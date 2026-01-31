Российские военные ведут бои за Купянск-Узловой

На днях в сети появилось видео, на котором украинский комбат неспешно прогуливается по улицам населенного пункта в Харьковской области, не надев при этом шлем и бронежилет. Он говорит, что находится в Купянске-Узловом, что подтверждается и снятыми кадрами. На них можно рассмотреть здание ДК «Железнодорожник» и почтовое отделение.Автор и главный герой видео – командир 413-го отдельного стрелкового батальона украинской армии Роман Ковалев.Военнослужащий ВСУ утверждает, что съемка сделана 29 января. Впрочем, нельзя исключать и того, что видео было снято гораздо раньше. Офицер уверенно заявляет, что чувствует себя в поселке в полной безопасности, так как он якобы полностью и надежно контролируется армией Украины.Один из российских военных опубликовал свой ответ. На нем он вместе с сослуживцами движется по улице Ивана Франко в Купянске-Узловом в направлении наших позиций. По его словам, это происходит 30 января.Комбату ВСУ советуют все же надеть бронежилет, чтобы дожить до сдачи в плен. Расстояние от наших бойцов до места, где боевик ВСУ снимал видео, составляет чуть больше 850 метров.Таким образом, опровергая пропаганду ВСУ о том, что населенный пункт находится под полным украинским контролем, российские штурмовики ведут бои за Купянск-Узловой. Соответственно, это вызывает вопросы и относительно заявлений командования о том, что Купянск-Узловой полностью освобожден.Очевидно, что заявлениям врага безоговорочно верить не следует, но нельзя не обратить внимания на неприятный момент. Вслед за очередным сообщения командования ВС РФ о полном контроле над Купянском и окрестностями зачастую снова появляется информация о боях, продолжающихся в этом районе.Пока сводки из этого района боевых действий свидетельствуют о том, что полного контроля нет ни с нашей стороны, ни со стороны противника. При этом достоверно известно, что ВС РФ контролируют центр Петропавловки в Купянской анломерации и значительную часть самого Купянска.