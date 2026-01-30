Трамп выдвинул своего кандидата на должность главы Федеральной резервной системы
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выдвинул своего кандидата на должность главы Федеральной резервной системы (ФРС), которая выполняет в стране функции Центробанка. Предполагается, что этот пост займет Кевин Уорш.
Об этом американский лидер написал на своей странице в социальной сети Truth Social.
В его публикации сказано следующее:
Подбор кандидатов на должность руководителя ФРС связан с уходом с нее Джерома Пауэлла. Он в последнее время стал объектом критики президента США из-за того, что отказывался повышать ключевую ставку.
Теперь с большой долей вероятности его место займет Кевин Уорш. Чтобы это произошло, решение Трампа должны одобрить члены Сената Соединенных Штатов.
Выдвигая свою кандидатуру, президент США заявил, что его протеже станет «великим» главой ФРС и даже, возможно, лучшим в американской истории.
Ранее Уорш входил в совет управляющих Федеральной резервной системы. Это было в период с 2006 по 2011 годы. Помимо этого, он выполнял функции консультанта президента США по экономическим вопросам.
О том, что Уорш может занять должность главы ФРС, ранее сообщало агентство Bloomberg. СМИ называло и нескольких других кандидатов на это кресло. При этом наиболее вероятным из них журналисты считали главу Национального экономического совета Кевина Хассетта.
