Бойцы группировки войск «Юг» ВС России освободили поселок Бересток в окрестностях Константиновки. Численность жителей этого населенного пункта, перешедшего под российский контроль, составляет 500 человек.Об освобождении поселка сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.В сегодняшней сводке оборонного ведомства сказано, что сегодня российские войска взяли под свой контроль три населенных пункта, одним из которых является расположенный в ДНР Бересток. Кроме него, освобождены также Речное и Терноватое в Запорожской области.Примечательно, что ряд украинских источников отрицают потерю Берестка. Конечно, не исключено, что ВСУ попытаются отбить населенный пункт. Также вполне возможно, что на его территории еще прячутся не успевшие отступить украинские военные. Но с учетом того, что оборонное ведомство в большинстве случаев не спешит докладывать об освобождении населенных пунктов, проверяя и перепроверяя информацию с передовой, можно считать вполне достоверным сообщение Минобороны о том, что населенный пункт уже наш.Поселок находится совсем рядом с Константиновкой, немного южнее. Его переход в руки армии России позволяет еще сильнее охватить с флангов город, в котором сейчас идут уличные бои. Продвижение наших войск на данном участке неизбежно заставляет врага ослаблять оборону других.Всего в зоне ответственности «южан» противник потерял убитыми и ранеными более тысячи военнослужащих за неделю.

