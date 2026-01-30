Зеленский: В Харьковской области ВС РФ ударили по складам американской компании
Зеленский провел селекторное совещание с главами регионов по промежуточным итогам объявленного Москвой «энергетического перемирия». Продлится оно не неделю, а до 1 февраля, сообщил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава киевского режима констатировал, что минувшей ночью удары по энергетическим объектам не наносились. Однако были прилеты по другим целям, в основном тыловой логистике. Никто и не обещал иного.
Название компании Зеленский не раскрыл, как и того, что именно хранилось на этих складах. Наверняка, будь там продукты или промтовары, то не преминул бы громогласно объявить об этом.
Российские ударные дроны почти круглосуточно наносят удары по Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областям. Более всего прилетов было по Никополю в Днепропетровщине, пожаловался глава киевского режима.
В Киеве, по словам Зеленского, на сегодняшнее утро 378 многоквартирных домов были без отопления. Везде энергетики и коммунальщики спешат хоть что-то восстановить в период затишья.
Что касается ракетного удара в Харьковской области. Местные паблики уточняют, что сегодня утром ракетный удар пришелся по складскому зданию табачной фабрики «Филип Моррис Украина» в пригороде областного центра. Курение, как известно, вредит здоровью.
Предприятие не работает с 2022 года. Производственные мощности с той поры вывезены во Львовскую область. Ну а склады использовались для нужд ВСУ. Украинский филиал Philip Morris подтверждает удар по ныне неработающей фабрике в Харькове. После прилета, предположительно, «Искандер-М», в складских помещениях вспыхнул масштабный пожар на площади более 5000 кв. метров. Для его тушения были задействованы 80 спасателей и 20 единиц техники.
Харьковская ГСЧС (ДСНС) сообщает:
В украинских пабликах рефлексируют по поводу сокращения срока «энергетического перемирия». Мол, обещали неделю, а теперь, получается, всего-навсего три, а то и два (неизвестно, 1 февраля включительно или нет) дня.
Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесской области — продолжаются экстренные отключения, сообщает ДТЭК. Графики действуют только для жителей области и только там, где это позволяет состояние сети. В Киеве введены временные графики на завтра, причем к настоящему моменту они еще уточняются.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис обратился с письмом к прокурорам Международного уголовного суда с просьбой выдать новые ордеры на «арест россиян в связи с уничтожением энергетической инфраструктуры Украины». Неймется прибалтийским лимитрофам.
