Беспорядки охватили Лос-Анджелес

Пока Трамп пытается додавить Кубу, на которой, по словам главы кубинского МИД, запасов топлива осталось максимум на 20 суток, в самих США ширится география протестов.Поступают сообщения о манифестациях против ужесточения миграционной политики Трампа в Лос-Анджелесе. Это один из главных оплотов американской Демпартии, причём губернатор Калифорнии, в которой Лос-Анджелес и находится, считается главным «кандидатом в кандидаты» от Демпартии на выборах 2028 года. Речь о Гэвине Ньюсоме.На улицах крупнейшего калифорнийского города вспыхнули беспорядки. Показательно отношение к ним со стороны местных органов власти. Демократы заявили, что протестующие действуют в рамках прав и свобод, дарованных американской конституции.При этом манифестации уже традиционно вылились в стычки с полицией и сотрудниками миграционной и таможенной службы ICE. Дело дошло до погромов магазинов, автостоянок, попыток выстраивания баррикад из мусорных баков.Напомним, что протесты против ICE продолжаются и в Миннесоте, где даже 3000 сотрудников указанной службы пока не смогли подавить выступления. Двоих участников акций протеста агенты ICE застрелили.

