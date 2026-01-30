ВС РФ подошли на минимальное с начала СВО расстояние к Запорожью

Российские войска продолжают развивать успех в Запорожской области. В результате успешных действий в районе Малокатериноского лимана (место впадения реки Конка в Каховское водохранилище) было освобождено село Речное. Оно находится на южном берегу Конки, в непосредственной близости от автомобильной дороги Запорожье-Степногорск.

Освобождение села Речное выводит армию России на минимальное с начала специальной военной операции расстояние до Запорожья. От Речного до южной окраины областного центра порядка 11,5 км по прямой.





Как ранее сообщало «Военное обозрение», Вооружённые силы России сегодня овладели и важным рубежом обороны ВСУ в Терноватом, взяв под контроль и само село, и господствующую высоту, на котором оно находится. Этот успех тоже приближает армию России к Запорожью, а также позволяет значительно приблизиться к восточному маршруту снабжения противника в Орехове.

С начала суток под контроль ВС РФ в Запорожской области перешли порядка 14 квадратных километров территории. Приближение к Запорожью с юга увеличивает спектр оружия, которое можно применять по объектам противника в черте областного центра.

Также фиксируется продвижение армии России в Харьковской области, к востоку от пгт Боровая. Это на восточном берегу реки Оскол.
  1. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    0
    Сегодня, 17:19
    Интересно, смогут ли ВС РФ захватить Покровское в Днепропетровской области? Или это направление пока что не приоритетное?
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 17:39
      Трудно сказать.Но надо иметь в виду,что на этом направлении есть важный город,с предприятием спецхимии ..Павлоград
  2. Ирек Звание
    Ирек
    -5
    Сегодня, 17:23
    Хохлота массово бежит , причём быстрее собственного визга.
  3. кот Краш Звание
    кот Краш
    +3
    Сегодня, 17:24
    Глядя на приложенную карту, ох, как непросто нашим будет двигаться вперёд. С дивана помочь нечем. Остаётся пожелать удачи, что и сделаю. Помолюсь за них и буду переживать.
  4. Ferdinant Звание
    Ferdinant
    -1
    Сегодня, 17:42
    Пока только РСЗО и БПЛА спальный жилмассив Южный "Пески" геройски рвзносят в г.Запорожье. Правда никого не напугали, только настраивают против.
  5. О. Бендер Звание
    О. Бендер
    0
    Сегодня, 17:52
    Только с юга продвигаться чрезвычайно сложно и убийственно,слева Днепр,правый фланг слаб,даже никакой.Западное или скорее Юго западное направление будет необходимым продавливать восточной группировки наших сил.Если конечно успеют до .....,взять сам город та ещё проблема.А с другой стороны,Мариуполь был взят.