Пути снабжения ВСУ севернее Конки под Запорожьем превратились в «мишенное поле»

В Запорожской области создалась ситуация, при которой под огневой контроль взяты пути снабжения сил противника на северном берегу реки Конка – в районе её впадения в Днепр (Каховское водохранилище). В первую очередь это участок автомобильной дороги Е105 (М-18) от Конки до Запорожья.

После успеха Вооружённых сил в Речном, что на южном берегу Конки, противник пытается дополнительно укрепить северный берег в надежде на то, что это заблокирует возможности по форсированию водной преграды.



На данный момент от передовых позиций ВС РФ до южной окраины Запорожья около 11-11,5 км.



Весь упомянутый участок автомобильной дороги, который идёт восточнее запорожского пригорода Балабино. И этот участок с продвижением наших войск с юга превращается в настоящее мишенное поле для ВС РФ. Наиболее активно работают FPV-дроны, в том числе ставшие уже широко известными дроны-«ждуны» или «прыгуны». Первое название обусловлено тем, что дроноводы приземляют средство огневого поражения неподалёку от маршрута движения военной техники противника, и как только техника «срисовывается» камерой, дрон взлетает и поражает цель. «Прыгуном» называют его же, так как взлёт из «режима ожидания» - своего рода прыжок на цель.

Постоянные налёты дронов на технику врага, в том числе подвозящую к южному рубежу обороны Запорожья личный состав, делают своё дело. Сам противник рассчитывает насытить позиции живой силой, однако для многих перебрасываемых на этот рубеж военнослужащих такая переброска превращается в путь в один конец.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:53
    Западный метеоресурс даёт уверенный метеопрогноз ,что украинский Балабино может превратиться в русский Билибино по температуре на улице.Но до 40 конечно далеко .С 2 февраля - дня на три и 9- 10 февраля.
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 10:10
      Цитата: tralflot1832
      Но до 40 конечно далеко .

      Сдаётся мне, что тема жутких морозов на Окраине была искусственно раздута лохлами и бездумно подхвачена нами.
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 10:13


    ТгК "Северный ветер" распространяет видео об уничтожении инновационными дронами БМ-70 на вражеском аэродроме в районе Миргорода Полтавской области РЛС П-18, а также самолетов Ф-16 и Су-27 противника. Дата сегодняшняя.
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      0
      Сегодня, 10:50
      А кда ссылки на видео делись?
  3. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 10:40
    Как было отмечено МИД РФ после атаки на резиденцию ВГК на Валдае, пора ужесточать переговорную позицию с освобождением исконно русских земель Запорожья, Херсонской обл., Причерноморья, Николаевской, ПРидунайской, далее по списку.
    Победы нашим ВС РФ в СВО-КТО, светлая память погибшим, не забудем - не простим! am