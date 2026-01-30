Маск ответил министру обороны Украины по поводу использования ВС РФ Starlink

Маск ответил министру обороны Украины по поводу использования ВС РФ Starlink

Недавно переведенный Зеленским с должности министра цифровой трансформации правительства Украины на должность министра обороны Михаил Федоров получил ряд распоряжений от главы киевского режима. Всего их три, все приоритетные: разобраться с «бусификацией» (насильной мобилизацией граждан сотрудниками ТЦК), усилить ПВО и урегулировать все нерешенные вопросы относительно контрактной армии.

Вот интересно, что ему ответил Федоров. К сожалению, подробностей нет. Все три задачи, обозначенные киевским клоуном, не только самые застарелые, само их решение — нечто из области фантастики. Еще ко всему этому Зеленский добавил требование по насыщению дронами ВСУ и замену артиллерии, да еще без переплат. Что последнее означает, понять сложно, особенно насчет экономии средств.



Похоже, Зеленский искренне верит, что сменив в очередной раз главу Минобороны он добьется исполнения несбыточного. Скорее это похоже на то, что глава режима просто откровенно топит нового министра, заранее обозначив предлоги, по которым потом его легко будет уволить и заменить на очередного, извините, «козла отпущения».

Пока что у Федорова ничего положительного не происходит. Пытается он решить одну очень серьезную проблему, связанную со все увеличивающимися атаками российских войск беспилотных систем по тыловым объектам с использованием беспилотников, управляемых через терминалы Starlink.

Вчера глава Минобороны Украины объявил, что обратился за помощью к руководству SpaceX и даже вроде как лично к Илону Маску. Однако решения нет, судя по тому, что сообщает советник министра Бескрестнов. Сегодня он вновь рассказал об очередной серии ударов российских дронов с терминалами американской спутниковой связи по трассе Богуслав-Петропавловка. В крайней ее точке, ближе к Киеву, это более 400 километров от переднего края по прямой.

При этом Федоров зачем-то опубликовал в своем аккаунте соцсети Маска заочные слова благодарности за помощь, которой еще нет, в решении проблемы использования ВС РФ Starlink.

Я благодарен президенту SpaceX Гвинну Шотвеллу и лично Илону Маску за их оперативный отклик и немедленное начало работы над решением проблемы.

На что Илон Маск коротко ему ответил в комментарии к посту что-то вроде: «Да пожалуйста, не стоит благодарности, я ничего и не сделал».

You're most welcome.

Как говорится, ждем дальнейшего развития сюжета. Больше Маску заняться нечем, кроме как решать проблемы украинского министра обороны.

  1. Владислав_В Звание
    Владислав_В
    +6
    Сегодня, 20:53
    Ха,нормально так Маск его затролил laughing
    1. Arzoo Звание
      Arzoo
      +2
      Сегодня, 21:00
      Да дуру он гонит. Раньше наши терминалы на раз-два отключали. Даже на лбс где наши примерно в той же геолокации что и противника. Распознавали и отключали. Просто нсть политическое решение на Потомаке. Ну вы поняли…
      1. Владислав_В Звание
        Владислав_В
        +3
        Сегодня, 21:03
        Да, конечно, они каждый терминал в реале контролируют, кто им пользуется и где в данный момент он находится.
        1. михаилл Звание
          михаилл
          +1
          Сегодня, 21:26
          Цитата: Владислав_В
          Да, конечно, они каждый терминал в реале контролируют, кто им пользуется и где в данный момент он находится.

          А разве есть какие-то препятствия для этого?
          Все пишется, и трафик, и геолокация.
          1. Владислав_В Звание
            Владислав_В
            0
            Сегодня, 21:34
            Цитата: михаилл
            А разве есть какие-то препятствия для этого?
            Все пишется, и трафик, и геолокация.

            Да, конечно же, нет, это разведывательная стратегическая информация, которая нужна и для контроля бизнеса, и для разведки США.
    2. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +1
      Сегодня, 22:02
      Он нас тролит нормально, говорит за "всё хорошее" а на деле вовсю поддерживает фашистов.
  2. михаилл Звание
    михаилл
    +3
    Сегодня, 20:55
    Просто нужно оборудование за деньги покупать и трафик оплачивать. А не клянчить забесплатно.
    Маску еще на Марс лететь, ему нужны на это денежки- вот и продает коммуникационные услуги тем у кого деньги есть.
  3. Dart2027 Звание
    Dart2027
    +5
    Сегодня, 21:03
    Мне кажется, что Маск всю эту публику на дух не выносит. Нет не потому что он пророссийский, ни в коем случае, а потому что его несколько лет заставляли обеспечивать их связью за свой счет.
    1. kromer Звание
      kromer
      +1
      Сегодня, 21:13
      Цитата: Dart2027
      Маск всю эту публику на дух не выносит.


      Переносит или не переносит, но ничего для них делать, я думаю, не будет.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 22:02
      Цитата: Dart2027
      а потому что его несколько лет заставляли обеспечивать их связью за свой счет.

      26 октября 2022 года Маск подтвердил сделку и приобрёл Twitter за 44 млрд долларов.
      Ну Вы поняли, как это было.
  4. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 21:41
    И в чем троллинг? На русском это означает - всегда пожалуйста! Нашли откуда гол выдумывать себе fool
  5. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 21:53
    Похоже, Зеленский искренне верит, что сменив в очередной раз главу Минобороны он добьется исполнения несбыточного.

    Интересная "страна" (точнее лимитроф), где с 1991 года было 19 министров обороны:
    В списке министров обороны Украины были: Александр Кузьмук, Владимир Шкидченко, Евгений Марчук, Анатолий Гриценко, Юрий Ехануров, Валерий Иващенко (и. о.), Михаил Ежель, Дмитрий Саламатин, Павел Лебедев, Игорь Тенюх (и. о.), Михаил Коваль (и. о.), Валерий Гелетей, Степан Полторак, Андрей Загороднюк, Андрей Таран, Алексей Резников, Рустем Умеров, Денис Шмыгаль, Михаил Фёдоров.
    И это за 35 лет. Последних три, не пришей не пристегни.
  6. carpenter Звание
    carpenter
    -2
    Сегодня, 21:57
    увеличивающимися атаками российских войск беспилотных систем по тыловым объектам с использованием беспилотников, управляемых через терминалы Starlink.
    Вот и ответ на вопрос - "А что Путин получил от Трампа, взамен на недельный отказ от ударов по украинской энергетике".
    1. Михаил Сибирский Звание
      Михаил Сибирский
      0
      Сегодня, 22:21
      Цитата: carpenter
      увеличивающимися атаками российских войск беспилотных систем по тыловым объектам с использованием беспилотников, управляемых через терминалы Starlink.
      Вот и ответ на вопрос - "А что Путин получил от Трампа, взамен на недельный отказ от ударов по украинской энергетике".

      Очень хотелось бы в это верить. Время покажет.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 22:27
        Цитата: Михаил Сибирский
        Очень хотелось бы в это верить. Время покажет.

        Верно, поживём увидим.
  7. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 22:02
    Скорее всего, Маска просто коробит от этой селюковской беспардонности. Наглость, хамство и бесцеремонность бандеровской верхушки, настолько очевидна, что не замечать её просто невозможно. И, у любого нормального человека, это вызывает чувство брезгливости.
  8. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    0
    Сегодня, 22:08
    Спасибо за фотографию Маска, меня стошнило.
    Для меня бессмысленно визжат две свиньи и на фронте гибнут люди.
  9. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 22:19
    обратился за помощью к руководству SpaceX и даже вроде как лично к Илону Маску. Однако решения нет

    Да есть решение, есть! простое и изящное
    Нет ничего проще!
    Отключить работу Старлинка на всей территории Украины, и оставить этих наглых русских с носом!
    Пусть как хотят, так и выкручиваются...