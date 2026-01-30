Полиция Украины проверяет более двух тысяч сообщений о минировании объектов
Из всех украинских областей, кроме Херсонской и Житомирской, приходят тревожные вести о заложенной в разных местах взрывчатке. Полиция Украины проверяет более двух тысяч таких сообщений о минировании объектов.
Об этом заявляет украинская пресса, ссылаясь на полицейскую информацию.
В частности, о минированиях сообщали из Киева, Львова, Одессы, Чернигова, Луцка и других населенных пунктов. Среди объектов, которые якобы были заминированы, есть учебные заведения, государственные учреждения, производственные предприятия и многие другие места. К примеру, в Одессе неизвестные утверждали, что взрывчатку заложили в нескольких торговых центрах, здании городского совета, железнодорожном вокзале и ряде учебных заведений.
Первые подобные сообщения поступали сегодня утром из Ивано-Франковска и Львова. Там были якобы заминировано несколько учебных заведений. Оттуда экстренно эвакуировали учащихся и преподавателей.
Известно, что полиция уже успела проверить третью часть из поступающих массовых сообщений. Пока что нигде заложенную взрывчатку не обнаружили.
Похожая волна прокатилась по Западной Украине в декабре прошлого года. Оттуда стали приходить сообщения о взрывчатке в поездах. Были даже такие случаи, когда пассажиров спешно высаживали из вагонов прямо в поле. В частности, так случилось с теми, кто ехал в поезде, направлявшемся в Киев из Перемышля. Сообщения о бомбах также поступали относительно поездов, следовавших из столицы Украины в Будапешт и Ужгород.
