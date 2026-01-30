ВС РФ подошли на минимальное с начала СВО расстояние к Запорожью
Российские войска продолжают развивать успех в Запорожской области. В результате успешных действий в районе Малокатериноского лимана (место впадения реки Конка в Каховское водохранилище) было освобождено село Речное. Оно находится на южном берегу Конки, в непосредственной близости от автомобильной дороги Запорожье-Степногорск.
Освобождение села Речное выводит армию России на минимальное с начала специальной военной операции расстояние до Запорожья. От Речного до южной окраины областного центра порядка 11,5 км по прямой.
Как ранее сообщало «Военное обозрение», Вооружённые силы России сегодня овладели и важным рубежом обороны ВСУ в Терноватом, взяв под контроль и само село, и господствующую высоту, на котором оно находится. Этот успех тоже приближает армию России к Запорожью, а также позволяет значительно приблизиться к восточному маршруту снабжения противника в Орехове.
С начала суток под контроль ВС РФ в Запорожской области перешли порядка 14 квадратных километров территории. Приближение к Запорожью с юга увеличивает спектр оружия, которое можно применять по объектам противника в черте областного центра.
Также фиксируется продвижение армии России в Харьковской области, к востоку от пгт Боровая. Это на восточном берегу реки Оскол.
