«Угроза человечеству»: из-за действий США Куба объявила чрезвычайное положение

Правительство Кубы объявило режим чрезвычайного положения из-за действий Вашингтона. Глава МИД Кубы Бруно Родригес сообщил, что текущая ситуация в отношениях с американской администрацией представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу.Родригес охарактеризовал политику Вашингтона как антикубинскую и неофашистскую. Он подчеркивает, что действия американского правительства представляют опасность не только для национальной безопасности практически всех стран мира, но также и для «выживания всего человечества перед лицом ядерной угрозы и изменения климата».Родригес резюмировал:Ранее правительство Кубы самым решительным образом осудило очередную эскалацию действий американской администрации против «острова свободы», направленных на установление абсолютной блокады поставок топлива в страну.Между тем США открыто угрожают покарать Кубу. Американский Госдеп заявил, что власти Кубы будут привлечены к ответственности за «поддержку враждебных сил, терроризма и действий, подрывающих стабильность в регионе». В Вашингтоне считают, что политика Гаваны якобы чрезвычайно угрожает безопасности американского народа и интересам США в Западном полушарии.Таким образом администрация Трампа пытается продемонстрировать, что, используя угрозы, принуждение и жесткое давление на оппонентов, добивается результатов там, где предшественники потерпели фиаско.

