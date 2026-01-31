Логистика ВСУ в Синельниково превратилась в «магнит» для российских БПЛА

3 556 3
Логистика ВСУ в Синельниково превратилась в «магнит» для российских БПЛА

Один из ключевых узлов украинской логистики в Днепропетровской области, Синельниково, превратился за последние несколько дней в настоящий «магнит» для российских БПЛА.

Основная задача, которая там решается, состоит в «выносе» транспортной (в первую очередь железнодорожной) логистики ВСУ.



Удары минувшей ночью пришлись по составам с военными грузами. Нарушена транспортная коммуникация с восточными территориями Днепропетровской области, а также с западной частью ДНР, остающейся под оккупацией сил киевского режима.

Огневое поражение нанесено транспортно-логистической инфраструктуре противника. Это сорвало в том числе переброску на восток резервов ВСУ.

И это далеко не первая ночь ударов по объектам в Синельниково.

Удары также наносились по целям в днепропетровской Николаевке и в оккупированном ВСУ Краматорске. В результате одного из прилётов возник пожар. Поражены, по последним данным, склады с имуществом одной из бригад ВСУ.

В ночь на 31 января нанесены удары по промзоне в Запорожье. А с помощью ФАБ с УМПК проведены результативные атаки на объекты в Сумской области.
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. LIONnvrsk Звание
    LIONnvrsk
    0
    Сегодня, 06:53
    Синельниково, превратился за последние несколько дней в настоящий «магнит» для российских БПЛА.

    Манит, манит, манит карусель... (с) yes
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 07:31
    ❝ Огневое поражение нанесено транспортно-логистической инфраструктуре противника ❞ —

    — Не унывайте, свидомые, зато у вас свiтло будет до 3 февраля ...
  3. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 08:26
    Логистика и краина понятия не совместимые....