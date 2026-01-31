Дроны ВС РФ уничтожили РЛС и истребители F-16 и Су-27 противника
В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент уничтожения ударами инновационных дронов БМ-70 на спутниковом управлении расположенных на тыловом аэродроме противника РЛС П-18 и истребителей F-16 и Су-27.
Судя по всему, пораженная оснащенными терминалами спутниковой связи Starlink беспилотниками техника располагалась на аэродроме Миргород в Полтавской области, где после обнаружения аэроразведкой была настигнута нашими операторами инновационных дронов.
Несмотря на то, что уничтоженный нашими дронами американский истребитель, судя по всему, являлся тренировочной, а не боевой машиной, эта потеря является чрезвычайно значимой для противника, буквально возведшего переданные западными «союзниками» F-16 в самый настоящий культ.
Стоит отметить, что целями новейших дальнобойных дронов все чаще становятся подвижные радиолокационные станции ПВО Украины. При этом главными охотниками на РЛС, как правило, являются беспилотники БМ-35 «Илмас», а теперь и оснащаемые Starlink БМ-70. Российские новейшие дроны способны поражать даже подвижные и охраняемые цели в тылу противника, нанося украинским войскам тяжелые и во многом невосполнимые потери.
Значение РЛС в боевой работе ПВО чрезвычайно важно. Без РЛС и радиовысотомеров организовать полноценное отражение авиационных налетов просто невозможно. Именно полученная этими системами информация и позволяет вскрывать обстановку на большой площади и расстоянии.
Информация