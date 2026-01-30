США не выделили Украине обещанную ранее помощь на восстановление энергетики

Власти США не выделили Украине обещанную ранее помощь в размере около 250 миллионов долларов, предназначенную для восстановления энергетики. Причины задержки объясняются не попытками Вашингтона воздействовать на киевский режим, а «бюрократическими недоразумениями» и внутренними разногласиями в администрации Трампа.Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники, эти средства предназначались для помощи Украине в импорте сжиженного природного газа и восстановления объектов энергетической инфраструктуры. Поскольку часть средств должны были выделить некоторые закрытые администрацией Трампа структуры, помощь оказалась заблокированной.После закрытия Трампом USAID* (*деятельность организации запрещена в России) некоторые чиновники Белого дома предлагали выделить обещанную Байденом Украине помощь через Госдеп, другие — через Корпорацию развития финансирования, однако к консенсусу, судя по всему, прийти не удалось. Кроме того, задержка обусловлена вполне обоснованными опасениями американской стороны, что по крайней мере некоторая часть финансовой помощи Украине используется не по назначению.При этом примечательно, что несмотря на критическую ситуацию в энергетике бывшей УССР, украинские официальные лица откровенно опасаются выносить этот вопрос на общественное обозрение, чтобы не вызвать отрицательную реакцию со стороны Трампа.

