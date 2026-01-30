Ураган повредил истребители F-16: западные эксперты призывают строить укрытия

320 1
Ураган повредил истребители F-16: западные эксперты призывают строить укрытия

Бушующий в течение нескольких дней шторм «Кристин» сеет масштабные разрушения в Португалии, уже унеся шесть жизней. Порывы ветра временами достигали 200 км/ч, оставив без электричества около миллиона домов. Он также нанес ущерб военной инфраструктуре, в частности, 5-й авиабазе Монте-Реал.

Судя по уже опубликованным материалам, ураган повредил ангар, сорвав часть крыши, и, как минимум, 2 истребителя F-16, хотя нельзя исключать ущерба другим двум самолётам, находившимся в сооружении.



ВВС Португалии располагают 28 F-16AM/BM, это единственные истребители на вооружении страны. Минобороны намеревалось передать их ВСУ после приобретения F-35 (14-28 бортов), но правительство колеблется и пока что не приняло решение об их закупке.



Как отмечают западные эксперты, в очередной была продемонстрирована уязвимость лёгких ангаров, призывая размещать боевые самолёты в заново отстроенных укрытиях и капитальных сооружениях. Истребитель стоит десятки миллионов долларов; нельзя назвать дешёвым и его ремонт.

В то же время на фоне изменения климата ураганы и смерчи встречаются в последние годы в самых неожиданных местах. Как отмечается, к примеру, интенсивность сильных ливней в Израиле становится аномальной. В 2020 году они вывели из строя 8 единиц F-16C/D Barak.
1 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +1
    Сегодня, 20:23
    Порывы ветра временами достигали 200 км/ч,

    Ничоси...