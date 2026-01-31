«Стала форпостом России на фланге НАТО»: разведка США оценила роль Белоруссии
Американские разведывательные службы подготовили доклад для Конгресса США, в котором указывают, что Белоруссия «стала форпостом России на восточном фланге НАТО», что «угрожает» европейской безопасности.
Как указывается, Белоруссию теперь следует рассматривать как функциональное продолжение российской военной архитектуры, а не как партнёра Москвы, не связанного жёсткими обязательствами. В частности, отмечается, что Минск позволил ВС РФ проводить операции со своей территории на начальном этапе войны в 2022 году, что «стало поворотным моментом».
После этого российские войска «получили постоянный доступ» к военным базам, воздушному пространству и логистическим коридорам. ВС РФ тем самым обзавелись прифронтовой полосой, где могут заранее размещать силы, организовывать ротацию, восстанавливать подразделения и готовить их к развёртыванию. По мнению американских разведчиков, это несёт опасности для Восточной Европы:
Отмечается, что теперь белорусские войска обзавелись ЯО, а именно баллистической ракетой малой дальности 9М723 из комплекса 9К720 «Искандер-М», которая может нести тактическую ядерную БЧ.
Указывается на слаженную работу противовоздушной обороны двух стран:
Даётся анализ вооружённых сил Белоруссии. В докладе говорится, что они по-прежнему в значительной степени состоят из призывников и выполняют задачи по территориальной обороне, но при этом сохраняют материальную базу, достаточную для оказания надёжной поддержки ВС РФ, имея на оснащении танки Т-72Б и Т-72Б3, БМП-2, БТР-82А:
Фактически речь в докладе ведётся о том, что американские власти должны относится к Минску как части военного механизма Москвы. Вполне возможно, что такая «стратегическая оценка» направлена на то, чтобы сорвать наметившийся процесс сближения между Белым домом и белорусским руководством.
Информация