя с бюрократического, речь идет о признании простого факта: стратегическая стабильность той эпохи держалась не только на договорах, но и на тотальном контроле за возможностями противника. И этот опыт, как видно, в Вашингтоне по-прежнему считают актуальным.
6 комментариев
  С.Викторович
    С.Викторович
    0
    Сегодня, 16:09
    В то время использовались простые методы маскировки путем прекращения деятельности в текущих районах наблюдения со спутников. Теперь это не эффективно, т.к. спутников слишком много.
    Василий_Островский
      Василий_Островский
      +3
      Сегодня, 16:33
      Это большая ошибка, и эту ерунду транслируют на самом верху...
      Способы маскировки развивались с бешеной скорость, пока эффективные менагеры не похерили программы.... типа - с космоса всё видно...
      Фигу, много чего не видно и много что можно и нужно маскировать. Иначе будем профигачивать и дальше... ситуационная осведомленность у 404 не просто так - с маскировкой была просто жесть, даже сейчас пока до многих необходимость маскировки не дошла до сих пор...
  opuonmed
    opuonmed
    0
    Сегодня, 16:10
    Ключевым отличием Jumpseat стала высокоэллиптическая орбита. Она позволяла подолгу «висеть» над северными широтами, обеспечивая устойчивое наблюдение там, где обычные низкоорбитальные спутники проходили мимо По своему назначению Jumpseat были «глазами и ушами» радиоэлектронной разведки. Спутники перехватывали связь, телеметрию, работу радаров и систем управления вооружениями – прежде всего ПВО.
    Ну а шас у них наверное есть лучше системы, намного! Висели на одном месте по долгу один ушел другой пришел, я помню, мне тут писали, что так невозможно со спутниками сделать .
  Василий_Островский
    Василий_Островский
    +2
    Сегодня, 16:30
    Вот неожиданность...
    Да в 70-е были графики укрытия от американских спутников разведки, под эти графики верстали движение НК и ПЛ, перемещение войск, ракетного оружия и много чего ещё...
  Schneeberg
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 16:35
    Цитата: Василий_Островский
    под эти графики верстали движение НК и ПЛ, перемещение войск, ракетного оружия
    Сейчас спутников на орбите, как народу на коммунальной кухне. Никакой график не поможет
    opuonmed
      opuonmed
      0
      Сегодня, 16:48
      Да и раньше не помогал, судя по статье! СССР использовали для разведки пленку на спутнике США, цифровые изображения в реальном времени 10-15 минутной задержкой уже в 70-х годах.