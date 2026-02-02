Виновники подрыва «Северных потоков» выявлены, но вопросы и сомнения остались

Хотя диверсия на двух трансбалтийских трубопроводах случилась более трех лет назад, в этом деле за такое долгое время так ничего и не прояснилось. Вопросов и неясностей с тех пор не стало меньше.

Главный подозреваемый уже установлен


В деле о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» в 2022 году, расследование которого провели правоохранители Германии, фигурирует бывший офицер спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ). В СМИ называют его имя – Сергей Кузнецов.



Подозреваемый в прошлом году был задержан на территории Италии и экстрадирован в Германию, где его взяли под арест.

В ходе судебного разбирательства появилась информация о том, что сразу после проведения диверсии он покинул ФРГ и выехал на Украину. Ее опубликовали на сайте Верховного суда Германии. Вместе с подозреваемым из страны уехали и другие украинские граждане, которые предположительно входили в состав диверсионной группы.

В тексте судебного решения указаны причины отказа в освобождении подозреваемого из-под ареста. В не говорится следующее:

После установки взрывных устройств на трех трубах двух газопроводов члены экипажа на яхте вернулись на Рюген. Там обвиняемый покинул судно и 23 сентября 2022 года был доставлен водителем обратно на Украину.

Следствие предполагает, что Кузнецов руководил группой, в состав которой входили также капитан яхты, специалист по взрывчатке и четыре водолаза, подготовленные для погружения на большие глубины.

Непростое расследование


Диверсия на «Северных потоках» была совершена 26 сентября 2022 года. Эти магистрали предназначались для экспорта газа из России в Германию и другие европейские государства. Пресс-служба компании Nord Stream, являющейся оператором газопровода «Северный поток», объявила тогда о больших масштабах разрушений и о том, что возможность восстановления объекта находится под вопросом.

Правоохранители ФРГ, Швеции и Дании, проводящие расследование инцидента, практически сразу выяснили, что это была диверсия. Россияне к расследованию допущены не были, но Генпрокуратура РФ возбудила дело о международном терроризме. Ее запросы следователям чаще всего игнорировались. Шведские и датские специалисты не стали продолжать расследование, в отличие от немецких.

В постановлении Федерального суда ФРГ от 10 декабря 2025 года указывается на причастность Украины к диверсии. Прямо об украинском следе в документе не говорится, но ряд деталей не оставляют сомнений в его присутствии.

Постановление стало ответом на ходатайство защиты о смягчении меры пресечения для Сергея Кузнецова, которое суд отклонил.

Вопрос возмещения убытков


Теперь, после выяснения причастности в диверсии граждан Украины, среди которых как минимум один был на момент совершения преступления действующим сотрудником государственной силовой структуры, возникает вопрос о компенсациях ущерба.

Так, в конце января ее выплаты потребовала от украинских властей сопредседатель немецкой политической партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель. Она сделала соответствующее обращение к главе киевского режима Владимиру Зеленскому. По мнению Вайдель, государство, совершившее подобное и нанесшее серьезный ущерб немецкой экономике, не может считаться дружественным по отношению к ФРГ.

Собственно, в Германии к диверсии негативно относятся не только представители оппозиции, но и государственные чиновники высокого ранга. Так, немецкий министр иностранных дел Йоханн Вадефуль в ноябре прошлого года в интервью газете India Today назвал подрыв газопроводов «актом террора».

Характеристика и значение газопроводов


Трубопровод «Северный поток», проложенный из России в Германию по дну Балтийского моря, был сдан в эксплуатацию в 2011 году. Затем параллельно этим двум ниткам магистрали стали прокладывать еще две. Новый трубопровод получил название «Северный поток – 2». После начала российской спецоперации на Украине в 2022 году отношения России с государствами ЕС значительно ухудшились. В связи с этим, Германия остановила процесс сертификации газопровода, а немногим позднее произошли диверсия, в результате которой повреждения получили две нитки СП-2 и одна нитка «Северного потока».

Стоит вкратце описать, что из себя представляют эти два газопровода.

Они проложены по дну Балтийского моря из России в Германию через исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Диаметр трубопроводов достигает 1,22 метра, а их общая протяженность – 1224 километра. Глубина укладки труб по балтийскому дну составляет от пяти до 200 метров.


Эти четыре нитки имеют пропускную способность 110 миллиардов кубометров природного газа в год. В целом, данный маршрут поставки «голубого топлива» из РФ в Европу является одним из важнейших, но теперь он полностью остановлен, хотя и одна из его ниток осталась неповрежденной.

В целом, более десятилетия российский газ поставлялся в страны ЕС по «Северному потоку – 1». СП-2 так и не успели запустить.

Первую нитку СП-1 мощностью 27,5 миллиарда кубометров построили в рекордные сроки. В 2010 году Финляндия и Швеция дали разрешение на его прокладку в водах этих государств, а уже в ноябре следующего 2011 года она была запущена в эксплуатацию.


Укладка труб «Северного потока – 2» началась в 2018 году и была завершена в 2021-м. На его строительство ушло больше времени из-за неуступчивости Дании. В итоге трубы пришлось укладывать в обход, южнее датского острова Борнхольм.

Проект строительства двух трубопроводов имел важное экономическое и политическое значение как для России, так и для европейских государств. Он позволил не только диверсифицировать маршруты поставок топлива, но и существенно снизил зависимость экспортеров и импортеров от транзитных стран.

«Северный поток» считается самым мощным и наиболее протяженным подводным газопроводом в мировой истории. Он также был уникальным благодаря тому, что перекачка газа осуществлялась с помощью лишь одной станции «Портовая». В мире нет другого подобного объекта, сравнимого с ней по показателям мощности и давления.

Подрыв «Северных потоков» в 2022 году вызвал широкий международный резонанс. Расследование инцидента, которое официально считается завершенным, пока не способно дать ответы на все вопросы, связанные с диверсией.
