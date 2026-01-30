Трамп выдвинул своего кандидата на должность главы Федеральной резервной системы

1 137 4
Трамп выдвинул своего кандидата на должность главы Федеральной резервной системы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выдвинул своего кандидата на должность главы Федеральной резервной системы (ФРС), которая выполняет в стране функции Центробанка. Предполагается, что этот пост займет Кевин Уорш.

Об этом американский лидер написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

В его публикации сказано следующее:

Я рад объявить, что выдвигаю кандидатуру Кевина Уорша на пост председателя совета управляющих Федеральной резервной системы.

Подбор кандидатов на должность руководителя ФРС связан с уходом с нее Джерома Пауэлла. Он в последнее время стал объектом критики президента США из-за того, что отказывался повышать ключевую ставку.


Теперь с большой долей вероятности его место займет Кевин Уорш. Чтобы это произошло, решение Трампа должны одобрить члены Сената Соединенных Штатов.

Выдвигая свою кандидатуру, президент США заявил, что его протеже станет «великим» главой ФРС и даже, возможно, лучшим в американской истории.

Ранее Уорш входил в совет управляющих Федеральной резервной системы. Это было в период с 2006 по 2011 годы. Помимо этого, он выполнял функции консультанта президента США по экономическим вопросам.

О том, что Уорш может занять должность главы ФРС, ранее сообщало агентство Bloomberg. СМИ называло и нескольких других кандидатов на это кресло. При этом наиболее вероятным из них журналисты считали главу Национального экономического совета Кевина Хассетта.
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. seamen2 Звание
    seamen2
    +1
    Сегодня, 16:57
    *Выдвигая свою кандидатуру, президент США заявил, что его протеже станет «великим» главой ФРС и даже, возможно, лучшим в американской истории.*

    Как станешь представлять к крестишку ли, к местечку, Ну как не порадеть родному человечку!.(с)
  2. Михаил Драбкин Звание
    Михаил Драбкин
    +1
    Сегодня, 17:00
    Джерома Пауэлла. Он в последнее время стал объектом критики президента США из-за того, что отказывался повышать ключевую ставку.
    - а слона-то не заметили: отказывался ПОНИЖАТЬ… ПОНИЖАТЬ ключевую ставку. Это способствует экономической активности… доступности кредитов на развитие и на прозаические вещи как ипотеку и автофинансирование…

    Ну, короче - как и в России :) что каждый в России понимает и чувствует - даже и автор, Сергей Кузмицкий.
    1. Михаил Драбкин Звание
      Михаил Драбкин
      0
      Сегодня, 17:09
      Кстати Варш (от Варшавский) женат на дочери магната косметической империи Лаудеров - у которой самой $2 млрд. Вопросы есть - вопросов нет!!!
  3. stels_07 Звание
    stels_07
    0
    Сегодня, 17:11
    Пауэлл как раз прогнулся под требования Трампа о ставках , но получил и позор и снятие. На заметку некоторым стратегам.