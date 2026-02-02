О «вранье генералов» и «мягкотелости президента»... Размышления на тему очередной проигранной информационной битвы

О «вранье генералов» и «мягкотелости президента»... Размышления на тему очередной проигранной информационной битвы

В который уже раз мы проигрываем очередную информационную битву. В который уже раз попадаемся в одну и ту же информационную яму. Читаю наши интернет-каналы и поражаюсь тому, как даже патриотические журналисты и блогеры просто повторяют точку зрения противной стороны, иногда ссылаясь на мнения тех, кто реально участвует в боевых действиях и видит войну своими глазами, но на своем уровне. Боец или командир подразделения говорит о конкретной ситуации на конкретном участке.

О чем сегодня, точнее уже несколько дней, говорят и пишут аналитики, блогеры, журналисты? Две «горячие» темы, которые волнуют всех. Две темы, которые предлагаются нам как доказательства нашей слабости, доказательства вранья наших военных об успехах армии. И, наверное, самое главное, доказательства слабости нашего президента и его готовности плясать под дудку американского президента. Читаю некоторые посты и понимаю, что противник реально влияет на мнение российского обывателя.



Сегодня я не буду переубеждать скептиков, которые уже, судя по их комментариям, сдались, уже льют крокодиловы слезы по потерянной России, ругают наших бойцов, офицеров и генералов за проигранную войну. Незачем. Я давно уже понимаю, что в любом обществе есть категория людей, которым всегда плохо, которых всегда обижают, которые всегда против.

Причем они это свое «против» очень просто направляют в любую сторону. Сегодня против того, за что были вчера. Завтра будут против того, за что выступают сегодня. А когда их спрашивают, почему так, классический ответ: «Я за это не голосовал, я вообще не голосовал». Что-то вроде: я не я, и лошадь не моя. Виноваты все остальные, а я как был «весь в белом, так и остаюсь»…

Купянск-Узловой не брали…


Первое, о чем стоит поговорить, это Купянск-Узловой. Точнее, о «вранье» наших военных, наших генералов, нашего начальника ГШ и даже Верховного. Что только не написано сегодня по этому поводу. Совсем недавно примерно такая же история уже была. Не в 20 веке, не в ещё более ранней истории. В конце прошлого года. Но мы же обладаем рыбьей памятью. Как карасики в вонючем пруду. Один раз сорвался с рыболовного крючка, через 5-10 минут уже опять клюет на этот же крючок.

Напомню, с чего все началось. Доклад командующего группировкой, затем заявление начальника ГШ об установлении контроля над Купянском-Узловым 27 января. А через день в сети появилось видео, на котором один из украинских комбатов расхаживает спокойно по городу, причем, судя по состоянию улицы, там идет вполне нормальная «мирная» жизнь. Не слышно выстрелов, нет воронок от снарядов и мин. Даже следы автомобильных шин показывают, что водители не паниковали, соблюдали правила дорожного движения…

Действительно, у обывателя возникает вполне резонный вопрос о том, как же так, это не наш комбат, это командир отдельного батальона ВСУ. Значит, там наших нет? А если подумать, причем воспринимать ВСУ не как «банду батьки Махно», а как хорошо обученных и матерых бойцов, которые не первый год воюют? Просто чуть-чуть забыть о том, о чем пишут все, о работе ТЦК на Украине, об отловленных и брошенных на передовую неподготовленных мужиках?

Наверное, нет сегодня читателя, который бы не знал о тактике действий наших штурмовиков, когда штурмы проникают в населенный пункт двойками-тройками, а уже потом, сконцентрировавшись в определенном мете, начинают действовать как монолитное подразделение. Не думаю, что об этой тактике не знают в ВСУ. Как не думаю, что в рядах их армии нет бойцов, способных работать по примерно такой же схеме.

О чем говорил генерал Герасимов? О том, что в городе проводится зачистка! О том, что в городе осталось до 800 боевиков. Но мы об этом забыли напрочь. «Нам наврали! Обманули народ!». Напомнить Димитров? Сколько после взятия этого города продолжалась зачистка? Сколько боевиков туда проникали из соседнего города ежедневно? Неужели нельзя «включить» мозг» и представить, что тогда представляла оборона города?

Тортик был. Корж, слой крема, опять корж, опять слой крема и т. д. В этом доме наши, а в соседнем враги. Эту улицу мы зачистили, а соседнюю завтра будем. Обычная рутина войны. Взять, разрушить оборону, зачистить дома от подразделений противника, создать условия для работы саперов и местной власти. Что не так? Алгоритм неизвестный? Или среди тех, кто остался в живых из украинских подразделений, поголовно стали сдаваться в плен? Не было тех, кто решил сражаться до конца?

Комбат на видео? Открою маленький секрет: комбаты ВСУ с шашкой в руках в атаку не бегают. И на передовой многие солдаты комбатов вообще не видели. Даже для видео этот комбат не соизволил надеть «прикид» штурмовика, прогуливается как на бульваре какого-либо приморского городка. В футболке... Значит, сидит этот комбат ещё в незачищенном районе.

Путин как собачка выполнил команду Трампа…


Теперь другая тема. Тема энергетического перемирия. Вот ведь Трамп, одной «просьбой» заставил российского президента в самый благоприятный для окончательного «уничтожения» энергетики момент прекратить удары. Предательство? Почему не стали добивать, особенно с учетом того, что морозы вынудили бы народ выйти на улицы и начались протесты против режима Зеленского? Кто-то из читателей не видел подобных комментариев?

А теперь опять «включаем мозг». Кто заявил об «энергетическом перемирии»? Путин? Зеленский? Кто-то из других украинских или российских чиновников? Нет, объявил американский президент! Кстати, даже сегодня, по прошествии нескольких дней, ни Москва, ни Киев не прокомментировали это «перемирие». А почему? Да просто потому, что нет никакого перемирия. Есть военная необходимость. Есть понимание эффективности применения вооружения. В конечном счете, есть понимание того, что Украина даже при помощи западных стран не сможет восстановить собственную энергетику.

Немного порассуждаем. Удары наших ВКС и дронов разрушили единую энергосистему Украины. Факт? Факт. Большинство объектов разрушены так, что восстановить их просто невозможно. Факт? Факт. Энергообъекты продолжают разрушаться уже без нашего участия просто потому, что не выдерживают нагрузки. Факт? Факт. Хватит имеющихся энергоресурсов для хоть какой-то работы серьезных военных производств на Украине? Сомнительно.

И наконец, ожидаются серьезные морозы на Украине. Система отопления и канализации в крупных городах находится в сложнейшем состоянии. Ну ударим мы по остаткам энергетики, и что? Кто пострадает? Простые граждане, и что дальше? Они выйдут на майдан? Поднимут восстание? Пойдут с кольями и прочими подручными средствами на Банковую? Кто-то в это верит? Кто-то этого хочет?

Далее. Прекратились удары дронов и ВКС после объявления «перемирия»? Нет! «Герани» и ракеты просто получили другие цели. Какие? Достаточно посмотреть сводки МО. Удары наносятся по логистике! По железной дороге, по автотранспорту, по мостам и прочим объектам.

Так было предательство или это просто военная необходимость, вполне объяснимая смена целеуказания? Разрушив тыл, удары вернулись к разрушению логистики для фронта. Логично? Вполне. Решения Генштаба иногда достаточно неожиданны. Но это говорит не о «глупости» наших генералов, а о некомпетенции комментаторов. Это как поэзия. Рифмовать может почти каждый, а вот стихи могут писать единицы.

Понять решения генералов часто просто невозможно. Военачальников намного меньше, чем солдат и офицеров. Это не о звездах на погонах. Это о типе мышления, о способности мыслить масштабно, мыслить нестандартно, мыслить так, чтобы для твоего противника твои решения были неожиданными, фатальными.

Сегодня не будет выводов. Не будет «предсказаний». В начале материала я заявил о целях, которые поставил перед собой. Думаю, этого достаточно...
  1. ASSAD1 Звание
    ASSAD1
    +5
    Сегодня, 03:31
    Да,уж, автор выбрал для себя тяжёлую ношу. Оправдать действия руководства. Хотелось единственное сказать,никто кроме врагов не критикует наших солдат и офицеров.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +4
      Сегодня, 03:51
      Понять решения генералов часто просто невозможно.
      1. Glock-17 Звание
        Glock-17
        0
        Сегодня, 04:09
        Это не смешно, тетя. Не смешно… («Джентельмены Удачи»)
  2. Wildcat Звание
    Wildcat
    +1
    Сегодня, 04:19
    wassat
    Ну давайте же о плюсах автора!
    1. Автор настойчив, уже второй день трудится над темой.
    2. Вот не видел, чтобы к другим статьям комментарии набирали по 50 (пятьдесят) "чистых" плюсов!
    "+50
    Вчера, 05:48
    Комментировать статьи этого уважаемого автора-только портить. И сейчас я даже не буду писать про общую логику и общие тезисы статьи, где одно бездоказательное утверждение вступает в решительную войну со следующим столь же бездоказательным.
    Но не могу не отметить удивительное чутье автора. Это же надо из всех возможных примеров "наших успехов" выбрать... Даже непонятно это случайно так у автора получается или он издевается."
    3. Автора узнают с первых букв и слов: "+18
    Вчера, 07:14
    Хотите верьте или нет - но после первых риторических словосочетаний сказал «Ставер»…"
    4. 121 (!) комментарий сам себя не напишет, а 17726 просмотров - не шутка! Сплошная польза сайту!
    https://topwar.ru/277132-hotim-sohranit-stranu-nado-govorit-o-nashih-pobedah-peregovory-potom.html
    request
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +1
      Сегодня, 05:49
      На ВО 4 хорошо узнаваемых по стилю написания автора... smile, без подписи можно сказать кто это.
      Хоть бы ИИ отдали для обработки материал...этот товарищ срежет все углы и шереховатости в статьях...индивидуальные особенности написания присущи только человеческой личности...что я очень даже приветствую.
      1. Адрей Звание
        Адрей
        +2
        Сегодня, 06:12
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Хоть бы ИИ отдали для обработки материал

        Не думаю, что ИИ здесь справится. Он хоть и искусственный, но интеллект, а такое количество противоречий в одной статье может наворотить только интеллект естественный laughing
        И Вам не жалко ИИ? Он ведь может не выдержать и "сойти с ума" от такой, предложенной Вами работы laughing
  3. yuliatreb Звание
    yuliatreb
    0
    Сегодня, 04:28
    О «вранье генералов» и «мягкотелости президента»

    Путин как собачка выполнил команду Трампа

  4. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +3
    Сегодня, 04:31
    О так называемом "энергетическом перемирии".
    Считаю, что в данном случае совпало несколько факторов. Мы были не против переключиться на удары по другим объектам, поскольку энергосистема Украины хорошо отхватила. Настолько, что как справедливо отметил автор, восстановить ее не получится. Во время БД - точно. Тут подоспел Трамп, с этим перемирием. Ну, и понятно, что представители хунты ему тоже на мозг капали, сложно в наше время без электроэнергии жить. Но важно другое: то, что с энергосистемой хоть и не покончено окончательно, но раздолбили ее серьезно. И тратить на нее боеприпасы уже ни к чему.
    О комбате.
    Тут хотелось бы немного поспорить с автором. Да, Купянск-Узловой не зачищен до конца, хоть и под нашим контролем. Но уж извините, даже в такой ситуации не может целый комбат врага спокойно по нему разгуливать. Под контролем - значит, что вражеские солдаты, ожидающие зачистки, не должны и носа из подвалов и щелей без последствий высунуть. Зачистка - это именно выковыривание врага из нор, в которых он прячется. Контроль - это контроль всей территории н.п., и некоторое количество противника, всеми силами пытающего спрятаться по норам. Если враг контролирует хотя бы две-три улицы, значит н.п. не полностью наш. И это уже не зачистка, а ликвидация котла, если хотите.
  5. turembo Звание
    turembo
    +4
    Сегодня, 04:57
    А давайте оставим генералов, давайте оставим передовую, и пойдем вглубь нашей страны. И включим голову, проблема не в генералах, проблема не в докладах, проблема в самом отсутствии этих проблем. Система глубоко больна, все бодро рапортуется о вечном повышении ЗП, о доступности жилья, об современной медицине, и о сказочном каком то мире, в который мы почему то не попали. Вранье оно повсюду, реальность и доклады совершенно противоположные. И вот человек едет на работу в "новом" автобусе который опоздал, но еще и сломался, и потом идет пешком по утопающему в снегу городе, который якобы почистили. И приходит на работу где у человека якобы высокая зарплата, отработав уходит, наверное на все 180% хотя пол дня не было света. И идет в поликлинику, но оказывается последний специалист уже уволился, и запись только через месяц, и вообще поликлинику закрывают, так как больных нет. Человек идет в магазин и думает, а что все так дорого? Вроде говорили урожай хороший, идет платить за ЖКХ, и тут тарифы поднимаются, оказывается сети то изношены, хотя вот отрапортовали что заменили их на 90%. Вот и живем в стране нерациональных чисел, не жизнь а сказка, настоящее уравнение с кучей неизвестных, без правильного ответа, все настолько заврались что уже сами не знают где правда, а многие в эту фантастическую реальность всерьез поверили..............
    1. ASSAD1 Звание
      ASSAD1
      +4
      Сегодня, 05:06
      Согласен с вами, не может проблема быть только например в армии, она как рак расползается по всему организму государства.
      1. turembo Звание
        turembo
        +1
        Сегодня, 05:18
        И самое ужасное вот этот вот разрыв между реальностью и фантастикой с каждым годом только растет, а градус неадекватности системы поднят настолько, что если отрапортовать перед любителем клюквы и ряженки и перед министрами о том что у нас уже подготовлена первая рота межзвездных чебурашек для борьбы с единорогами на Юпитере, никто даже ухом не поведет, похвалят, может даже медаль дадут.....
      2. Glock-17 Звание
        Glock-17
        +3
        Сегодня, 05:20
        Это еще смотря какая стадия рака. На начальной еще можно локализовать опухоль и выжечь. А вот на последней с метастазами уже ничем не помочь.
  6. Штрек Звание
    Штрек
    +1
    Сегодня, 05:16
    О «вранье генералов» и «мягкотелости президента»...



    Когда слушаешь выступления В.Путина , понимаешь что информация и доклады поступающие к нему , ничего общего не имеют с действительностью ....
    Искоренить случаи искажения поступающей информации по-видимому нет возможности , поэтому после заявлений 'ошибаться можно , врать нельзя...' , следом идёт : 'всё сбили и уничтожили ...'
    Путин о плохом слушать не хочет , поэтому ему говорят то , что его не огорчает .
    Генералы и чиновники боятся обвинений в невыполнении порученного , и последующих за это выводов , поэтому поют ему акапеллой песню 'моя прекрасная маркиза' .... И она ему очень нравится .... .
    Отсюда решения , принимаемые на 'верху' исходят от желаемого , приукрашенного , а не от действительного положения дел на местах ...
    .... так устроена вертикаль власти ... как говорил классик : 'Ничто не радует так глаз начальствующего , как искусно сделанная залепуха' (с) .... ))
    1. ASSAD1 Звание
      ASSAD1
      0
      Сегодня, 05:50
      Залипуха ,это ведь не современное изобретение, в той же армии в времена СССР такие залипухи проворачивали. Что покраска травы детским лепетом казалась.
  7. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Сегодня, 05:24
    Мне важнее всего мнение бойцов и командиров на передовой об этом перемирии...что они скажут?
    Пока что я слышал благодарность Зеленского Трампу, а не Путину за это перемирие.
    Какой то бред получается и сумасшествие...Путин отдал приказ остановить обстрелы, а спасибо за это укронацики говорят Трампу. request
    Кто и кому пудрит мозги?
    Все смешалось в одну кучу.
  8. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 05:58
    "Военачальников меньше, чем солдат". А политиков еще меньше, чем военачальников...
  9. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 06:24
    Цитата: Адрей
    И Вам не жалко ИИ?

    Если честно меня Алиска в Яндексе задолбала своими фокусами.
    Ну не понимает она русского языка несмотря на весь её интеллект...говорю ей" Алиса пошла ты в туда то и куда то"...все равно лезет... Отключишь её, она все равно откуда то вылазит и гундит под руку типа чем вам помочь... am am am
  10. Оби Ван Кеноби Звание
    Оби Ван Кеноби
    +1
    Сегодня, 06:32
    Автору двойка с минусом. Только время потерял.
    Обыкновенная пропагандистская агитка, оправдывающая бездарное руководство страны.
    А значит льющая воду на мельницу империализма.
    Большевики за 1418 дней и ночей выиграли Великую Отечественную войну, от катасрофы 1941 до взятия Берлина в 1945. И это была война с вермахтом, самой сильной армией планеты того времени. СССР воевал с экономикой и людьми всей европы.
    А сейчас сколько дней и ночей идет война?
    А мы еще Донбасс не освободили. И никакого конца и края ...
    Из Курска выбивали фашистов вместе с корейскими коммунистами, потому что сами не справлялись.
  11. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 06:36


    О чем говорил генерал Герасимов? О том, что в городе проводится зачистка! О том, что в городе осталось до 800 боевиков.


    Это у автора речь о зачистке. А в докладах Путину и Белоусову речь шла о полном контроле.
    А про 800 боевиков - можно вспомнить 300 боевиков в Курской области
  12. Андрей Крутилин Звание
    Андрей Крутилин
    +1
    Сегодня, 06:46
    Не бомбим стратегические мосты. Цел Бескидский тоннель. Бизнесу
    помешаем. Капитализм. Мать его.
    Нет у нашего Президента полноты власти. Делит ее с приватизаторами.
    После объявления войны у Главнокомандующего вся власть.
    Тогда и приватизацию можно подправить.
  13. ARIONkrsk Звание
    ARIONkrsk
    0
    Сегодня, 06:52
    Цитата: ASSAD1
    Да,уж, автор выбрал для себя тяжёлую ношу. Оправдать действия руководства. Хотелось единственное сказать,никто кроме врагов не критикует наших солдат и офицеров.

    Из статьи- О чем говорил генерал Герасимов? О том, что в городе проводится зачистка! О том, что в городе осталось до 800 боевиков.
    Что говорил на самом деле Герасимов- Вооруженные силы России освободили город Купянск-Узловой, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. По его словам, которые приводит РИА Новости, задачу выполнили бойцы группировки войск «Запад».
    Просто не надо было раньше времени заявлять, надо было подождать когда зачистят и отобьют пару контр атак и у народа бы не было сомнений и возражений.