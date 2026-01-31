«Угроза человечеству»: из-за действий США Куба объявила чрезвычайное положение

Правительство Кубы объявило режим чрезвычайного положения из-за действий Вашингтона. Глава МИД Кубы Бруно Родригес сообщил, что текущая ситуация в отношениях с американской администрацией представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу.

Родригес охарактеризовал политику Вашингтона как антикубинскую и неофашистскую. Он подчеркивает, что действия американского правительства представляют опасность не только для национальной безопасности практически всех стран мира, но также и для «выживания всего человечества перед лицом ядерной угрозы и изменения климата».

Родригес резюмировал:

Решение одно: Родина или смерть! Мы победим!


Ранее правительство Кубы самым решительным образом осудило очередную эскалацию действий американской администрации против «острова свободы», направленных на установление абсолютной блокады поставок топлива в страну.

Между тем США открыто угрожают покарать Кубу. Американский Госдеп заявил, что власти Кубы будут привлечены к ответственности за «поддержку враждебных сил, терроризма и действий, подрывающих стабильность в регионе». В Вашингтоне считают, что политика Гаваны якобы чрезвычайно угрожает безопасности американского народа и интересам США в Западном полушарии.

Таким образом администрация Трампа пытается продемонстрировать, что, используя угрозы, принуждение и жесткое давление на оппонентов, добивается результатов там, где предшественники потерпели фиаско.
8 комментариев
  1. marchcat Звание
    marchcat
    +2
    Сегодня, 10:18
    Жаль,что СССР уже нет. Трамп бы по полной отхватил. am
    1. Havoc Звание
      Havoc
      0
      Сегодня, 10:49
      marchcat
      (marchcat)
      0
      Сегодня, 10:18
      Жаль,что СССР уже нет. Трамп бы по полной отхватил.

      Со времён СССР прошло много времени , те кто делал революцию ушли, пришло новое поколение и они больше смотрят на север , чем на восток. А вообще Куба напоминает мне Абхазию , благодатная земля но работать должен кто то другой. У Кубы сильная армия , но это армия двадцатого века и сейчас уже на вряд ли получится как в заливе Свиней
    2. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      0
      Сегодня, 10:52
      СССР уже как 40 лет назад так «отхватил» от США, что распался, и все разбежались по кустам, а кто остался, те подлизывали США.А вы всё в облаках летаете да грозно хмурите брови.Очнитесь наконец, вам сначала голову закружили под соусом всеобщей справедливости, потом использовали, а потом обобрали до нитки.А вы всё с флагами ихними бегаете и мечтаете о чём-то.Вместо того чтобы стоять, воевать за свою оставшуюся землю, на которой вы в данный момент живёте, оставшийся осколок от СССР, которая вас кормит, вы её всю с грязью смешиваете.
  2. Керенский Звание
    Керенский
    +1
    Сегодня, 10:22
    Почему Куба не создала запасов топлива?
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:23
    ❝ Родригес охарактеризовал политику Вашингтона как антикубинскую и неофашистскую ❞ —

    — Ещё Фидель Кастро предупреждал про «фашизм, который будут называть демократией» ...
  4. Vitaly.17 Звание
    Vitaly.17
    +1
    Сегодня, 10:26
    Неужели Остров свободы наши власти сольют так же как Сирию?
    Теперь вся надежда на Китай.
    1. yuliatreb Звание
      yuliatreb
      0
      Сегодня, 10:47
      Ну если знать Новейшую историю Сирии я бы так не сказал, Асад кровавый тиран, которого предала его армия, народ Сирии многое прощал своему диктатору, но тоталитарный режим и поголовное производство наркотиков "анфитаминной" группы простить ему не смог, да там куда не плюнь Асад везде насрать успел. Я к чему он сам слил себя. А Китай то здесь при каких делах, Си такой же бесхордовый, это неоднократно он уже доказал.
  5. Комментарий был удален.
  6. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    0
    Сегодня, 10:43
    Is alexander grigoryevich the next one?