О каком оружии возмездия заявил спикер ГД РФ: эксперты высказывают мнение
Председатель Государственной Думы России прокомментировал сегодняшние заявления главы киевского режима. Зеленский среди прочего заявил, что с территории Донбасса выводить войска не собирается и что «без боя Запорожскую АЭС не отдаст».
По словам Вячеслава Володина, заявления Зеленского лишний раз подтверждают его неадекватность.
Вячеслав Володин, используя фирменный стиль Дмитрия Медведева, называет Зеленского «просроченным обмылком киевского режима» и пишет о том, что тот создаёт новые проблемы для граждан Украины «уже со следующей недели».
Спикер ГД РФ:
Военные эксперты, комментируя заявление председателя нижней палаты российского парламента, считают, что под тем самым «оружием возмездия», вероятно, понимается снаряжённый боевой частью «Орешник» - баллистическая ракета средней дальности, которая дважды применялась в качестве скоростной «болванки» - по объектам в Днепропетровске и Львовской области. То есть, без боевой части.
Предполагается, что тема эта спикером ГД поднимается именно перед вторым раундом переговоров в Абу-Даби неслучайно. Дело в том, что Зеленский не просто заранее обозначил, что на вывод войск с Донбасса он не пойдёт, а ещё и начал откровенно тянуть время, заявляя, что второй раунд переговоров вообще может быть перенесён. Вероятно, словами о «более мощном оружии» главу киевского режима наши власти хотят предупредить о том, что никаких отсрочек и жестов доброй воли больше быть не может. Или может?..
