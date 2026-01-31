Российские военные ведут бои за Купянск-Узловой

На днях в сети появилось видео, на котором украинский комбат неспешно прогуливается по улицам населенного пункта в Харьковской области, не надев при этом шлем и бронежилет. Он говорит, что находится в Купянске-Узловом, что подтверждается и снятыми кадрами. На них можно рассмотреть здание ДК «Железнодорожник» и почтовое отделение.

Автор и главный герой видео – командир 413-го отдельного стрелкового батальона украинской армии Роман Ковалев.



Военнослужащий ВСУ утверждает, что съемка сделана 29 января. Впрочем, нельзя исключать и того, что видео было снято гораздо раньше. Офицер уверенно заявляет, что чувствует себя в поселке в полной безопасности, так как он якобы полностью и надежно контролируется армией Украины.

Один из российских военных опубликовал свой ответ. На нем он вместе с сослуживцами движется по улице Ивана Франко в Купянске-Узловом в направлении наших позиций. По его словам, это происходит 30 января.


Комбату ВСУ советуют все же надеть бронежилет, чтобы дожить до сдачи в плен. Расстояние от наших бойцов до места, где боевик ВСУ снимал видео, составляет чуть больше 850 метров.


Таким образом, опровергая пропаганду ВСУ о том, что населенный пункт находится под полным украинским контролем, российские штурмовики ведут бои за Купянск-Узловой. Соответственно, это вызывает вопросы и относительно заявлений командования о том, что Купянск-Узловой полностью освобожден.

Очевидно, что заявлениям врага безоговорочно верить не следует, но нельзя не обратить внимания на неприятный момент. Вслед за очередным сообщения командования ВС РФ о полном контроле над Купянском и окрестностями зачастую снова появляется информация о боях, продолжающихся в этом районе.

Пока сводки из этого района боевых действий свидетельствуют о том, что полного контроля нет ни с нашей стороны, ни со стороны противника. При этом достоверно известно, что ВС РФ контролируют центр Петропавловки в Купянской анломерации и значительную часть самого Купянска.

  1. frruc Звание
    frruc
    +2
    Сегодня, 10:24
    Офицер уверенно заявляет, что чувствует себя в поселке в полной безопасности

    Харя твapи в окуляр прицела не влезет, нельзя не промахнуться.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 10:40
      Офицер уверенно заявляет, что чувствует себя в поселке в полной безопасности

      Это он наверное нашего НГШ Герасимова троллит. И да что то тихо даже странно.
  2. Комментарий был удален.
  3. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +3
    Сегодня, 10:29
    Неплохо было бы ему нос пулей подрихтовать
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 10:40
      Цитата: Михаил Нашарашев
      Неплохо было бы ему нос пулей подрихтовать

      Неплохо было бы увидеть ещё одну его прогулку по той же улице, но уже под конвоем российских солдат.
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        +2
        Сегодня, 10:43
        Цитата: Монтесума
        Неплохо было бы увидеть ещё одну его прогулку по той же улице

        Неплохо было бы заставить прогуляться там того, кто на всю страну заявил об очередном полном освобождении нами Купянска-Узлового! yes
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 10:49
          Цитата: LIONnvrsk
          Неплохо было бы заставить прогуляться там того, кто на всю страну заявил об очередном полном освобождении нами Купянска-Узлового!

          Когда он там появится, то значит уже совершенно точно этот н.п. полностью наш.)
      2. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 10:46
        Монтесума
        ..........уже под конвоем российских солдат.

        Не надо никого конвоировать. Лучше запечатанным в полиэтиленовом мешке.
      3. kromer Звание
        kromer
        0
        Сегодня, 10:53
        Цитата: Монтесума
        но уже под конвоем российских солдат.


        Александр hi , зачем он пленный нужен? Корми его по 30 минут в день выгуливай. А новые здания и таджикские строители построят. wink
  4. Andrey_5 Звание
    Andrey_5
    -1
    Сегодня, 10:48
    Так Герасим говорил, что взяли!? Как так? Опять соврамши? А как же "ошибаться можно, а врать нельзя" ?