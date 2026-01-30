Американская пресса отмечает, что Украине не хватает войск для защиты всей протяженной линии фронта, поэтому российским военным удается находить бреши в обороне и успешно наступать.Как пишет The New York Times, в течение большей части прошлого года командование ВСУ сосредотачивало основные силы на удержании ключевых населенных пунктов в Донбассе. При этом именно эти районы Москва требует отдать для завершения вооруженного конфликта. По мнению авторов публикации, именно из-за стремления Киева любой ценой удерживать территории в ДНР обширный участок фронта в Запорожской области остался «слабо защищенным и уязвимым», чем воспользовались ВС РФ, только в ноябре и декабре заняв почти 440,3 квадратных километра.Американское издание упоминает внезапный захват российскими военными командного пункта ВСУ в Гуляйполе и цитирует слова одного из офицеров украинской армии, без обиняков называющего самой настоящей катастрофой этот эпизод в частности и ситуацию в Запорожской области в целом. По словам украинского боевика, в его батальоне постоянно не хватает людей. Тогда как по штату должно быть около 500 солдат, в реальности, если очень повезет, их будет около ста, из которых половина истощена и утратила боеспособность. Издание считает, что, несмотря на это, ВСУ вряд ли грозит полный крах и падение фронта в Запорожской области.Командование ВСУ вынуждено перебрасывать на наиболее проблемные для себя участки фронта так называемые «пожарные команды», пытающиеся локализовать вспышки в одном месте, пока российская армия проламывает оборону противника в другом. При этом утверждается, что основная цель состоит не в том, чтобы удержать каждый клочок территории, а в том, чтобы не дать России нарастить темпы боевых действий и еще сильнее укрепить свои позиции на переговорах.