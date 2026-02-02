О «вранье генералов» и «мягкотелости президента»... Размышления на тему очередной проигранной информационной битвы
В который уже раз мы проигрываем очередную информационную битву. В который уже раз попадаемся в одну и ту же информационную яму. Читаю наши интернет-каналы и поражаюсь тому, как даже патриотические журналисты и блогеры просто повторяют точку зрения противной стороны, иногда ссылаясь на мнения тех, кто реально участвует в боевых действиях и видит войну своими глазами, но на своем уровне. Боец или командир подразделения говорит о конкретной ситуации на конкретном участке.
О чем сегодня, точнее уже несколько дней, говорят и пишут аналитики, блогеры, журналисты? Две «горячие» темы, которые волнуют всех. Две темы, которые предлагаются нам как доказательства нашей слабости, доказательства вранья наших военных об успехах армии. И, наверное, самое главное, доказательства слабости нашего президента и его готовности плясать под дудку американского президента. Читаю некоторые посты и понимаю, что противник реально влияет на мнение российского обывателя.
Сегодня я не буду переубеждать скептиков, которые уже, судя по их комментариям, сдались, уже льют крокодиловы слезы по потерянной России, ругают наших бойцов, офицеров и генералов за проигранную войну. Незачем. Я давно уже понимаю, что в любом обществе есть категория людей, которым всегда плохо, которых всегда обижают, которые всегда против.
Причем они это свое «против» очень просто направляют в любую сторону. Сегодня против того, за что были вчера. Завтра будут против того, за что выступают сегодня. А когда их спрашивают, почему так, классический ответ: «Я за это не голосовал, я вообще не голосовал». Что-то вроде: я не я, и лошадь не моя. Виноваты все остальные, а я как был «весь в белом, так и остаюсь»…
Купянск-Узловой не брали…
Первое, о чем стоит поговорить, это Купянск-Узловой. Точнее, о «вранье» наших военных, наших генералов, нашего начальника ГШ и даже Верховного. Что только не написано сегодня по этому поводу. Совсем недавно примерно такая же история уже была. Не в 20 веке, не в ещё более ранней истории. В конце прошлого года. Но мы же обладаем рыбьей памятью. Как карасики в вонючем пруду. Один раз сорвался с рыболовного крючка, через 5-10 минут уже опять клюет на этот же крючок.
Напомню, с чего все началось. Доклад командующего группировкой, затем заявление начальника ГШ об установлении контроля над Купянском-Узловым 27 января. А через день в сети появилось видео, на котором один из украинских комбатов расхаживает спокойно по городу, причем, судя по состоянию улицы, там идет вполне нормальная «мирная» жизнь. Не слышно выстрелов, нет воронок от снарядов и мин. Даже следы автомобильных шин показывают, что водители не паниковали, соблюдали правила дорожного движения…
Действительно, у обывателя возникает вполне резонный вопрос о том, как же так, это не наш комбат, это командир отдельного батальона ВСУ. Значит, там наших нет? А если подумать, причем воспринимать ВСУ не как «банду батьки Махно», а как хорошо обученных и матерых бойцов, которые не первый год воюют? Просто чуть-чуть забыть о том, о чем пишут все, о работе ТЦК на Украине, об отловленных и брошенных на передовую неподготовленных мужиках?
Наверное, нет сегодня читателя, который бы не знал о тактике действий наших штурмовиков, когда штурмы проникают в населенный пункт двойками-тройками, а уже потом, сконцентрировавшись в определенном мете, начинают действовать как монолитное подразделение. Не думаю, что об этой тактике не знают в ВСУ. Как не думаю, что в рядах их армии нет бойцов, способных работать по примерно такой же схеме.
О чем говорил генерал Герасимов? О том, что в городе проводится зачистка! О том, что в городе осталось до 800 боевиков. Но мы об этом забыли напрочь. «Нам наврали! Обманули народ!». Напомнить Димитров? Сколько после взятия этого города продолжалась зачистка? Сколько боевиков туда проникали из соседнего города ежедневно? Неужели нельзя «включить» мозг» и представить, что тогда представляла оборона города?
Тортик был. Корж, слой крема, опять корж, опять слой крема и т. д. В этом доме наши, а в соседнем враги. Эту улицу мы зачистили, а соседнюю завтра будем. Обычная рутина войны. Взять, разрушить оборону, зачистить дома от подразделений противника, создать условия для работы саперов и местной власти. Что не так? Алгоритм неизвестный? Или среди тех, кто остался в живых из украинских подразделений, поголовно стали сдаваться в плен? Не было тех, кто решил сражаться до конца?
Комбат на видео? Открою маленький секрет: комбаты ВСУ с шашкой в руках в атаку не бегают. И на передовой многие солдаты комбатов вообще не видели. Даже для видео этот комбат не соизволил надеть «прикид» штурмовика, прогуливается как на бульваре какого-либо приморского городка. В футболке... Значит, сидит этот комбат ещё в незачищенном районе.
Путин как собачка выполнил команду Трампа…
Теперь другая тема. Тема энергетического перемирия. Вот ведь Трамп, одной «просьбой» заставил российского президента в самый благоприятный для окончательного «уничтожения» энергетики момент прекратить удары. Предательство? Почему не стали добивать, особенно с учетом того, что морозы вынудили бы народ выйти на улицы и начались протесты против режима Зеленского? Кто-то из читателей не видел подобных комментариев?
А теперь опять «включаем мозг». Кто заявил об «энергетическом перемирии»? Путин? Зеленский? Кто-то из других украинских или российских чиновников? Нет, объявил американский президент! Кстати, даже сегодня, по прошествии нескольких дней, ни Москва, ни Киев не прокомментировали это «перемирие». А почему? Да просто потому, что нет никакого перемирия. Есть военная необходимость. Есть понимание эффективности применения вооружения. В конечном счете, есть понимание того, что Украина даже при помощи западных стран не сможет восстановить собственную энергетику.
Немного порассуждаем. Удары наших ВКС и дронов разрушили единую энергосистему Украины. Факт? Факт. Большинство объектов разрушены так, что восстановить их просто невозможно. Факт? Факт. Энергообъекты продолжают разрушаться уже без нашего участия просто потому, что не выдерживают нагрузки. Факт? Факт. Хватит имеющихся энергоресурсов для хоть какой-то работы серьезных военных производств на Украине? Сомнительно.
И наконец, ожидаются серьезные морозы на Украине. Система отопления и канализации в крупных городах находится в сложнейшем состоянии. Ну ударим мы по остаткам энергетики, и что? Кто пострадает? Простые граждане, и что дальше? Они выйдут на майдан? Поднимут восстание? Пойдут с кольями и прочими подручными средствами на Банковую? Кто-то в это верит? Кто-то этого хочет?
Далее. Прекратились удары дронов и ВКС после объявления «перемирия»? Нет! «Герани» и ракеты просто получили другие цели. Какие? Достаточно посмотреть сводки МО. Удары наносятся по логистике! По железной дороге, по автотранспорту, по мостам и прочим объектам.
Так было предательство или это просто военная необходимость, вполне объяснимая смена целеуказания? Разрушив тыл, удары вернулись к разрушению логистики для фронта. Логично? Вполне. Решения Генштаба иногда достаточно неожиданны. Но это говорит не о «глупости» наших генералов, а о некомпетенции комментаторов. Это как поэзия. Рифмовать может почти каждый, а вот стихи могут писать единицы.
Понять решения генералов часто просто невозможно. Военачальников намного меньше, чем солдат и офицеров. Это не о звездах на погонах. Это о типе мышления, о способности мыслить масштабно, мыслить нестандартно, мыслить так, чтобы для твоего противника твои решения были неожиданными, фатальными.
Сегодня не будет выводов. Не будет «предсказаний». В начале материала я заявил о целях, которые поставил перед собой. Думаю, этого достаточно...
Информация