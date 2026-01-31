Пути снабжения ВСУ севернее Конки под Запорожьем превратились в «мишенное поле»
В Запорожской области создалась ситуация, при которой под огневой контроль взяты пути снабжения сил противника на северном берегу реки Конка – в районе её впадения в Днепр (Каховское водохранилище). В первую очередь это участок автомобильной дороги Е105 (М-18) от Конки до Запорожья.
После успеха Вооружённых сил в Речном, что на южном берегу Конки, противник пытается дополнительно укрепить северный берег в надежде на то, что это заблокирует возможности по форсированию водной преграды.
На данный момент от передовых позиций ВС РФ до южной окраины Запорожья около 11-11,5 км.
Весь упомянутый участок автомобильной дороги, который идёт восточнее запорожского пригорода Балабино. И этот участок с продвижением наших войск с юга превращается в настоящее мишенное поле для ВС РФ. Наиболее активно работают FPV-дроны, в том числе ставшие уже широко известными дроны-«ждуны» или «прыгуны». Первое название обусловлено тем, что дроноводы приземляют средство огневого поражения неподалёку от маршрута движения военной техники противника, и как только техника «срисовывается» камерой, дрон взлетает и поражает цель. «Прыгуном» называют его же, так как взлёт из «режима ожидания» - своего рода прыжок на цель.
Постоянные налёты дронов на технику врага, в том числе подвозящую к южному рубежу обороны Запорожья личный состав, делают своё дело. Сам противник рассчитывает насытить позиции живой силой, однако для многих перебрасываемых на этот рубеж военнослужащих такая переброска превращается в путь в один конец.
