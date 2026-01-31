NASA решило перенести старт «лунной миссии» из-за «сильных морозов» во Флориде

NASA переносит старт миссии «Артемида», целью которой является освоение Луны. Пресс-служба американского аэрокосмического агентства сообщает о том, что перенесена по времени заправка ракеты, а сам запуск будет производиться на 2-3 позднее, ориентировочно - 8 февраля.

В качестве причины переноса «лунного старта» ракеты «Артемида II» называются «сильные морозы» во Флориде, которые «которые могут повлиять на процесс заправки». Это притом, что сегодня днём на мысе Канаверал воздух прогреется +16, а в ночь первоначально запланированного старта температура опустится до -4 по Цельсию.



Если это, по версии NASA, «сильные морозы», то возникают вопросы, как же тогда быть с новым «покорением Луны», если перепад суточных температур в одной точке лунной поверхности в 100 с лишним градусов - вполне рядовое явление?

Тем временем НАСА готовится отправить новый экипаж на МКС, чтобы заменить четырех членов экипажа Crew-11, вернувшихся на Землю 15 января из-за проблем со здоровьем одного из астронавтов.

Космический экипаж «Артемиды-1», стартующий на ракете SpaceX Falcon 9, должен быть готов к запуску 11 февраля. Если миссия «Артемида-2» стартует 8 февраля, как планирует НАСА, командир Джессика Мейр, астронавт Джек Хэтэуэй, астронавт Европейского космического агентства Софи Адено и космонавт Роскосмоса Андрей Федаев вернутся на Землю по ранее утверждённому графику.

Если же «Артемида-2» стартует 10 или 11 февраля, что являются единственными оставшимися возможностями в феврале, запуск «Артемиды-1» может быть отложен на 11 дней. В марте ещё сложнее.

Однако ни при каких обстоятельствах «Артемида-2» и «Артемида-1» не будут находиться в космосе одновременно, кроме чрезвычайных ситуаций на МКС. В остальных случаях, как заявляет NASA, приоритет отдается лунной миссии.

«Лунная» тренировка американских астронавтов в Исландии:



Миссия «Артемида II» станет первой пилотируемой миссией к Луне после программы «Аполлон», которая осуществлялась более полувека назад. Она будет реализована с использованием ракеты-носителя Space Launch System для отправки трех астронавтов NASA и канадского космонавта в облёт Луны и возвращения на Землю. Эта миссия станет основой для будущей посадки экипажа у южного полюса Луны в 2028 году.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 07:40
    - 4 в Флориде ,это катастрофа регионального масштаба .Вроде с ветром должно быть нормально ,но не уверен - это же Флорида, у меня там не то что виллы ,даже хатынки нету ( как у мами Кучмы) laughingДа и очень жаль крокодилов помёрзнут!!!
    1. Комментарий был удален.
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 08:32
        Всё-таки предки не зря облюбовывали Урал, Сибирь и районы Крайнего Севера - гадов разных меньше...
  2. Hagen Звание
    Hagen
    +4
    Сегодня, 07:59
    В свое время шаттл Челленджер взорвался в воздухе именно из-за запуска в не проектную, более холодную погоду. Какая-то проблема с резиновой прокладкой в стартовом ускорителе случилась из-за потери ею необходимых качеств при отрицательных температурах. Думаю, правильно сделали, что перенесли старт. Учли трагический опыт.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 08:23
    Ой мороз, мороз...... wassat ............
    Как мы выживаем? recourse
  4. бухач Звание
    бухач
    -1
    Сегодня, 08:25
    Всё-таки американцы в изучении нашего спутника находятся впереди всех стран имеющих лунные программы.Что тут скажешь-молодцы!Ну а нам,вероятно, по силам только в китайском обозе до Луны следовать,если разрешат конечно.
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 08:29
    Там и снимут очередное «покорение Луны»...