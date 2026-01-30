В Харьковской области уничтожен поезд с «элитным» спецназом ВСУ

Российские паблики сообщают об уничтожении в Харьковской области пассажирского железнодорожного состава, который перевозил к передовой личный состав 17-го Центра спецназа Главного управления Военной службы правопорядка (ВСП) Вооруженных сил Украины. Об этом пишет телеграм-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север» ВС РФ.

На передовую спецназ ВСУ был направлен вовсе не для непосредственного участия в боевых действиях. Боевиков перебрасывали в качестве заградотряда на Харьковское направление для пресечения случаев массового дезертирства.



Данное подразделение было сформировано из жителей Западной Украины, место постоянной дислокации — город Львов. Командует, а возможно, теперь уже командовал, центром подполковник Егорий Новицкий.

Когда именно был нанесен удар по поезду, точно неизвестно. Предположительно, это произошло еще 27 января. Именно после этой даты в украинских соцсетях и СМИ стали появляться некрологи о ликвидированных военнослужащих 17-го СпН ГУ ВСП ВСУ, находившихся в поезде.

Сведения об этом подтвердили в самом центре украинского спецназа. Правда, пока что опубликовали в своем официальном аккаунте только один некролог.

С глубокой скорбью и невыразимой болью сообщаем, что 27 января 2026 года при исполнении служебных обязанностей погиб военнослужащий 17-го Центра специального назначения Военной службы правопорядка — солдат Надич Руслан Иванович.

Военная служба правопорядка ВСУ предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих, лиц гражданского персонала, обеспечения в Вооруженных силах законности, правопорядка, воинской дисциплины. Как раз самое «подходящее» подразделение для отлова дезертиров. Но не вышло, не доехали. Решившие сбежать с фронта украинские военные могут не благодарить ВС РФ, работа у наших бойцов такая.

Кстати, именно 27 января была проведена атака российских дронов по пассажирскому составу, следующему из Львова в город Барвенково Харьковской области. Украинские официальные каналы тогда утверждали, что БПЛА ударили по составу с мирными гражданами.

Однако даже на одном из видео с места происшествия засветились люди в военной форме. Ни на одной из фотографий ГСЧС (ДСНС) Харьковской области с места нет гражданских пассажиров. Вот и выясняется, кто именно ехал в этом железнодорожном составе.

  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 19:51
    Хорошее фото.Это для поездной бригады...
  2. Fachmann Звание
    Fachmann
    +1
    Сегодня, 19:53
    Вот и дальше так нужно, всю неделю, пока по энергетике не бьём!
  3. marchcat Звание
    marchcat
    +3
    Сегодня, 19:54
    Нацисты не должны вызывать чувство жалости, лупить до победного ... good
  4. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +2
    Сегодня, 19:56
    Какие безжалостные русские, ужас. Бомбят мирные гражданские поезда, идущие на фронт, да ещё и с детьми, одетыми в военную форму с автоматами.
  5. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Сегодня, 20:09
    Старлинк?
  6. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Какой-то сюрр. Думаю, что Иван Никитович лично бы удавил xoxла Филипенкова, доведись им встретиться в реале.