Зеленский: В Харьковской области ВС РФ ударили по складам американской компании

3 799 25
Зеленский: В Харьковской области ВС РФ ударили по складам американской компании

Зеленский провел селекторное совещание с главами регионов по промежуточным итогам объявленного Москвой «энергетического перемирия». Продлится оно не неделю, а до 1 февраля, сообщил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава киевского режима констатировал, что минувшей ночью удары по энергетическим объектам не наносились. Однако были прилеты по другим целям, в основном тыловой логистике. Никто и не обещал иного.

Сейчас мы фиксируем переориентацию российской армии на удары по логистике. Было применение баллистической ракеты против Харьковской области — повреждены склады обычного гражданского производства, и это американская компания.

Название компании Зеленский не раскрыл, как и того, что именно хранилось на этих складах. Наверняка, будь там продукты или промтовары, то не преминул бы громогласно объявить об этом.



Российские ударные дроны почти круглосуточно наносят удары по Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областям. Более всего прилетов было по Никополю в Днепропетровщине, пожаловался глава киевского режима.

В Киеве, по словам Зеленского, на сегодняшнее утро 378 многоквартирных домов были без отопления. Везде энергетики и коммунальщики спешат хоть что-то восстановить в период затишья.

Отдельные задачи — для министра обороны Украины и командующего Военно-воздушными силами ВСУ по укреплению защиты от дронов на линии между Херсоном и Запорожьем. В прошлом году были соответствующие решения Ставки, которые на сегодня реализованы только частично.

Что касается ракетного удара в Харьковской области. Местные паблики уточняют, что сегодня утром ракетный удар пришелся по складскому зданию табачной фабрики «Филип Моррис Украина» в пригороде областного центра. Курение, как известно, вредит здоровью.



Предприятие не работает с 2022 года. Производственные мощности с той поры вывезены во Львовскую область. Ну а склады использовались для нужд ВСУ. Украинский филиал Philip Morris подтверждает удар по ныне неработающей фабрике в Харькове. После прилета, предположительно, «Искандер-М», в складских помещениях вспыхнул масштабный пожар на площади более 5000 кв. метров. Для его тушения были задействованы 80 спасателей и 20 единиц техники.



Харьковская ГСЧС (ДСНС) сообщает:

Значительные разрушения претерпели строительные конструкции. Предварительно, обошлось без пострадавших.

В украинских пабликах рефлексируют по поводу сокращения срока «энергетического перемирия». Мол, обещали неделю, а теперь, получается, всего-навсего три, а то и два (неизвестно, 1 февраля включительно или нет) дня.

Россия может нанести удар по энергетике в день наступления сильных морозов — именно после окончания «энергетического перемирия». Температура опустится до минус 30 градусов.




Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесской области — продолжаются экстренные отключения, сообщает ДТЭК. Графики действуют только для жителей области и только там, где это позволяет состояние сети. В Киеве введены временные графики на завтра, причем к настоящему моменту они еще уточняются.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис обратился с письмом к прокурорам Международного уголовного суда с просьбой выдать новые ордеры на «арест россиян в связи с уничтожением энергетической инфраструктуры Украины». Неймется прибалтийским лимитрофам.
25 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. kromer Звание
    kromer
    +2
    Сегодня, 17:26
    Продлится оно не неделю, а до 1 февраля


    До послезавтра. Интересно.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +4
      Сегодня, 17:41
      «энергетического перемирия». Продлится оно не неделю, а до 1 февраля, сообщил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

      То-то! winked Значит читает Путин "Военное обозрение".
      Тем более обратное не доказано no
      1. kromer Звание
        kromer
        +2
        Сегодня, 17:44
        Цитата: Теренин
        Значит читает Путин "Военное обозрение".


        Ну Путин может и не читает, но за всей прессой точно внимательно смотрят, и за ВО в том числе. wink
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +3
          Сегодня, 17:47
          Цитата: kromer
          Ну Путин может и не читает,

          Собственно, почему нет? laughing
          Цитата: Теренин
          Тем более обратное не доказано
          1. kromer Звание
            kromer
            +2
            Сегодня, 17:50
            Цитата: Теренин
            Собственно, почему нет?


            Путин один, а СМИ много.
            У него для этого в Администрации Президента 2500 рыл сидит.
            1. Теренин Звание
              Теренин
              +3
              Сегодня, 17:59
              Цитата: kromer
              Цитата: Теренин
              Собственно, почему нет?


              Путин один, а СМИ много.
              У него для этого в Администрации Президента 2500 рыл сидит.

              Целый полк. Если ЧО, есть резерв bully
            2. seamen2 Звание
              seamen2
              +1
              Сегодня, 18:11
              *У него для этого в Администрации Президента 2500 рыл сидит.*

              был бы толк. . нет, что-нить такое, типа прошение от дедушки ветерана о переводе внука служить в родную область к дедушке, это да. положительно, и с освещением СМИ.
              А как серьезный вопрос..так тишина.
        2. Incvizitor Звание
          Incvizitor
          0
          Сегодня, 18:12
          За зикабу похоже не смотрят, там админы бандеровцы одни, за комментарий типа смерть бандерам сразу в бан ответишь.
      2. Mouse Звание
        Mouse
        +2
        Сегодня, 18:00
        А то.... Умников полно, но и здравые мысли бытуют....
        Бродяга, под 30-ть не обещают?
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 17:27
    Зеленский: В Харьковской области ВС РФ ударили по складам американской компании

    Правильно сделали!!! Ибо нехрен арестовывать наши танкеры...А санкции до сих пор не сняты и миллиарды заморожены (украдены).
    1. kromer Звание
      kromer
      +3
      Сегодня, 17:30
      Цитата: ROSS 42
      Правильно сделали!!! Ибо нехрен арестовывать наши танкеры...А санкции до сих пор не сняты и миллиарды заморожены (украдены).


      И как сигнал для иностранных производителей, что хранение товара на территории Украины чревато финансовыми убытками.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +2
        Сегодня, 17:46
        Цитата: kromer
        Цитата: ROSS 42
        Правильно сделали!!! Ибо нехрен арестовывать наши танкеры...А санкции до сих пор не сняты и миллиарды заморожены (украдены).


        И как сигнал для иностранных производителей, что хранение товара на территории Украины чревато финансовыми убытками.

        Да. А то все ЕС, США, Британия... Бундесвер... посылают России «четкие сигналы». Теперь Россия послала вам четкие... ракеты.
  3. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +2
    Сегодня, 17:32
    Ну и замечательно, что ударили. Территория временно занятая фашистами? Значит- законная, цель. А, что там на самом деле хранилось или производилось, разберёмся после войны.
    1. kromer Звание
      kromer
      +1
      Сегодня, 17:41
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      А, что там на самом деле хранилось или производилось, разберёмся после войны.


      И разбираться не к чему. Сожгли - противнику убыток.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 18:11
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      А, что там на самом деле хранилось или производилось, разберёмся после войны.

      А что там разбираться, уже всё сгорело, "сигареты" дотла сгорают ( ну если только фильтры останутся).
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 17:35
    А хохлота уже губёнки раскатала , хозяин заморский за них заступился.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 18:08
      Цитата: Ирек
      А хохлота уже губёнки раскатала , хозяин заморский за них заступился.

      Хозяину безразлично, он не курящий.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 17:49
    ❝ Производственные мощности с той поры вывезены во Львовскую область. Ну а склады использовались для нужд ВСУ ❞ —

    — Производственные мощности вывезли, а непотушенный окурок сигареты Philip Morris остался – вот результат ...
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 18:06
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      непотушенный окурок сигареты Philip Morris остался – вот результат

      Сколько раз нужно предупреждать - "Не держите порох вместе с сигаретами", вот и результат.
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 17:58
    В украинских пабликах рефлексируют по поводу сокращения срока «энергетического перемирия». Мол, обещали неделю
    Надо радоваться что пару часов не бомбили. В унитазы мы не стреляем. Неблагодарные.
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 18:10
      Обещали не наносить удары только по энергетическим объектам, а склады к ним никаким боком не относятся.
  7. Вол Димир Звание
    Вол Димир
    0
    Сегодня, 18:00
    это был удар по энергетической инфраструктуре. Сигареты согревают, как фаллосы и анальные пробки с подогревом. wink
  8. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 18:03
    . и это американская компания.

    Амерами прикрыться решил, не спасло.... wink
  9. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 18:04
    удар пришелся по складскому зданию табачной фабрики «Филип Моррис Украина»

    Вот те раз ! 40 лет курю, но никогда не видел, чтобы блоки с сигаретами взрывались. Хорошо хоть хозлы предупредили, буду сигареты в несгораемый шкаф класть.
  10. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 18:08
    Не против харьковской области а против укрооккупантов, то что по фашингтонскому вдвойне приятнее а этих тушителей самих тушить надо кассетным.