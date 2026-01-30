Маск ответил министру обороны Украины по поводу использования ВС РФ Starlink
Недавно переведенный Зеленским с должности министра цифровой трансформации правительства Украины на должность министра обороны Михаил Федоров получил ряд распоряжений от главы киевского режима. Всего их три, все приоритетные: разобраться с «бусификацией» (насильной мобилизацией граждан сотрудниками ТЦК), усилить ПВО и урегулировать все нерешенные вопросы относительно контрактной армии.
Вот интересно, что ему ответил Федоров. К сожалению, подробностей нет. Все три задачи, обозначенные киевским клоуном, не только самые застарелые, само их решение — нечто из области фантастики. Еще ко всему этому Зеленский добавил требование по насыщению дронами ВСУ и замену артиллерии, да еще без переплат. Что последнее означает, понять сложно, особенно насчет экономии средств.
Похоже, Зеленский искренне верит, что сменив в очередной раз главу Минобороны он добьется исполнения несбыточного. Скорее это похоже на то, что глава режима просто откровенно топит нового министра, заранее обозначив предлоги, по которым потом его легко будет уволить и заменить на очередного, извините, «козла отпущения».
Пока что у Федорова ничего положительного не происходит. Пытается он решить одну очень серьезную проблему, связанную со все увеличивающимися атаками российских войск беспилотных систем по тыловым объектам с использованием беспилотников, управляемых через терминалы Starlink.
Вчера глава Минобороны Украины объявил, что обратился за помощью к руководству SpaceX и даже вроде как лично к Илону Маску. Однако решения нет, судя по тому, что сообщает советник министра Бескрестнов. Сегодня он вновь рассказал об очередной серии ударов российских дронов с терминалами американской спутниковой связи по трассе Богуслав-Петропавловка. В крайней ее точке, ближе к Киеву, это более 400 километров от переднего края по прямой.
При этом Федоров зачем-то опубликовал в своем аккаунте соцсети Маска заочные слова благодарности за помощь, которой еще нет, в решении проблемы использования ВС РФ Starlink.
На что Илон Маск коротко ему ответил в комментарии к посту что-то вроде: «Да пожалуйста, не стоит благодарности, я ничего и не сделал».
Как говорится, ждем дальнейшего развития сюжета. Больше Маску заняться нечем, кроме как решать проблемы украинского министра обороны.
