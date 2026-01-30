«Преобладающее большинство»: на Украине провели опрос о доверии к Трампу

На Украине провели опрос о доверии к американскому президенту Дональду Трампу. Выяснилось, что подавляющее большинство украинцев ему не верит.

Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на результаты исследований, проведенных социологической группой «Рейтинг».

Оказалось, что 72 процента опрошенных имеют негативное отношение к главе Белого дома. Из них большинство – 47 процентов – относится к Трампу «скорее негативно». Остальные 25 процентов занимают по отношению к нему крайне отрицательную позицию.

Вместе с тем есть на Украине и такие граждане, которые относятся к американскому президенту позитивно. И хотя их меньшинство – но доже достаточно большое количество – 22 процента. По какой-то причине наибольшую симпатию к американскому президенту выражают мужчины призывного возраста, особенно молодые. Среди мужского населения Украины в возрастном диапазоне 18-35 лет Трампа поддерживает 35 процентов.

Собственно, судьба президента США никак не зависит от симпатий или антипатий народа Украины. А вот отношение украинских граждан к главе киевского режима Владимира Зеленского способно повлиять на его судьбу. К настоящему моменту доверие украинцев к нему значительно снизилось. Его рейтинг сейчас стал ниже, чем у его главы Офиса Кирилла Буданова, внесенного решением Росфинмониторинга в перечень экстремистов и террористов. Также его опережает Валерий Залужный – бывший главком ВСУ, ставший впоследствии украинским послом в Великобритании.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +4
    Сегодня, 19:22
    Это интересно ,кому нибудь?
  2. bondov Звание
    bondov
    +2
    Сегодня, 19:22
    По какой-то причине наибольшую симпатию к американскому президенту выражают мужчины призывного возраста, особенно молодые.
    они по дурости и по молодости лет думают, что трамп и правда за мир на Украине
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +3
    Сегодня, 19:23
    Осталось на Украине провести социологический вопрос по канализационным проблемам. Какелов давно не спрашивают.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 20:16
      Цитата: Младший рядовой
      провести социологический вопрос по канализационным проблемам

      Они говорят что "це переможно", те кто не согласен на Украине права голоса не имеют.
  4. carpenter Звание
    carpenter
    +3
    Сегодня, 19:23
    Собственно, судьба президента США никак не зависит от симпатий или антипатий народа Украины.
    А Трампу, как до лампочки нет дела, так и до Украины и тем более до её симпатии.
    Главное, что Трамп нравится себе, а не каким то непонятным украинцам.
  5. kromer Звание
    kromer
    +2
    Сегодня, 19:33
    Оказалось, что 72 процента опрошенных имеют негативное отношение к главе Белого дома. Из них большинство – 47 процентов – относится к Трампу «скорее негативно».


    Они там Трампа под импичмент хотят подвести. Их параллельная вселенная такой вариант допускает. laughing
    А Зеля еще и на камеру озвучит после дозы. wink
  6. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 19:36
    Старина Фрейд улыбнулся в гробу. laughing

  7. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    0
    Сегодня, 19:36
    Мясника волнует доверие жителей Свинарника ? Странная новость.😁
  8. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    0
    Сегодня, 19:45
    По какой-то причине наибольшую симпатию к американскому президенту выражают мужчины призывного возраста, особенно молодые.

    Потому что он - их надежда на мир и непопадание на фронт
  9. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 19:46
    .
    На Украине провели опрос о доверии к американскому президенту Дональду Трампу.

    Озаботится о доверии к Зе не хотят? recourse
    Я что- то проспал? На Украине нелегитимный поменялся?