О каком оружии возмездия заявил спикер ГД РФ: эксперты высказывают мнение

Председатель Государственной Думы России прокомментировал сегодняшние заявления главы киевского режима. Зеленский среди прочего заявил, что с территории Донбасса выводить войска не собирается и что «без боя Запорожскую АЭС не отдаст».

По словам Вячеслава Володина, заявления Зеленского лишний раз подтверждают его неадекватность.



Вячеслав Володин, используя фирменный стиль Дмитрия Медведева, называет Зеленского «просроченным обмылком киевского режима» и пишет о том, что тот создаёт новые проблемы для граждан Украины «уже со следующей недели».

Спикер ГД РФ:

Единственный для него путь — следовать договорённостям Президента Путина и Президента Трампа, достигнутым в Анкоридже. Наши войска наступают. Депутаты Государственной Думы настаивают на применении более мощного оружия — «оружия возмездия». И (настаивают на) достижении целей специальной военной операции.

Военные эксперты, комментируя заявление председателя нижней палаты российского парламента, считают, что под тем самым «оружием возмездия», вероятно, понимается снаряжённый боевой частью «Орешник» - баллистическая ракета средней дальности, которая дважды применялась в качестве скоростной «болванки» - по объектам в Днепропетровске и Львовской области. То есть, без боевой части.

Предполагается, что тема эта спикером ГД поднимается именно перед вторым раундом переговоров в Абу-Даби неслучайно. Дело в том, что Зеленский не просто заранее обозначил, что на вывод войск с Донбасса он не пойдёт, а ещё и начал откровенно тянуть время, заявляя, что второй раунд переговоров вообще может быть перенесён. Вероятно, словами о «более мощном оружии» главу киевского режима наши власти хотят предупредить о том, что никаких отсрочек и жестов доброй воли больше быть не может. Или может?..
  1. Vlad Gor Звание
    Vlad Gor
    +8
    Сегодня, 20:43
    Выборы в Гос. Думу на носу. Очередной наброс на вентилятор, а то народ может не вспомнить Володина.
    1. Бесконечность Звание
      Бесконечность
      +5
      Сегодня, 21:05
      Интересно, а господин Володин знает, откуда и когда пошло словосочетание "Оружие возмездия"? И ведь это не случайно сказано, а написано в его ТГ-канале!
      По-хорошему, он и эти неназванные депутаты должны как минимум извиниться за такое сравнение перед народом, что понёс огромные потери в войне с гитлеровцами!
      1. opuonmed Звание
        opuonmed
        0
        Сегодня, 22:03
        Кстати, завтра у Путина выходной и послезавтра,понедельник — рабочий день.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 21:13
      Vlad Gor
      Сегодня, 20:43
      Выборы в Гос. Думу на носу. Очередной наброс на вентилятор, а то народ может не вспомнить Володина.

      hi Они бы лучше своим делом занимались, законотворчеством на самые злободневные темы для улучшения жизни россиян, а не пиарили, пытаясь наработать баллы электората.
      Как говорят усы Кремля- По вопросам СВО, войны и обороны обращайтесь к профильным ведомствам МО, военным экспертам.
      1. opuonmed Звание
        opuonmed
        0
        Сегодня, 22:21
        Они бы лучше своим делом занимались

        Депутаты Государственной Думы настаивают на применении более мощного оружия
        И (настаивают на) достижении целей специальной военной операции. У вас есть такие, ведать, рычаги, чтобы лично спросить у Путина да об этом? Даже депутаты, по ходу, не понимают, куда ведет Путин РФ. Ведать, уже начало доходить, если дальше всё также будет, что стали требовать!
    3. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      0
      Сегодня, 21:20
      Цитата: Vlad Gor
      Очередной наброс на вентилятор, а то народ может не вспомнить Володина.

      Это давление на Зеленского и напоминание украинскому народу о том, почему они живут в холоде без канализации и кого за это следует благодарить.
    4. seamen2 Звание
      seamen2
      +5
      Сегодня, 21:36
      *Очередной наброс на вентилятор, а то народ может не вспомнить Володина.*

      Не забудут. за его знаменитый наброс, мол 'Есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России'
      На что ему резонно заметили, что Россия стояла 1000 лет до Путина, и после него будет стоять.
      1. marchcat Звание
        marchcat
        +2
        Сегодня, 22:10
        Для таких как Володин и ему подобным, ВВП очень "удобный" президент. Вот он и "поёт" тирады во славу. Очередной перевёртыш.
        1. seamen2 Звание
          seamen2
          +1
          Сегодня, 22:13
          все как Маяковский писал..как там у классика:
          *при Николае и при Саше мы сохраним доходы наши*.
  2. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +6
    Сегодня, 20:44
    оружие возмездия

    Кто-то скажет, что спикеру госдумы (и другим официальным лицам), следовало бы выбирать другие формулировки... а то с этим словосочетанием из двух слов, нехорошие ассоциации возникают... у тех кто хоть чуть-чуть историю знает
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +13
      Сегодня, 20:47
      Цитата: Ivan№One
      а то с этим словосочетанием из двух слов, нехорошие ассоциации возникают

      Увы, таков уровень наших госдумовцев
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 21:08
        А он вообще есть этот уровень?
        Там одни бывшие комсомольцы собрались, которые руками не работали, только лозунги толкали...
        Орешником не надо грозить! Им надо бить, и бить системно!
        Сейчас украинцы вышли на улицы и жратву там готовят. Вот с этого и надо было начинать!
        1. Андрей из Челябинска Звание
          Андрей из Челябинска
          +1
          Сегодня, 21:13
          Цитата: Михаил-Иванов
          А он вообще есть этот уровень?

          Есть. Просто, с высоты Вашего роста он неотличим от плинтуса
        2. Роман Ефремов Звание
          Роман Ефремов
          +1
          Сегодня, 21:58
          Сейчас, на завершении четвёртого года войны, даже кремлёвские бездари поняли, что начинать надо было по-другому - только вот это не кино, обратно плёнку не перемотаешь...................
    2. Адрей Звание
      Адрей
      +2
      Сегодня, 20:51
      Цитата: Ivan№One
      Кто-то скажет, что спикеру госдумы (и другим официальным лицам), следовало бы выбирать другие формулировки... а то с этим словосочетанием из двух слов, нехорошие ассоциации возникают... у тех кто хоть чуть-чуть историю знает

      Да уж... Прям резануло...
  3. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +7
    Сегодня, 20:48
    Если вспомснить историю, то "Оружие возмездия" - это идея фикс Гитлера. И всяких глав режимов, которые вечно комуто грозили.
    Нашли кого повторять.

    А насчет добровольного вывода войск... Сталин войска не выводил почемуто. Да и остальные.
    Можно наверно припомнить чтото ,но это так редко было.....
  4. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 20:54
    Думы настаивают на применении более мощного оружия — «оружия достижении целей специальной военной операции.

    Ну скоро узнаем,пиар-акция была или нет! А если нет, наверное скора, узнаем, кто не дает вынести Украину.
  5. Юрий Хучев Звание
    Юрий Хучев
    +2
    Сегодня, 20:55
    Просто ударить по дамбе киевского водохранилища также как они по Каховской и пусть потом кричат на весь мир.
  6. oleg_627 Звание
    oleg_627
    +7
    Сегодня, 20:59
    Что у нас за царь такой либеральный толерант.Раздолбили бы все семь 750кв подстанций да еще с десяток мостов через днепр,но нет другу трампу пообещал и норм.Потом опять его обманут.Солдат жалко.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 21:10
      Царь у нас тоже был комсомольцем...
      1. 30 вис Звание
        30 вис
        +3
        Сегодня, 21:30
        Цитата: Михаил-Иванов
        Царь у нас тоже был комсомольцем...

        Вы может быть не поверите , но комсомольцами в Союзе Советских Социалистических республик были почти все молодые люди того времени , да и коммунистами тоже были миллионы граждан СССР . И гордились этим . Работали , служили Родине честно .
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          -2
          Сегодня, 21:33
          Я из Союза. В комсомол звали и очень настойчиво... Не пошёл. Уже тогда знал почему!
          Весь комсомол сидиттсецчас в чинах, результат налицо...
          1. 30 вис Звание
            30 вис
            +3
            Сегодня, 21:37
            Цитата: Михаил-Иванов
            Я из Союза. В комсомол звали и очень настойчиво... Не пошёл. Уже тогда знал почему!
            Весь комсомол сидиттсецчас в чинах, результат налицо...

            Ну не знаю кто звал , кто сидит в чинах . Вступали в комсомол в школе .Силком ни кого не волокли . И да мы верили в идеи социализма . Они эти идеи справедливы и сейчас . Естественно были приспособленцы чиновные . Как и во всех странах мира .
  7. Адрей Звание
    Адрей
    -1
    Сегодня, 21:12
    оружия — «оружия возмездия»

    "Шило в мешке не утаишь"...
  8. север 2 Звание
    север 2
    +1
    Сегодня, 21:26
    грешен , посматриваю телепередачи Соловьёва и Дмитрия Саймса . Очевидно там одно , когда выступает там представители из Гос. Думы фактически всегда их там коллеги -собеседники с трудом прячет недоумение на своих лицах , словно услышали случайных людей , переливающих из пустое в порожнее. Ноу а блюдолиз Соловьев даже не смеет их перебивать . Перебивает только одного"бедного" Калашникова из КПРФ . Притом вот недавно там Миронов аж открыл рот , когда выступал очень даже умный Генри Сардарян . Видимо ,в Гос.Думе таких даже и не слышал ни разу .
    Так что про" оружие возмездия " сказано именно на уровне таких же , кто из Гос.думовцев выступает у Соловьева .
  9. Fachmann Звание
    Fachmann
    0
    Сегодня, 21:37
    Председатель Государственной думы, это же четвёртый по рангу пост после президента.
    Может знает что-то... recourse
  10. sergan,m Звание
    sergan,m
    0
    Сегодня, 21:37
    «Орешник» - баллистическая ракета средней дальности, которая дважды применялась в качестве скоростной «болванки» - по объектам в Днепропетровске и Львовской области. То есть, без боевой части.

    Что за бред? Та "болванка" и есть боевая часть.
    1. Бан Зай
      Бан Зай
      0
      Сегодня, 22:32
      Бред в твоей голове, изучи матчасть, и еще, самое главное, при применении этого оружия, мы уведомляли руководство НАТО, ибо существуют определенные протоколы, в этих случаях
  11. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 21:39
    Типа грозятся на картах наконец найти точные координаты мостов? Или может аж прям по банковской?
    Вот бы какие пранкеры позвонили верховному, представились бы Трампом и попросили бы раздолбать все мосты через Днепр...
  12. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    0
    Сегодня, 21:39
    Вячеслав Володин, используя фирменный стиль Дмитрия Медведева, называет Зеленского «просроченным обмылком киевского режима»
    Обмылок...просроченный... Какие мудрёные слова ! Не всем и понятные ! Ведь в наше время и не все пользуются мылом;а потому могут и не знать ,что означает "обмылок" ! В моё время выражались проще и понятнее... :Жертва неудачного аборта !
    1. Роман Ефремов Звание
      Роман Ефремов
      0
      Сегодня, 22:04
      А вдруг этот обмылок возьмёт да и согласится приехать в Москву??? Так ещё Володину придётся встречать его у трапа и провожать в Кремль! То-то будет веселье!!! wassat
  13. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +1
    Сегодня, 21:51
    Кого волнует наше "оружие возмездия", если наш Верховный главнокомандующий с готовностью выполняет просьбы нашего же главного врага, который воюет с нами руками украинцев?.....................
  14. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    +2
    Сегодня, 21:52
    Так то утырок должен быть ликвидирован ещё в начале СВО , что располагая оружием которое есть у России было сделать нетрудно.
    После него пришёл бы следующий свинофюреришко , потом возможно ещё один а потом они бы закончились как это случилось с ичкерийскими главарями. Но наш гарант явно нацелен на затяжную мясорубку и быстрое окончание войны его не интересует.
  15. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +3
    Сегодня, 21:55
    Термин "оружие возмездия" имеет нехороший привкус. Любой, кто знает историию Великой Отечественной войны, скажет, откуда он пошел. Видимо, в думе не очень чтят Историю. И, вообще- не рассуждать и намекать надо, а применять.
    1. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      +1
      Сегодня, 22:06
      Они историю не чтят и не знают
  16. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +1
    Сегодня, 22:06
    «Депутаты Государственной Думы настаивают на применении более мощного оружия — «оружия возмездия».»
    Вообще-то это риторика гитлеровской Германии в последние годы третьего рейха. Володин хотя бы думает, что говорит?
  17. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 22:16
    Все так сосредоточились на слове, что забыли о сути заявления. Специально или нарочно ?