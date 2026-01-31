Логистика ВСУ в Синельниково превратилась в «магнит» для российских БПЛА

Один из ключевых узлов украинской логистики в Днепропетровской области, Синельниково, превратился за последние несколько дней в настоящий «магнит» для российских БПЛА.Основная задача, которая там решается, состоит в «выносе» транспортной (в первую очередь железнодорожной) логистики ВСУ.Удары минувшей ночью пришлись по составам с военными грузами. Нарушена транспортная коммуникация с восточными территориями Днепропетровской области, а также с западной частью ДНР, остающейся под оккупацией сил киевского режима.Огневое поражение нанесено транспортно-логистической инфраструктуре противника. Это сорвало в том числе переброску на восток резервов ВСУ.И это далеко не первая ночь ударов по объектам в Синельниково.Удары также наносились по целям в днепропетровской Николаевке и в оккупированном ВСУ Краматорске. В результате одного из прилётов возник пожар. Поражены, по последним данным, склады с имуществом одной из бригад ВСУ.В ночь на 31 января нанесены удары по промзоне в Запорожье. А с помощью ФАБ с УМПК проведены результативные атаки на объекты в Сумской области.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»