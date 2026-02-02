Индия разрабатывает собственную ЗРС большой дальности «Куша»
Пусковые установки российской ЗРС С-400. Фото Минобороны РФ
Вооружённые силы Индии планируют развивать и совершенствовать свои части противовоздушной обороны. С этой целью сейчас идёт разработка перспективной зенитной ракетной системы большой дальности «Куша». Предполагается, что такая ЗРС поступит на вооружение через несколько лет. Она должна будет усилить существующую ПВО, а также избавить её от рисков, связанных с международным сотрудничеством.
Собственная разработка
Потенциальные противники Индии в лице Пакистана и Китая располагают широкой номенклатурой средств воздушного нападения. Чтобы защищаться от авиации и её средств поражения, а также разнообразных ракет, индийской армии требуются зенитные комплексы и системы разных классов.
В 2018 г. был сделан важный шаг в совершенствовании ПВО — Индия заказала российскую ЗРС С-400 «Триумф». Согласно контракту, в течение нескольких лет Россия должна была изготовить и передать индийской армии пять дивизионных комплектов такой ЗРС. Первый комплект отгрузили в 2021 г. В течение следующих двух лет отправили ещё два.
Несмотря на наличие заказа на С-400, индийские предприятия и организации начали прорабатывать возможность создания собственной ЗРС аналогичного класса. Предполагалось, что такой проект позволит наработать новый полезный опыт, дополнительно усилить свою ПВО, а также снизить зависимость от импорта.
В мае 2022 г. правительство Индии разрешило министерству обороны запустить работы по собственной ЗРС и выделило первую часть финансирования. Перспективная система получила имя «Куша» — в честь персонажа «Рамаяны», сына Рамы и основателя Кашмира.
Подготовка «Триумфа» к боевому дежурству. Фото Минобороны РФ
Первоначально график проекта был рассчитан на несколько следующих лет и предусматривал изготовление ограниченного числа систем. Однако в дальнейшем планы пересмотрели в сторону увеличения. Это было связано со спецификой международной обстановки и угрозами разного рода.
Дело в том, что в 2022-23 гг. США начали угрожать Индии санкциями за покупку российского вооружения и военной техники. Кроме того, в 2023 г., после передачи третьего дивизиона из пяти, Россия предложила пересмотреть график поставок. Как писала иностранная пресса, из-за загрузки российского оборонного комплекса, два следующих «Триумфа» можно было бы изготовить и передать только в 2025-26 гг.
В таких условиях ценность ЗРС собственной разработки значительно выросла. В связи с этим в сентябре 2023 г. правительство выделило дополнительные средства для ускорения разработки и увеличения объёмов будущих закупок. Соответствующим образом пересмотрели график работ по «Куше».
По утверждённому плану
Ведущую роль в проекте «Куша» играет Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) из состава Минобороны. Как и в ряде других передовых проектов, она выполняет основную часть разработки. Кроме того, на неё возлагается координация работы других организаций и предприятий.
По известным данным, к настоящему времени Минобороны и DRDO сформировали общие планы и график работ по теме «Куша». Также ведутся первые опытно-конструкторские работы. В течение нескольких последних месяцев зарубежные СМИ, ссылаясь на свои неназванные источники, писали о возможном начале испытаний и отработки отдельных компонентов и агрегатов из состава будущей ЗРС.
Одна из версий облика будущих ракет «Куша» Mk 1 и Mk 2. Графика Overtdefense.com
Согласно различным заявлениям и публикациям последних лет, опытная система нового типа будет изготовлена и выведена на полигон для испытаний не ранее 2027-28 гг. При этом она может иметь сокращённую комплектацию и ограниченные возможности. Полный потенциал будет реализован позже, вероятно, в несколько этапов.
Если на стадии разработки и испытаний проект не столкнётся с трудностями, то ЗРС «Куша» может пойти в серию в 2030 г. или чуть позже. Соответственно, в начале следующего десятилетия начнутся поставки систем в части ПВО из состава ВВС. После этого несколько лет уйдёт на строительство и развёртывание всех запланированных систем.
Минобороны неоднократно сообщало, что закупка «Куши» не повлияет на эксплуатацию С-400 и других ЗРС / ЗРК. Отечественную систему включат в общие контуры, и она будет взаимодействовать с российскими изделиями. Такой подход должен положительно повлиять на возможности ПВО в целом.
В мае 2022 г., на старте программы, правительство Индии утвердило предложение о будущей закупке восьми дивизионов новой ЗРС. По оценкам того времени, на них придётся потратить 40 тыс. крор рупий (ок. 4,7 млрд долларов США). При этом нельзя исключать, что фактическая стоимость техники будет отличаться от планов, причём в большую сторону.
В дальнейшем Минобороны и правительство уточняли планы и график работ, подписывали новые документы и т. д. Однако общие намерения и пожелания принципиально не менялись. ВВС должны получить несколько дивизионов «Куши», которые дополнят российские «Триумфы».
Технические особенности
По известным данным, индийский «Куша» на уровне концепции и общих возможностей будет прямым аналогом российского «Триумфа». Планируется разработать мобильную многокомпонентную систему, включающую собственные средства обнаружения и управления, пусковые установки и несколько ракет. Такая ЗРС сможет прибывать на заданную позицию, вести длительное дежурство и защищать заданный район от широкого круга воздушных угроз.
Вариант облика дальнобойной ракеты «Куша» Mk 3. Графика Overtdefense.com
По всей видимости, все средства системы будут смонтированы на многоосных грузовиках индийского производства. На таких шасси, дающих достаточную мобильность, разместят кабины для расчётов, радиолокационные средства и пусковые установки. С точки зрения общего облика такие машины не будут принципиально отличаться от компонентов ЗРС С-300П или С-400.
Планы по радиолокационной части ЗРС пока не раскрывались. Очевидно, что для «Куши» будет создана РЛС с дальностью обнаружения не менее 350-400 км. Она должна будет засекать воздушные цели различных типов и сопровождать большое их количество. Вероятно, сейчас DRDO работает над такой станцией, но пока не готова представить даже промежуточные результаты.
Ранее неоднократно сообщалось, что в состав новой ЗРС войдут зенитные управляемые ракеты трёх типов. На данный момент их обозначают как «Куша» Mk 1, Mk 2 и Mk 3. Ракеты будут похожи друг на друга с точки зрения архитектуры и основных особенностей конструкции, однако будут отличаться основными характеристиками.
Ввиду высоких требований к дальности полёта все три ЗУР делают двухступенчатыми. Первая ступень будет полностью отдана под твердотопливный двигатель. Вторая ступень тоже получит свою силовую установку, но также будет нести средства наведения и боевую часть. Предполагается, что все три ЗУР получат активные или полуактивные головки самонаведения. Возможно, будет использована общая боевая ступень.
От ракет «Куши» требуется разный уровень характеристик. Так, изделие Mk 1 будет иметь дальность пуска не менее 150 км. Для ЗУР Mk 3 этот параметр должен превысить 350 км. Благодаря этому одна ЗРС нового типа сможет создать три эшелона обороны.
Чрезмерно сложные задачи
Минобороны Индии поставило перед оборонно-промышленным комплексом весьма сложную задачу. По сути, от DRDO и смежников требуют повторить успех российской промышленности, сумевшей создать систему С-400 с уникальным уровнем тактико-технических характеристик.
Испытания индийской противоракеты PDV Mk 2 со стрельбой по спутнику, март 2019 г. Фото Минобороны Индии
Способность Индии разработать такую ЗРС вызывает сомнения. Для создания современной зенитной системы большой дальности необходимы развитые технологии в сфере радиолокации, ракетной техники и т.д. Также нужен опыт в разработке ЗРС или ЗРК. Насколько известно, подобные компетенции у Индии пока отсутствуют.
Более того, ЗРС С-400 является уникальной в своём роде разработкой. Другие страны пока не смогли создать свои аналоги такой системы с близким уровнем характеристик. Некоторые иностранные образцы приближаются по отдельным параметрам, но в целом «Триумф» конкурентов не имеет.
Впрочем, не следует недооценивать индийскую промышленность. За последние десятилетия она продемонстрировала значительный прогресс в ракетной технике и иных отраслях. В частности, созданы противоракетные комплексы и межконтинентальные баллистические ракеты. Вполне возможно, что индийские предприятия попытаются использовать имеющиеся наработки и технологии при создании перспективного ЗРС.
Также нужно отметить, что изделию «Куша» не нужно превосходить по характеристикам ЗРС С-400. Главной задачей индийского проекта является создание собственной системы и доведение её до эксплуатации в войсках. Появление такой ЗРС резко снизит зависимость Индии от иностранных поставок и позволит совершенствовать ПВО своими силами.
Таким образом, способности Индии самостоятельно создать ЗРС с требуемыми характеристиками пока вызывают вопросы и сомнения. Однако проект «Куша» имеет особое значение для индийской обороны, и будут приложены все усилия для его успешной реализации. Согласно утверждённому плану, на эти работы потратят несколько лет. Их результаты станут известны уже к концу десятилетия.
