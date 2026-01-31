Беспорядки охватили Лос-Анджелес

Беспорядки охватили Лос-Анджелес

Пока Трамп пытается додавить Кубу, на которой, по словам главы кубинского МИД, запасов топлива осталось максимум на 20 суток, в самих США ширится география протестов.

Поступают сообщения о манифестациях против ужесточения миграционной политики Трампа в Лос-Анджелесе. Это один из главных оплотов американской Демпартии, причём губернатор Калифорнии, в которой Лос-Анджелес и находится, считается главным «кандидатом в кандидаты» от Демпартии на выборах 2028 года. Речь о Гэвине Ньюсоме.



На улицах крупнейшего калифорнийского города вспыхнули беспорядки. Показательно отношение к ним со стороны местных органов власти. Демократы заявили, что протестующие действуют в рамках прав и свобод, дарованных американской конституции.

При этом манифестации уже традиционно вылились в стычки с полицией и сотрудниками миграционной и таможенной службы ICE. Дело дошло до погромов магазинов, автостоянок, попыток выстраивания баррикад из мусорных баков.

Напомним, что протесты против ICE продолжаются и в Миннесоте, где даже 3000 сотрудников указанной службы пока не смогли подавить выступления. Двоих участников акций протеста агенты ICE застрелили.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 07:17
    ❝ При этом манифестации уже традиционно вылились в стычки с полицией и сотрудниками миграционной и таможенной службы ICE ❞ —
    ❝ Дело дошло до погромов магазинов, автостоянок, попыток выстраивания баррикад из мусорных баков ❞ —
    ❝ Демократы заявили, что протестующие действуют в рамках прав и свобод, дарованных американской конституции ❞ —

    — Вот такая «самая демократичная демократия» ...
    1. Сидор Ковпак Звание
      Сидор Ковпак
      +8
      Сегодня, 07:49
      Бесконечно можно смотреть на то, как горит огонь, как течет вода и на то как демократия возвращается домой.
      1. Проксима Звание
        Проксима
        0
        Сегодня, 08:11
        Цитата: Сидор Ковпак
        Бесконечно можно смотреть на то, как горит огонь, как течет вода и на то как демократия возвращается домой.

        К своему сожалению, повода для радости нам я не вижу. Вспоминаем, демонстранты относительно недавно захватывали Белый дом drinks и что? Америка рухнула? Типичные проявления американской демократии во всей красе! sad
  2. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +13
    Сегодня, 07:17
    России нужно выслать этим протестунам: сушек, Тульских пряников и самоваров...и открытку с хорошим настроением... laughing
    1. aviapit123 Звание
      aviapit123
      0
      Сегодня, 07:36
      Этого явно маловато будет... "малавато будет, малавато...." ещё керосинчик расплескать и добрым вентилятором раздуть!
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 07:35
    Трампа ждёт судьба Януковича ,тот не вывел на улицы танки и где "яник "потом оказался ? После импичмента может оказаться соседом Мадуро
    Трамп как ребёнок, эта игрушка надоела .Дайте другую .Всё недоделывает .
  4. dfg Звание
    dfg
    +6
    Сегодня, 07:41
    А где наш вымпел? их готовили как военно-политическую силу, где лозунги свободу Анжеле Дэвис, где неизвестные снайперы? чем больше движухи тем лучше
  5. Victor19 Звание
    Victor19
    +2
    Сегодня, 07:46
    Удачи и протестующим и правоохранительными органам. Пусть победит сильнейший.
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +4
    Сегодня, 07:47
    Всю ночь сегодня не мог заснуть. Переживал за народ Миннесоты. А тут еще Лос-Анджелес. Свободу Калифорнии! Они имеют демократическое право не жить под террористическим гнетом американских властей.
    1. Normann Звание
      Normann
      0
      Сегодня, 07:57
      Я думаю что-то не так, оказывается он Переживал за народ Миннесоты
  7. Mitka Звание
    Mitka
    +2
    Сегодня, 07:48
    Надо не мешкая раздувать этот огонёк! Спецслужбы аааууу!
  8. Сергей28 Звание
    Сергей28
    +6
    Сегодня, 07:57
    Умиляет позиция многих СМИ по вопросам миграционного бардака в странах Запада, особенно Западной Европы. "Вот видите как у них там все плохо?" При этом, при продолжении Кремлем миграционной политики (вернее полного ее отсутствия) не далек тот час, когда все последствия недальновидной и откровенно враждебной по отношению к коренному населению страны позиции власти, выльются сами знаете во что. Вот мне откровенно начихать что там с мигрантами (за рубежом). Меня гораздо более интересует вопрос, где тот предел, за которым критическая масса необразованных мастурбеков с их многочисленными родственниками с стране, перевалит за точку бифуркации, и что ждет моих потомков на территории, которая еще пока называется Россия???
    1. бухач Звание
      бухач
      +4
      Сегодня, 08:08
      Что ждёт сказал ещё Никита Михалков в "Урге территория любви",в конце фильма монгольский пацан став взрослым за кадром говорит о Забайкальском крае-"...говорят тут когда-то жили русские."Думаю что эти слова можно отнести не только к Сибири как это не прискорбно.
  9. yuliatreb Звание
    yuliatreb
    0
    Сегодня, 08:07
    Пролетарии всех Американских стран соединяйтесь
  10. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 08:08
    Кровавый режим Трампа душит свободу и демократию в США.
    Долой Трампа... Трамп должен уйти.
    Иран имеет полное право использовать силу в США для восстановления принципов демократии в этой стране...где же иранская армада кораблей у берегов Флориды. smile
  11. Владимир М Звание
    Владимир М
    +2
    Сегодня, 08:08
    Думаю, что в конечном итоге беспорядки в Лос-Анджелесе для Дони на руку.
    Дони сможет "навести порядок" опираясь на южные штаты.
    А вот у нас будет все намного серьёзней...
  12. zelivee Звание
    zelivee
    0
    Сегодня, 08:16
    Петухи взбунтовались! Бей петухов!


    Петухи взбунтовались! Бей петухов!
  13. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 08:24
    Как раз в Миннесоте беспорядки поутихли, попробуй с непривычки побезобразничай в 20-градусный мороз. А в Лос Анжелесе тепло.
  14. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    0
    Сегодня, 08:27
    Хорошо было бы если Трампа свергли, уж очень сильно он мне не нравится как президент США, сонный Джо был куда более предсказуем.
  15. abrakadabre Звание
    abrakadabre
    0
    Сегодня, 08:33
    Цитата: Яро Полк
    России нужно выслать этим протестунам: сушек, Тульских пряников и самоваров...и открытку с хорошим настроением... laughing

    Лучше военными танкерами поставить топливо на Кубу.