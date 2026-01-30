На Украине провели опрос о доверии к американскому президенту Дональду Трампу. Выяснилось, что подавляющее большинство украинцев ему не верит.Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на результаты исследований, проведенных социологической группой «Рейтинг».Оказалось, что 72 процента опрошенных имеют негативное отношение к главе Белого дома. Из них большинство – 47 процентов – относится к Трампу «скорее негативно». Остальные 25 процентов занимают по отношению к нему крайне отрицательную позицию.Вместе с тем есть на Украине и такие граждане, которые относятся к американскому президенту позитивно. И хотя их меньшинство – но доже достаточно большое количество – 22 процента. По какой-то причине наибольшую симпатию к американскому президенту выражают мужчины призывного возраста, особенно молодые. Среди мужского населения Украины в возрастном диапазоне 18-35 лет Трампа поддерживает 35 процентов.Собственно, судьба президента США никак не зависит от симпатий или антипатий народа Украины. А вот отношение украинских граждан к главе киевского режима Владимира Зеленского способно повлиять на его судьбу. К настоящему моменту доверие украинцев к нему значительно снизилось. Его рейтинг сейчас стал ниже, чем у его главы Офиса Кирилла Буданова, внесенного решением Росфинмониторинга в перечень экстремистов и террористов. Также его опережает Валерий Залужный – бывший главком ВСУ, ставший впоследствии украинским послом в Великобритании.

