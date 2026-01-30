Зеленский: В Харьковской области ВС РФ ударили по складам американской компании

Сейчас мы фиксируем переориентацию российской армии на удары по логистике. Было применение баллистической ракеты против Харьковской области — повреждены склады обычного гражданского производства, и это американская компания.

Отдельные задачи — для министра обороны Украины и командующего Военно-воздушными силами ВСУ по укреплению защиты от дронов на линии между Херсоном и Запорожьем. В прошлом году были соответствующие решения Ставки, которые на сегодня реализованы только частично.

Значительные разрушения претерпели строительные конструкции. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Россия может нанести удар по энергетике в день наступления сильных морозов — именно после окончания «энергетического перемирия». Температура опустится до минус 30 градусов.