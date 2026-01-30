Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о взаимной защите граждан

Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией о взаимной защите граждан от необоснованного преследования со стороны иностранных государств и международных судебных органов. Документ опубликован официально и вступил в силу.

Соглашение предусматривает консультации и взаимную помощь в случаях, если граждан одной из сторон пытаются задержать, экстрадировать или привлечь к ответственности за пределами Союзного государства.

Речь идет именно о ситуациях, где правовые механизмы используются как инструмент внешнего давления – под видом «международной юстиции» или универсальной юрисдикции.



Западные страны и наднациональные структуры все активнее раздают ордера и обвинения, не утруждая себя ни доказательной базой, ни принципом равенства сторон. В таких условиях Москва и Минск заявляют, что вопросы судьбы своих граждан они будут решать самостоятельно, без оглядки на политически мотивированные решения извне.

Соглашение было подписано в Москве 13 марта 2025 года, ратифицировано Госдумой 14 января и одобрено Советом Федерации 28 января. Белорусская сторона завершила ратификацию ранее.

Документ предусматривает в том числе обязательство проводить собственные расследования при появлении обвинений и отдельные процедуры в отношении должностных лиц.
  1. kventinasd Звание
    kventinasd
    +1
    Сегодня, 16:47
    В таких условиях Москва и Минск заявляют, что вопросы судьбы своих граждан они будут решать самостоятельно, без оглядки на политически мотивированные решения извне.

    Хорошо бы ещё Лукашенко признал статус Крыма и его граждан. А то у него получается «Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачиваем»
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 17:09
      Цитата: kventinasd
      В таких условиях Москва и Минск заявляют, что вопросы судьбы своих граждан они будут решать самостоятельно, без оглядки на политически мотивированные решения извне.

      Хорошо бы ещё Лукашенко признал статус Крыма и его граждан. А то у него получается «Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачиваем»

      Да. Иначе это (как всегда с Белоруссией) игра в одни ворота. Это отчетливо проявилось после реальной и бескорыстной помощи России со стороны Северной Кореи (дай Бог его народу процветания).
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 17:55
        Интересно другое.Что мы можем реально осуществить против этих обвинений,ордеров?Да,про КНДР Вы правы.Люди не помнят подлянок с нашей стороны.И ложат жизни,просто так,без претензий
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 16:50
    Пора бы уже задуматься о создании Союзного государства по типу СССР...Через референдум, естественно, а то у белорусов даже моря нет для отдыха.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 17:00
      Цитата: ROSS 42
      а то у белорусов даже моря нет для отдыха.

      моря нет. но креветок выращивают! laughing
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        -1
        Сегодня, 17:22
        ❝ моря нет. но креветок выращивают! ❞ —
    2. Lako Звание
      Lako
      0
      Сегодня, 17:27
      Я, например, сегодня, в Беларуси, не хотел бы вернуться во времена СССР. Единственное, что там было хорошего, это отношения между людьми. Да это и вряд ли сегодня возможно. Наиболее подходящий вариант это формат Евросоюза. Что касается моря, то были бы деньги, а объявлений в турагенствах хватает.
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 17:57
      laughing А вот,и есть.. Море..Кто то даже туда авианосец собрался подогнать..А серьезно-не хотят они жить вместе в государстве,которое может их обокрасть,кинуть.Они же не слепые...
  3. Комментарий был удален.
  4. Варяжко Звание
    Варяжко
    -1
    Сегодня, 17:14
    Короче Россия получила бумажку, а взяла на себя конкретное обязательство за белорусов.
    1. Lako Звание
      Lako
      0
      Сегодня, 17:20
      Да ладно не парьтесь, сегодня у России и Беларуси, одинаковые возможности по защите прав своих граждан.
  5. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 17:41
    Нет сомнений, что весь политбомонд и "успешные" граждане спят и видят себя в Европе, а не в содружестве независимых государств. Где они независимые, одному богу известно. Просто ситуация не позволяет и сто пудов развернется на 180, когда старички прикажут долго жить. Грёзы про возрождение Союза стоит наконец забыть и помнить, чей это был кошерный проект. Очень удачный с их точки зрения. Была Российская империя и нету, был Союз и нету, была.., продолжите сами, задачка не сложная.
  6. ork_333 Звание
    ork_333
    0
    Сегодня, 18:08
    Цитата: Егоза
    Цитата: ROSS 42
    а то у белорусов даже моря нет для отдыха.

    моря нет. но креветок выращивают! laughing

    А Вы их покупаете. Или Вы считаете, что все товары, продающиеся в России, производятся там, чей шильдик намалеван на упаковке?