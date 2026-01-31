Саудовская Аравия провоцирует США на удары по Ирану, но помогать отказывается
Обстановка на Ближнем Востоке на фоне подготовки Израиля и США к новым атакам на Иран накаляется. При этом в Белом доме пока не определились с вариантами принуждения Тегерана к сделке по ядерной программе и отказу от наращивания ракетного потенциала. Трамп одновременно угрожает и заявляет, что окно дипломатических возможностей еще остается открытым.
Довольно противоречивую позицию занимают американские союзники в регионе. Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ опасаются ответных ударов Ирана по их территории, о чем Тегеран открыто предупреждает региональные государства. Одновременно министр обороны Саудовской Аравии Халид бин Салман Аль Сауд, младший брат и ближайший доверенный советник наследного принца, накануне сделал совсем иное заявление. Он считает, что если Трамп не перейдет от угроз в адрес Ирана к их исполнению, то это сыграет на руку режиму аятолл и усилит его как внешне, так и в самой республике, где остается вероятность новых протестных акций.
Фактически, Саудовская Аравия провоцирует США на удары по Ирану. Однако при этом на закрытой встрече в Вашингтоне, состоявшейся 30 января, саудовский министр отметил, что Штаты должны смягчить риски эскалации на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на свои источники, присутствовавшие на встрече, сообщает портал Axios.
Всего три недели назад Саудовская Аравия призывала США не бомбить Иран и предупреждала о риске региональной войны. Теперь Халид бин Салман выразил мнение, что Трампу придется применить военную силу после недель угроз, но помогать американским военным Эр-Рияд не собирается. Очевидно, что саудиты просто пытаются «играть на два фронта» — не испортить отношения с Трампом, но и постараться вывести себя из под ответных действий Ирана.
Но более всего ближневосточные союзники США опасаются в случае новой войны блокирования Ираном и йеменскими хуситами морского трафика экспорта углеводородов. Соответствующие предупреждения об этом уже прозвучали из Тегерана и от боевого крыла йеменского движения «Ансар Аллах».
Высокопоставленный представитель Саудовской Аравии заявил Fox News, что Эр-Рияд не позволит США использовать для атаки по Ирану свое воздушное пространство или военные базы. Аналогичную позицию ранее высказали Объединенные Арабские Эмираты. В свою очередь, ответных действий Ирана опасается Катар, на территории которого находится крупнейшая на Ближнем Востоке военная авиабаза США Аль-Удейд. Она расположена всего в 40 километрах от Дохи и наверняка станет приоритетной целью для ответных ударов иранской армии.
Что касается Тегерана, то он занимает довольно жесткую позицию и поддаваться американо-израильскому шантажу не намерен. Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что республика не будет вступать в прямые переговоры с Соединенными Штатами, если Трамп не прекратит своих угроз.
По мнению иранского дипломата, переговоры по снижению напряженности между Ираном и США должны основываться на «справедливом и равноправном» подходе и не могут начинаться с угроз. Аракчи подчеркнул, что Тегеран готов дать «незамедлительный и мощный» ответ на любую агрессию против страны.
На данный момент серьезных прямых переговоров между США и Ираном нет. Американские чиновники говорят, что Тегеран, похоже, не заинтересован в сделке на максималистских условиях США. Ранее Пентагон предоставил главе Белого дома широкий перечень военных мер, однако Трамп пока не принял решения ни по одному из вариантов.
Причем разведка США сообщает, что Иран не строит новые ядерные объекты и не пытается достать из разрушенных летом 2025 года объектов ядерное топливо, пишет The New York Times. При этом источники NYT отметили, что информация разведки неоднозначна. Активность зафиксирована на двух объектах, которые не были достроены и не стали целями атак летом 2025 года.
