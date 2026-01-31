Защита в 10 раз легче решётчатой: добронирование эстонских бронемашин XA-188

PASI XA-188 6х6 – это тяжёлая версия БТР XA-180, специально разработанная финской компанией Sisu (ныне Patria) по заказу морской пехоты Нидерландов. В отличие от базового варианта, она обладает усиленным бронированием и в состоянии выдержать попадание пули от патрона 14,5х114 мм. Из-за этого она стала тяжелее и перестала плавать.

По контракту от 2010 года стоимостью всего €4,6 млн Нидерланды передали Эстонии 81 БТР PASI XA-188 6х6, то есть одна машина обошлась в €57 тыс. С одной стороны, Нидерланды тогда сокращали свою морскую пехоту и хотели избавиться от парка машин, чтобы не тратиться на их хранение; а с другой, это была форма поддержки союзника по НАТО.





Несмотря на мощное бронирование, техника уязвима для атак дронов. 1-я пехотная бригада эстонской армии показала дооборудование XA-188 дополнительной защитой, предназначенной для противодействия ударным БПЛА. По всей видимости, работы проводит местная компания Bristol Trust. Съёмная конструкция состоит из металлических рам с туго натянутой стальной сеткой из проволоки, которые, судя по фото, полностью прикроют машину.

В отличие от решётчатой защиты, состоящей из многочисленных уголков, сетчатое решение гораздо легче (вес падает в 10 раз). Данная конструкция предлагалась целым рядом западных оборонных компаний ещё в начале 2010-х годов для усиления защиты колёсной бронетехники от РПГ, причём сетка изготавливалась не только из высокопрочной стали, но и из синтетических материалов и композитов.
  tralflot1832
    
    
    Сегодня, 08:59
    Купил бы по 60 000 € без добронирования ,чтобы плавала - на рыбалку ездить.Не знал об этом тендере в 2010 г.
    Eugen 62
      
      
      Сегодня, 09:50
      Купил бы по 60 000 € без добронирования ,чтобы плавала - на рыбалку ездить
      В то время можно было обойтись более простым решением. Один гражданин купил задёшево старенькую МТЛБ. Установил сверху некое подобие будки. И ездил на такой машине на рыбалку. Дешевле и обслуживание проще.
    Mister X
      
      
      Сегодня, 10:47
      Цитата: tralflot1832
      Купил бы по 60 000 € без добронирования ,чтобы плавала - на рыбалку ездить

      БРДМ вас не устроит? wink
  Младший рядовой
    
    
    Сегодня, 09:11
    в состоянии выдержать попадание пули от патрона 14,5х114 мм
    Это вообще ни о чем. Проблема у всех БТР/БМП. Можно броню как у Абрамса приклеить, но тоже не помогает.
  alexboguslavski
    
    
    Сегодня, 09:39
    и в состоянии выдержать попадание пули от патрона 14,5х114 мм.


    КПВ стал редкостью в наших ВС. разве на флоте в составе тумбовых установок встречается. ГШ 30 мм сделает из этого БТРа решето.
  Eug
    
    
    Сегодня, 09:41
    Панцирные кроватные противокумулятивные сетки на советской бронетехнике в 1945 в Бнрлине, только в современном исполнении. Новое - это модифицированное старое.
    Nikolaevich I
      
      
      Сегодня, 10:00
      Цитата: Eug
      Панцирные кроватные противокумулятивные сетки на советской бронетехнике в 1945

      С "языка сняли" ! Кстати, находились критики ,заявляющие,что "кровати" фигня ! Даёшь решетки из металлических уголков и полос ! Оказывается ,не "еда не вкусная;а есть повара ,не умеющие её готовить ..." ! На СВО было немало случаев ,когда от дронов-камикадзе спасали нейлоновые(кевларовые) маск.сети !
  К-50
    
    
    Сегодня, 10:07
    Защита в 10 раз легче решётчатой: добронирование эстонских бронемашин XA-188

    Что толку от лёгкой защиты, если она с одного попадания дрона "сложится", а остальные атаки добьют технику.
    Ведь защита не только должна защитить ТС, а и сама остаться готовой к дальнейшим атакам. Давно уже с одного раза никто не бьёт, лупят пока не спалят, так как даже несколько дронов по любому дешевле одного БТР или танка.