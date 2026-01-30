Пресса США: ВСУ не хватает сил для защиты всей линии фронта и появляются бреши

1 166 7
Пресса США: ВСУ не хватает сил для защиты всей линии фронта и появляются бреши

Американская пресса отмечает, что Украине не хватает войск для защиты всей протяженной линии фронта, поэтому российским военным удается находить бреши в обороне и успешно наступать.

Как пишет The New York Times, в течение большей части прошлого года командование ВСУ сосредотачивало основные силы на удержании ключевых населенных пунктов в Донбассе. При этом именно эти районы Москва требует отдать для завершения вооруженного конфликта. По мнению авторов публикации, именно из-за стремления Киева любой ценой удерживать территории в ДНР обширный участок фронта в Запорожской области остался «слабо защищенным и уязвимым», чем воспользовались ВС РФ, только в ноябре и декабре заняв почти 440,3 квадратных километра.



Американское издание упоминает внезапный захват российскими военными командного пункта ВСУ в Гуляйполе и цитирует слова одного из офицеров украинской армии, без обиняков называющего самой настоящей катастрофой этот эпизод в частности и ситуацию в Запорожской области в целом. По словам украинского боевика, в его батальоне постоянно не хватает людей. Тогда как по штату должно быть около 500 солдат, в реальности, если очень повезет, их будет около ста, из которых половина истощена и утратила боеспособность. Издание считает, что, несмотря на это, ВСУ вряд ли грозит полный крах и падение фронта в Запорожской области.

Командование ВСУ вынуждено перебрасывать на наиболее проблемные для себя участки фронта так называемые «пожарные команды», пытающиеся локализовать вспышки в одном месте, пока российская армия проламывает оборону противника в другом. При этом утверждается, что основная цель состоит не в том, чтобы удержать каждый клочок территории, а в том, чтобы не дать России нарастить темпы боевых действий и еще сильнее укрепить свои позиции на переговорах.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 19:17
    Это мы слышим не пераый год.Однако ,все наоборот..Интересно заявление Володина о требовании депутатов.Я-за.И нет там уже братского народа
    1. ulembeck Звание
      ulembeck
      0
      Сегодня, 20:19
      Интересно заявление Володина о требовании депутатов.

      Я что-то не помню горячего одобрения инициатив, идущих от Володина. Вот, если бы это заявила Валентина Терешкова, то тут уже был бы повод задуматься..
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 19:34
    Цитата: dmi.pris1
    Интересно заявление Володина о требовании депутатов.Я-за.


    Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин прокомментировал заявление Зеленского:

    Депутаты Государственной Думы настаивают на применении более мощного оружия — «оружия возмездия». И достижения целей специальной военной операции.

    Володин назвал Зеленского "просроченным обмылком киевского режима" и усомнился в его адекватности, призвав следовать договорённостям Президента Путина и Президента Трампа, достигнутым в Анкоридже.
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      0
      Сегодня, 19:44
      Цитата: alexboguslavski
      Депутаты Государственной Думы настаивают на применении более мощного оружия — «оружия возмездия»

      Воистину, кого Господь хочет наказать - лишает разума
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        +1
        Сегодня, 19:49
        Да уж. Для меня словосочетание "оружие возмездия" всегда ассоциировалось с Гитлером и Третьим рейхом в конце своего существования. Конкретно с Фау-1, 2.
        1. ulembeck Звание
          ulembeck
          0
          Сегодня, 20:04
          "оружие возмездия" всегда ассоциировалось с Гитлером и Третьим рейхом в конце своего существования. Конкретно с Фау-1, 2.

          Не, то грязная бомба, которую фюреру так и не собрали. Штирлиц же курировал те вопросы wassat
  3. Наган Звание
    Наган
    -1
    Сегодня, 19:38
    К сожалению, прессе свойственно приукрашивать действительность, и NYT этим особенно грешит. Если б оно в xoxлoстaнe действительно было так плохо, русские танки уже были бы по ту сторону Днепра.