Дроны ВС РФ уничтожили РЛС и истребители F-16 и Су-27 противника

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент уничтожения ударами инновационных дронов БМ-70 на спутниковом управлении расположенных на тыловом аэродроме противника РЛС П-18 и истребителей F-16 и Су-27.

Судя по всему, пораженная оснащенными терминалами спутниковой связи Starlink беспилотниками техника располагалась на аэродроме Миргород в Полтавской области, где после обнаружения аэроразведкой была настигнута нашими операторами инновационных дронов.



Несмотря на то, что уничтоженный нашими дронами американский истребитель, судя по всему, являлся тренировочной, а не боевой машиной, эта потеря является чрезвычайно значимой для противника, буквально возведшего переданные западными «союзниками» F-16 в самый настоящий культ.

Стоит отметить, что целями новейших дальнобойных дронов все чаще становятся подвижные радиолокационные станции ПВО Украины. При этом главными охотниками на РЛС, как правило, являются беспилотники БМ-35 «Илмас», а теперь и оснащаемые Starlink БМ-70. Российские новейшие дроны способны поражать даже подвижные и охраняемые цели в тылу противника, нанося украинским войскам тяжелые и во многом невосполнимые потери.

Значение РЛС в боевой работе ПВО чрезвычайно важно. Без РЛС и радиовысотомеров организовать полноценное отражение авиационных налетов просто невозможно. Именно полученная этими системами информация и позволяет вскрывать обстановку на большой площади и расстоянии.


  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 10:58
    Судя по всему, на видео в статье поражения реальных самолетов и РЛС, а вообще по аэродрому прошлись плотно.
    Что бы не гадать, макет это, или реальная цель.

    1. frruc Звание
      frruc
      +3
      Сегодня, 11:13
      Без РЛС и радиовысотомеров организовать полноценное отражение авиационных налетов просто невозможно.

      В данном случае РЛС П-18 использовалась для обеспечения полетов (взлета, посадки) боевой авиации аэр. Миргород. Для наведения на цель эта станция мало пригодна, в связи большими ошибками по дальности , азимуту, и разрешающей способности.
      Вместо радиовысотомеров можно использовать 3-х координатные РЛС (35Д6, 36Д6М)
    2. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +4
      Сегодня, 11:27
      Цитата: alexboguslavski
      а вообще по аэродрому прошлись плотно.
      Что бы не гадать, макет это, или реальная цель.

      "Чтобы быть передовым, сей квадратно-гнездовым!"©
      1. Kotofeich Звание
        Kotofeich
        +1
        Сегодня, 12:02
        "Наша главная задача - молотьба и хлебосдача" laughing
        1. Васян1971 Звание
          Васян1971
          +1
          Сегодня, 12:04
          Цитата: Kotofeich
          "Наша главная задача - молотьба и хлебосдача" laughing

          wassat wassat wassat
        2. alexboguslavski Звание
          alexboguslavski
          +1
          Сегодня, 12:14
          «Коль на славу потрудился
          Из ковша медку напился
          А если прыгал и гулял
          То водички похлебал !»
      2. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        +1
        Сегодня, 12:09
        Это Хрущев, а он xoxлом был. lol
  2. drags33 Звание
    drags33
    +7
    Сегодня, 10:58
    Отличная субботняя новость! Ребята, продолжайте работать! Этот людоедский укрорежим должен быть уничтожен
    1. Gerome Звание
      Gerome
      -1
      Сегодня, 12:15
      Как и миллионы бандеровцев и мазепышей - нацистов, которые его поддерживают.
  3. urik62 Звание
    urik62
    +1
    Сегодня, 11:07
    Честно говоря в половине случаев максимум повредили.
    1. Тит_2 Звание
      Тит_2
      +1
      Сегодня, 11:32
      Мне откровенно так же показалось что все как то чуть выше. Не берусь судить ибо не являюсь оператором и с вопросом сим не знаком.
  4. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 11:25
    потеря является чрезвычайно значимой для противника, буквально возведшего переданные западными «союзниками» F-16 в самый настоящий культ.

    Да у укробедолаг культ на культе и культей погоняет! Один Св.Джавелин чего сто́ит...
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 12:11
      Цитата: Васян1971
      Один Св.Джавелин чего сто́ит..

      hi Осмелюсь вас чуток подправить - Св. Джавелина. Причём, чуть девчонку так не назвали в её честь. smile
      Депутат Верховной рады Александра Устинова сообщила, что всерьез рассматривала вариант назвать свою дочь Джавелиной. При этом сообщается, что ее муж отговорил от данного варианта и девочку назвали Викторией.
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        0
        Сегодня, 12:30
        Цитата: Монтесума
        Осмелюсь вас чуток подправить

        При всём уважении, но акценты немножко смещены. Гипотетическая Джавелина всё-таки до святой не дотягивает. Я же говорил о вундервафле, на которую одно время молились укровояки.
  5. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +2
    Сегодня, 11:37
    А что скажут обладающие сверхострым зрением эксперты?🥱
    Лично я по видео такого качества не берусь отличить настоящий самолет от обманки, но похоже, что настоящие, уж точно не надувные.
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +1
      Сегодня, 12:02
      На надувные не похожи. В любом случае, радует, что у наших беспилотников увеличился боевой радиус и свободно и спокойно и беспрепятственно могут напрягать аэродромы.
  6. Sky Strike fighter Звание
    Sky Strike fighter
    +4
    Сегодня, 11:47
    .При этом главными охотниками на РЛС, как правило, являются беспилотники БМ-35 «Илмас», а теперь и оснащаемые Starlink БМ-70.


    БМ-35 Италмас.

    БПЛА “Италмас” (БМ-35): дальнобойный дрон нового поколения

    Первый образец появился в 2023 году, а в 2025 году эволюционировал. Теперь он эффективный барражирующий боеприпас — разведчик и ударник в одном корпусе.

    Аппарат создан для точечных ударов по важным целям на дальности свыше 200 км. Работает автономно, устойчив к радиоэлектронной борьбе и не требует сложной подготовки к запуску — дрон можно поднять с мобильной платформы или катапульты буквально за несколько минут.

    “Италмас” несёт до 40 кг боевой части, способен барражировать несколько часов и действовать в составе группы, координируясь с другими беспилотниками. В строю используется и одиночно, и в «роевом» режиме.

    Беспилотник активно применяется в зоне СВО, проводил разведку, передавал координаты и наносил удары по инфраструктуре и технике противника. После модернизации 2025 года получил улучшенные тепловизоры и алгоритмы наведения, что повысило точность и снизило потери от перехвата.


    https://m.vk.com/wall-220675833_1924
  7. Грица Звание
    Грица
    +1
    Сегодня, 11:50
    Круто. Наш ударный дрон спокойненько так летает над вражеским аэродромом с техникой как у себя дома. Где их ПВО?
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +3
      Сегодня, 11:56
      С той стороны заявляется что дроны летят на низкой высоте и поэтому украинские РЛС их не обнаруживают.

      . ВС РФ придумали способ обхода средств РЭБ ВСУ летящими дронами. Об этом в своем телеграм-канале написал советник главы минобороны Украины по технологическим направлениям обороны Сергей Бескрестнов с позывным Флеш. ...
      Как сообщил Флеш, один из новых способов — это полет БПЛА на сверхнизкой высоте в режиме ручного управления.

      Он отметил, что военнослужащие Вооруженных сил России начали запускать беспилотные летательные аппараты на высоте всего нескольких десятков метров. Подобные пролеты на сверхнизкой высоте были замечены над руслами рек, равнинами, а также протяженными впадинами в рельефе.


      https://www.mk.ru/politics/2026/01/29/vs-rf-pridumali-novyy-sposob-skryvat-ot-vsu-letyashhie-drony.html
  8. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 12:07
    Да западная банда плевать хотела на локальное поражение техники - ещё нарисуют. Стратегическую задачу они выполнили, оторвали значительную часть незалежной от России, сколотили большую шайку чубатых наемников. Осталось это закрепить грандиозной аферой со сделкой.
  9. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    +1
    Сегодня, 12:28
    БМ-35 "Илмас" ... ? what А " Италмас " к "статейному" БМ-35 как- нибудь относится ? request
  10. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 12:29
    Завалили очередного юсовца xoxлятского происхождения судя по фамилии.
  11. aleks.29ru Звание
    aleks.29ru
    0
    Сегодня, 12:38
    Откуда старлинки? Прямые поставки? Маск разрешил?
  12. xenosaga81 Звание
    xenosaga81
    0
    Сегодня, 12:59
    Призрак кукуева, что с эболой? Литак есть? А если найдем?