В Харьковской области уничтожен поезд с «элитным» спецназом ВСУ
Российские паблики сообщают об уничтожении в Харьковской области пассажирского железнодорожного состава, который перевозил к передовой личный состав 17-го Центра спецназа Главного управления Военной службы правопорядка (ВСП) Вооруженных сил Украины. Об этом пишет телеграм-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север» ВС РФ.
На передовую спецназ ВСУ был направлен вовсе не для непосредственного участия в боевых действиях. Боевиков перебрасывали в качестве заградотряда на Харьковское направление для пресечения случаев массового дезертирства.
Данное подразделение было сформировано из жителей Западной Украины, место постоянной дислокации — город Львов. Командует, а возможно, теперь уже командовал, центром подполковник Егорий Новицкий.
Когда именно был нанесен удар по поезду, точно неизвестно. Предположительно, это произошло еще 27 января. Именно после этой даты в украинских соцсетях и СМИ стали появляться некрологи о ликвидированных военнослужащих 17-го СпН ГУ ВСП ВСУ, находившихся в поезде.
Сведения об этом подтвердили в самом центре украинского спецназа. Правда, пока что опубликовали в своем официальном аккаунте только один некролог.
Военная служба правопорядка ВСУ предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих, лиц гражданского персонала, обеспечения в Вооруженных силах законности, правопорядка, воинской дисциплины. Как раз самое «подходящее» подразделение для отлова дезертиров. Но не вышло, не доехали. Решившие сбежать с фронта украинские военные могут не благодарить ВС РФ, работа у наших бойцов такая.
Кстати, именно 27 января была проведена атака российских дронов по пассажирскому составу, следующему из Львова в город Барвенково Харьковской области. Украинские официальные каналы тогда утверждали, что БПЛА ударили по составу с мирными гражданами.
Однако даже на одном из видео с места происшествия засветились люди в военной форме. Ни на одной из фотографий ГСЧС (ДСНС) Харьковской области с места нет гражданских пассажиров. Вот и выясняется, кто именно ехал в этом железнодорожном составе.
