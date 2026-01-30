ВС России освободили посёлок Бересток в окрестностях Константиновки

ВС России освободили посёлок Бересток в окрестностях Константиновки

Бойцы группировки войск «Юг» ВС России освободили поселок Бересток в окрестностях Константиновки. Численность жителей этого населенного пункта, перешедшего под российский контроль, составляет 500 человек.

Об освобождении поселка сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В сегодняшней сводке оборонного ведомства сказано, что сегодня российские войска взяли под свой контроль три населенных пункта, одним из которых является расположенный в ДНР Бересток. Кроме него, освобождены также Речное и Терноватое в Запорожской области.

Примечательно, что ряд украинских источников отрицают потерю Берестка. Конечно, не исключено, что ВСУ попытаются отбить населенный пункт. Также вполне возможно, что на его территории еще прячутся не успевшие отступить украинские военные. Но с учетом того, что оборонное ведомство в большинстве случаев не спешит докладывать об освобождении населенных пунктов, проверяя и перепроверяя информацию с передовой, можно считать вполне достоверным сообщение Минобороны о том, что населенный пункт уже наш.


Поселок находится совсем рядом с Константиновкой, немного южнее. Его переход в руки армии России позволяет еще сильнее охватить с флангов город, в котором сейчас идут уличные бои. Продвижение наших войск на данном участке неизбежно заставляет врага ослаблять оборону других.

Всего в зоне ответственности «южан» противник потерял убитыми и ранеными более тысячи военнослужащих за неделю.
  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    -5
    Сегодня, 21:11
    Не верю! Это сказка про Синьковское два! МО и Купянск второй раз взяло, правда, пока только в докладах. А там в горбольнице пять героев три месяца в окружении сидят...
    Взятие Берестов, это приговор Кон тантиновке! Когда возьмём, это очень многое поменяет на этом направлении.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +3
      Сегодня, 21:14
      Насчёт Терноватого сейчас уточню. Если реально взяли, хана Орехову и мы на пороге Запорожья. Это ключевая высота на направлении.
  2. kromer Звание
    kromer
    +3
    Сегодня, 21:15
    А Константиновку уже в клещи взяли ...
  3. Пленник Звание
    Пленник
    -4
    Сегодня, 21:24
    За четыре года наша Красная Армия дошла до Берлина и расхерачила его в хлам. sad Что не так с нашими ВС РФ?!
    1. Комментарий был удален.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 22:12
      Цитата: Пленник
      За четыре года наша Красная Армия дошла до Берлина и расхерачила его в хлам. Что не так с нашими ВС РФ?!

      Всего за свободу Европы Красная Армия заплатила страшную цену – больше 1 миллиона человек.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 21:39
    Продвижение вперёд идёт и это важно...
    Кстати, уже замечено, что нарастает количество ударов по транспортной инфраструктуре противника или это так, утешения для написали?
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 21:53
      Цитата: rocket757
      Кстати, уже замечено, что нарастает количество ударов по транспортной инфраструктуре противника или это так, утешения для написали?

      Вот, что нашёл. Сообщение вполне адекватного канала , в дезинформации не замечен.
      1. kromer Звание
        kromer
        0
        Сегодня, 22:09
        Цитата: Монтесума
        Сообщение вполне адекватного канала , в дезинформации не замечен.


        Сайт Украина.ру их же? Я имею ввиду в интернете, не в синьке.
  5. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    0
    Сегодня, 22:22
    оборонное ведомство в большинстве случаев не спешит докладывать об освобождении населенных пунктов, проверяя и перепроверяя информацию с передовой, можно считать вполне достоверным сообщение Минобороны о том, что населенный пункт уже наш.

    Да, уж! Купянск-узловой тому свидетельство.