Украинские медиа теперь пишут, что РФ приняла энергетическое перемирие неспроста
На Украине продолжают активное обсуждение так называемого «энергетического перемирия». Напомним, что изначально о нём объявил Дональд Трамп, рассказавший накануне, как он созвонился с Владимиром Путиным. Сегодня факт созвона президентов США и России подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Мораторий на нанесение ударов по объектам энергетики действует до 3 февраля.
В связи с этим обращает на себя внимание сегодняшнее заявление главы киевского режима. По словам Зеленского, он не исключает того, что «новый раунд переговоров в Абу-Даби может быть перенесён». С чего вдруг?
Изначально продолжение переговорного процесса намечено на 1 февраля. То есть, переговоры, должны проходить во время энергетического перемирия. Это категорически невыгодно Киеву.
Режиму явно необходима провокация, ведь в противном случае от американской стороны Киев получит посыл: вы хотели энергетического перемирия – вы его, благодаря Трампу, получили, теперь Трамп хочет от вас подписания условий мирного договора. Никакой мирный договор Зеленский подписывать не собирается. А само внезапно объявленное энергетическое перемирие ставит Киев в крайне неудобную ситуацию - застаёт врасплох. По сути, это признают и многие украинские медиа, публикуя материалы, в которых говорится, что «Россия пошла на это перемирие неспроста»:
Соответственно, киевский режим пытается перенести переговоры, чтобы, во-первых, подготовить возможную провокацию, во-вторых, вновь затягивать время и кричать о том, что «это Россия не хочет мира, возобновляя удары по энергетике». В целом, ничего нового.
