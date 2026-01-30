США не выделили Украине обещанную ранее помощь на восстановление энергетики

Власти США не выделили Украине обещанную ранее помощь в размере около 250 миллионов долларов, предназначенную для восстановления энергетики. Причины задержки объясняются не попытками Вашингтона воздействовать на киевский режим, а «бюрократическими недоразумениями» и внутренними разногласиями в администрации Трампа.

Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники, эти средства предназначались для помощи Украине в импорте сжиженного природного газа и восстановления объектов энергетической инфраструктуры. Поскольку часть средств должны были выделить некоторые закрытые администрацией Трампа структуры, помощь оказалась заблокированной.



После закрытия Трампом USAID* (*деятельность организации запрещена в России) некоторые чиновники Белого дома предлагали выделить обещанную Байденом Украине помощь через Госдеп, другие — через Корпорацию развития финансирования, однако к консенсусу, судя по всему, прийти не удалось. Кроме того, задержка обусловлена вполне обоснованными опасениями американской стороны, что по крайней мере некоторая часть финансовой помощи Украине используется не по назначению.

При этом примечательно, что несмотря на критическую ситуацию в энергетике бывшей УССР, украинские официальные лица откровенно опасаются выносить этот вопрос на общественное обозрение, чтобы не вызвать отрицательную реакцию со стороны Трампа.
  1. Бородач Звание
    Бородач
    +5
    Сегодня, 18:26
    Ну а какой смысл выделять? fool
    Под наши удары по энергетике всё разворуют.
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      +1
      Сегодня, 18:31
      Хорошо, что в статье указали именно эту причину! А то некоторые наивные по-прежнему думают, что Трамп для России в прокси-войне США с Россией на Украине - это для России и русских якобы Друг, Товарищ и Брат! fool
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 18:59
        Цитата: Татьяна
        Наивных нет, но либералов и тех кто живёт в своей стране и ненавидит её, довольно таки много.
        Ну не один янки, или немец не будет взрывать в своей стране релейные шкафы и подкладывать взрывчатку в авто своим военным ( даже за мизерное вознаграждение ). У них даже "бомжи" под это не заточены.
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 18:42
      Бородач hi ,а чего до этого выделяли? А главное не особо и вопросы о конечной цели задавали. В эту ЧВК уже столько вгрохали что на Луне можно было город построить если всё посчитать.
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        0
        Сегодня, 19:50
        Цитата: Ропот 55
        Просто сейчас обстоятельства на Украине в ходе победного СВО ВС РФ изменились для Трампа и США на Украине . А именно.

        Известно, что Зеленский с Трампом ранее заключили соглашения по природным ископаемым на Украине без присутствия американских войск на тех территориях, где из-за победных наступлений ВС России в ходе СВО эти соглашения США с киевским режимом становятся в юридически ничтожными.
        При этом в Вашингтоне всё больше осознаёт, что рано или поздно оборона ВСУ не выдержит российского давления и рухнет. И тогда на тех землях, которые Штаты, судя по всему, уже считают своими, будут стоять российские войска.

        Однако действующий президент США Трамп не из тех, кто так легко откажется от возможности завладеть тем в Украине, что у Киевской хунты плохо лежит.
        И поэтому деньги Трампу понадобятся всё-таки для введения на Украину американских ВС против ВС России для защиты украинской территории с природными ископаемым, которую Трамп уже считает своею и американской.

        Собственно говоря, Зеленский и преследовал при распродаже Украины эту цель - вооружённым путём столкнуть в своём Укрорейхе США с Россией.
    3. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      +2
      Сегодня, 18:44
      Разворуют. Одиннарот, брацкий нарот. Так же как и у нас все разворовывают. Никакой разницы. В Курской области разворовали оборонительные сооружения. Тимур и его команда разворовали министерство обороны. Судьи и те воруют миллиардами.
    4. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 19:03
      Цитата: Бородач
      Вот именно!
      задержка обусловлена вполне обоснованными опасениями американской стороны, что по крайней мере некоторая часть финансовой помощи Украине используется не по назначению.

      Сказано дипломатическим языком. А если по-простому - разворуют!
  3. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    +1
    Сегодня, 18:30
    Не понял о какой обещанной помощи Байдена идёт речь?
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 19:00
    Трамп ясно дал понять... Платит Европа, Байден отдыхает.... wink
  5. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 19:03
    Трамп в первую очередь бизнесмен. Он давно все на калькуляторе подсчитал. Проект "Украина" не выгоден. Тикайте хлопцы.