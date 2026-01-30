Канцлер ФРГ призвал Украину запустить «экономическое чудо» за счёт ВПК

Канцлер Германии Фридрих Мерц накануне пообщался по телефону с Зеленским. Судя по тому, что написал киевский клоун в своем аккаунте, беседа была, как говорится, ни о чем.

Зеленский вновь посетовал на вялые поставки систем ПВО и ракет к ним от европейцев, которые никак не хотят закупать их у США. От ФРГ ему в этом помощи ждать не придется. Ранее министр обороны Германии объявил, что всё, поставок ЗРК для ВСУ больше не предвидится — самим не хватает.

Однако глава немецкого кабмина вдохновился, а скорее отмахнулся от надоедливого киевского попрошайки и призвал Украину усилить собственные промышленные и оборонные отрасли. Канцлер Германии считает, что оборонная и технологическая отрасли могут стать основой восстановления Украины, а также обеспечить возможности для вступления в Евросоюз. Правда, ранее Мерц объявил, что в ближайшее время этого точно не произойдет.

Канцлер ФРГ выразил уверенность, что Украине стоит делать ставку не только на реконструкцию инфраструктуры, но и на развитие ВПК и высоких технологий, которые способны запустить «экономическое чудо». Он также заявил, что Германии тоже стоит больше вкладываться в развитие промышленности, ведь именно она обеспечивает экономическую стабильность.

Между тем, сегодня в бундестаге (парламенте) ФРГ разразился настоящий скандал. Большинство депутатов отказались поддержать заявление партии «Зеленых», которые предлагали пересмотреть трансатлантические отношения и уменьшить зависимость Германии от США.

Депутат из правящей фракции ХДС/ХСС Александр Радван обвинил «Зеленых» в продвижении глобалистской повестки и нежелании строить сильную Европу. А депутат от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре припомнил «Зеленым» подрыв «Северных потоков».

Германия имела стабильное и доступное энергоснабжение с помощью «Северного потока», что являлось явным преимуществом для нашей промышленности. «Зелеными» это снабжение было демонизировано, саботировано и в конечном счете принесено в жертву.

Все это привело к стремительному росту цен на энергоносители, что вызвало упадок немецкой промышленности и как раз полную зависимость только теперь от очень дорогого СПГ из США, возмутился Котре.

А сегодня вы говорите о стратегической независимости?! Это полная зависимость сначала от российского, а потом от американского СПГ по самым высоким ценам.

Неудивительно, что рейтинг Мерца катится вниз, хотя уже, вроде, дальше и некуда. У него в стране всё плохо, а он об украинском «экономическом чуде» рассуждает.
