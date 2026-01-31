NASA решило перенести старт «лунной миссии» из-за «сильных морозов» во Флориде
NASA переносит старт миссии «Артемида», целью которой является освоение Луны. Пресс-служба американского аэрокосмического агентства сообщает о том, что перенесена по времени заправка ракеты, а сам запуск будет производиться на 2-3 позднее, ориентировочно - 8 февраля.
В качестве причины переноса «лунного старта» ракеты «Артемида II» называются «сильные морозы» во Флориде, которые «которые могут повлиять на процесс заправки». Это притом, что сегодня днём на мысе Канаверал воздух прогреется +16, а в ночь первоначально запланированного старта температура опустится до -4 по Цельсию.
Если это, по версии NASA, «сильные морозы», то возникают вопросы, как же тогда быть с новым «покорением Луны», если перепад суточных температур в одной точке лунной поверхности в 100 с лишним градусов - вполне рядовое явление?
Тем временем НАСА готовится отправить новый экипаж на МКС, чтобы заменить четырех членов экипажа Crew-11, вернувшихся на Землю 15 января из-за проблем со здоровьем одного из астронавтов.
Космический экипаж «Артемиды-1», стартующий на ракете SpaceX Falcon 9, должен быть готов к запуску 11 февраля. Если миссия «Артемида-2» стартует 8 февраля, как планирует НАСА, командир Джессика Мейр, астронавт Джек Хэтэуэй, астронавт Европейского космического агентства Софи Адено и космонавт Роскосмоса Андрей Федаев вернутся на Землю по ранее утверждённому графику.
Если же «Артемида-2» стартует 10 или 11 февраля, что являются единственными оставшимися возможностями в феврале, запуск «Артемиды-1» может быть отложен на 11 дней. В марте ещё сложнее.
Однако ни при каких обстоятельствах «Артемида-2» и «Артемида-1» не будут находиться в космосе одновременно, кроме чрезвычайных ситуаций на МКС. В остальных случаях, как заявляет NASA, приоритет отдается лунной миссии.
«Лунная» тренировка американских астронавтов в Исландии:
Миссия «Артемида II» станет первой пилотируемой миссией к Луне после программы «Аполлон», которая осуществлялась более полувека назад. Она будет реализована с использованием ракеты-носителя Space Launch System для отправки трех астронавтов NASA и канадского космонавта в облёт Луны и возвращения на Землю. Эта миссия станет основой для будущей посадки экипажа у южного полюса Луны в 2028 году.
Информация