Показано уничтожение ФАБ-3000 очередного ПВД ВСУ в Константиновке

1 874 6
Показано уничтожение ФАБ-3000 очередного ПВД ВСУ в Константиновке

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент уничтожения ударом ФАБ-3000 с УМПК очередного пункта размещения сил киевского режима в городе Константиновка.

Как можно увидеть на показанных кадрах объективного контроля, трехтонная планирующая авиабомба попала точно в здание, в котором, по данным разведки, размещался личный состав формирований противника. Это применение ФАБ-3000 является сто четырнадцатым с начала использования УМПК на авиабомбах такой мощности.



В то же время подразделения «южной» группировки наших войск в ходе решительного штурма освободили населенный пункт Бересток, создав более крепкий плацдарм для дальнейшего наступления на Константиновку. В самой Константиновке российские войска уверенно продвигаются к центральной части города. Кроме того, ВС РФ расширяют зону контроля с юго-восточной стороны от населенного пункта Марково и ведут бои на окраинах Майского и Веролюбовки.

На Славянском направлении российские войска продолжают развивать наступление, постепенно вытесняя противника с доминирующих высот и разрушая опорные пункты ВСУ к западу от Северска и к северу от Соледара, что ухудшает возможности украинской армии по удержанию обороны и маневру резервами. При этом боевые действия на этом участке фронта преимущественно носят маневренный и «ползучий» характер без резких прорывов, но с устойчивым давлением по всей линии соприкосновения.


6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. kromer Звание
    kromer
    +3
    Сегодня, 17:33
    Для нас это стало такой обыденностью, что люди даже уже никак не комментируют.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:36
    Теперь пусть ждут ФАБ 5000.
  3. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    0
    Сегодня, 17:41
    Полёт лучшего убедителя оппонентов и улучшителя переговорного фона.
    В добрый путь!
  4. nepunamemuk Звание
    nepunamemuk
    -4
    Сегодня, 17:45
    ничего выдающегося🧐
    даже стены не рухнули🤕
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      +1
      Сегодня, 18:03
      Цитата: nepunamemuk
      ничего выдающегося🧐
      даже стены не рухнули🤕

      Ну да, а те к то в этом здании сидел, только пару раз чихнули от пыли, да дерьмо из шаровар вытряхнули. negative
    2. seamen2 Звание
      seamen2
      +1
      Сегодня, 18:04
      *ничего выдающегося🧐
      даже стены не рухнули*

      Надо думать, тем кто был в этих стенах, от этого стало легче ..