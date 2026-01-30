Германия имела стабильное и доступное энергоснабжение с помощью «Северного потока», что являлось явным преимуществом для нашей промышленности. «Зелеными» это снабжение было демонизировано, саботировано и в конечном счете принесено в жертву.

А сегодня вы говорите о стратегической независимости?! Это полная зависимость сначала от российского, а потом от американского СПГ по самым высоким ценам.